华夏银行：2018年度实现净利润208.54亿元 经营效益稳步提升

华夏银行今日公布了2018年年度报告。2018年，华夏银行业务规模实现持续增长。截至年末，总资产规模达到26,805.80亿元，较年初增加1,716.53亿元，增长6.84%；贷款总额16,135.16亿元，较年初增加2,194.34亿元，增长15.74%；存款余额14,924.92亿元，较年初增加585.85亿元，增长4.09%。实现营业收入722.27亿元，同比增长8.80%，较上年同期快5.10个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润208.54亿元，同比增长5.22%，较上年同期快4.50个百分点，经营效益呈现稳步提升的良好态势。2018年，华夏银行完成非公开发行普通股股票25.65亿股，募集资金约292亿元，资本充足率提升至13.19%，为该行业务发展奠定了良好的资本基础。

业务结构持续改善 经营效益稳步提升

2018年，华夏银行业务结构持续优化，成本管理取得积极成效。收入结构进一步优化，围绕价值创造，资源配置向重点业务倾斜，有效开展低效无效资产专项清理，强化息差管控，突出资产负债运营效率。中间业务收入增长亮点较多，信用卡、贸易金融、金融市场、网络金融和投资银行等业务发展迅速，信用卡新增发卡529.4万张，中间业务收入增长约40%；贸易金融加强轻型化业务发展，国际结算量、中间业务收入增长约20%；金融市场业务领域不断拓宽，市场影响力进一步提升；网络金融业务形成向价值中心转变趋势，业务收入同比增长71.68%；投资银行业务加大债券承销力度，债券承销规模增长48.95%。成本结构进一步改善，深化了存款分类管理，节约了资金成本，强化了预算管理，积极推进成本精细化管控，从量、价和效率三方面进一步细化分类管理，全年成本收入比32.58%，同比下降0.38个百分点。

紧跟国家战略导向 大力发展特色业务

2018年，华夏银行继续立足服务实体经济发展，坚持服务国家战略和地方主流经济，服务广度和深度不断提升。进一步深化“京津冀金融服务主办行”建设，积极做好京津冀协同发展金融服务，抢抓区域发展机遇，积极支持雄安新区建设，与中国雄安集团等当地主流企业和机构的合作不断加深，承接的世界银行京津冀大气污染防治融资创新转贷项目执行良好，积极在城市副中心和雄安新区布设网点，服务北京科技企业、文创企业的力度持续加大。大力推进“中小企业金融服务商”战略，积极贯彻国家及监管部门要求，大力支持民营和小微企业发展壮大，成功发行全国性商业银行首单小微企业贷款证券化产品，小微企业贷款客户增长较快，连续多年完成“三个不低于”和“两增”监管要求。持续加强绿色金融特色业务发展，顺应国家经济转型与产业结构调整方向，发展绿色金融特色业务，利用世界银行和法国开发署转贷资金为全国16个省、市、自治区的80个项目提供了融资服务，每年可为社会节约标煤296万吨，减排二氧化碳640万吨，荣获美国《环球金融》杂志“最佳绿色能源发展银行奖”，绿色金融业务的社会环境效益和“绿助成长、美丽华夏”的品牌影响力不断提升。

客户开发持续加强 客户数量较快增长

报告期内，华夏银行加强重点客户开发和服务力度，客户数量实现较快增长。加快建设“3-3-1-1”战略客户和重点客群服务体系，坚持贴近市场、服务实体、融入主流，对优质客户进行系统开发，加强重点客户总对总营销，提高机关事业单位客群服务能力，与青海省人民政府、甘肃省人民政府、江苏省人民政府、天津市人民政府、中关村科技园区管理委员会、国家融资担保基金、中国建材集团、北汽集团、紫光集团、新希望集团等单位签订了全面业务合作协议，积极推进双方业务合作，基础客群量质齐升，服务广度和深度不断提升。2018年，该行对公客户数量较年初增长12.10%。扎实推进零售业务客户服务，紧抓居民消费结构升级机遇，深耕零售客户经营，加大重点客群的发展培育，提升分层客户的经营能力，不断完善客户服务体系，个人存款余额2740.43亿元，较上年增长7.67%，增长贡献持续提升；客户规模稳步增长，个人客户增长14.89%，贵宾客户增长19.74%，私人银行客户增长16.02%；持续打造社区支行营销服务体系，社区个人客户增长50.72%；华夏ETC服务覆盖全国23家分行，签约客户增长17.24%；信用卡有效客户数增长25.26%；加大金融科技创新在零售领域的引领作用，手机银行客户较年初增长31.36%，直销银行客户较年初增长105.15%。

风险管控持续深化 内控合规建设不断增强

2018年，华夏银行强化全面风险管控和内控合规管理，业务运行安全平稳。加强全面风险统筹管理，制定了年度风险管理策略，加强信用风险管控力度和风险约束；强化信贷与投融资政策研究及实施，积极推进非信贷资产风险统筹管理；操作风险管理、业务连续性管理不断深化，市场风险总体平稳可控，主要流动性指标符合监管要求。加大合规管理力度，深入推进“深化整治”和“负面清单”治理，积极配合做好影子银行与交叉金融现场检查，推进问题整改，完善反洗钱制度，强化内控合规宣传教育，将合规要求嵌入业务环节和经营管理全过程。

(责编：李楠桦、仝宗莉)