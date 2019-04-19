人民网>>财经

华夏银行：2018年度实现净利润208.54亿元 经营效益稳步提升

2019年04月19日10:32  
 

华夏银行今日公布了2018年年度报告。2018年，华夏银行业务规模实现持续增长。截至年末，总资产规模达到26,805.80亿元，较年初增加1,716.53亿元，增长6.84%；贷款总额16,135.16亿元，较年初增加2,194.34亿元，增长15.74%；存款余额14,924.92亿元，较年初增加585.85亿元，增长4.09%。实现营业收入722.27亿元，同比增长8.80%，较上年同期快5.10个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润208.54亿元，同比增长5.22%，较上年同期快4.50个百分点，经营效益呈现稳步提升的良好态势。2018年，华夏银行完成非公开发行普通股股票25.65亿股，募集资金约292亿元，资本充足率提升至13.19%，为该行业务发展奠定了良好的资本基础。

业务结构持续改善 经营效益稳步提升

2018年，华夏银行业务结构持续优化，成本管理取得积极成效。收入结构进一步优化，围绕价值创造，资源配置向重点业务倾斜，有效开展低效无效资产专项清理，强化息差管控，突出资产负债运营效率。中间业务收入增长亮点较多，信用卡、贸易金融、金融市场、网络金融和投资银行等业务发展迅速，信用卡新增发卡529.4万张，中间业务收入增长约40%；贸易金融加强轻型化业务发展，国际结算量、中间业务收入增长约20%；金融市场业务领域不断拓宽，市场影响力进一步提升；网络金融业务形成向价值中心转变趋势，业务收入同比增长71.68%；投资银行业务加大债券承销力度，债券承销规模增长48.95%。成本结构进一步改善，深化了存款分类管理，节约了资金成本，强化了预算管理，积极推进成本精细化管控，从量、价和效率三方面进一步细化分类管理，全年成本收入比32.58%，同比下降0.38个百分点。

紧跟国家战略导向 大力发展特色业务

2018年，华夏银行继续立足服务实体经济发展，坚持服务国家战略和地方主流经济，服务广度和深度不断提升。进一步深化“京津冀金融服务主办行”建设，积极做好京津冀协同发展金融服务，抢抓区域发展机遇，积极支持雄安新区建设，与中国雄安集团等当地主流企业和机构的合作不断加深，承接的世界银行京津冀大气污染防治融资创新转贷项目执行良好，积极在城市副中心和雄安新区布设网点，服务北京科技企业、文创企业的力度持续加大。大力推进“中小企业金融服务商”战略，积极贯彻国家及监管部门要求，大力支持民营和小微企业发展壮大，成功发行全国性商业银行首单小微企业贷款证券化产品，小微企业贷款客户增长较快，连续多年完成“三个不低于”和“两增”监管要求。持续加强绿色金融特色业务发展，顺应国家经济转型与产业结构调整方向，发展绿色金融特色业务，利用世界银行和法国开发署转贷资金为全国16个省、市、自治区的80个项目提供了融资服务，每年可为社会节约标煤296万吨，减排二氧化碳640万吨，荣获美国《环球金融》杂志“最佳绿色能源发展银行奖”，绿色金融业务的社会环境效益和“绿助成长、美丽华夏”的品牌影响力不断提升。

客户开发持续加强 客户数量较快增长

报告期内，华夏银行加强重点客户开发和服务力度，客户数量实现较快增长。加快建设“3-3-1-1”战略客户和重点客群服务体系，坚持贴近市场、服务实体、融入主流，对优质客户进行系统开发，加强重点客户总对总营销，提高机关事业单位客群服务能力，与青海省人民政府、甘肃省人民政府、江苏省人民政府、天津市人民政府、中关村科技园区管理委员会、国家融资担保基金、中国建材集团、北汽集团、紫光集团、新希望集团等单位签订了全面业务合作协议，积极推进双方业务合作，基础客群量质齐升，服务广度和深度不断提升。2018年，该行对公客户数量较年初增长12.10%。扎实推进零售业务客户服务，紧抓居民消费结构升级机遇，深耕零售客户经营，加大重点客群的发展培育，提升分层客户的经营能力，不断完善客户服务体系，个人存款余额2740.43亿元，较上年增长7.67%，增长贡献持续提升；客户规模稳步增长，个人客户增长14.89%，贵宾客户增长19.74%，私人银行客户增长16.02%；持续打造社区支行营销服务体系，社区个人客户增长50.72%；华夏ETC服务覆盖全国23家分行，签约客户增长17.24%；信用卡有效客户数增长25.26%；加大金融科技创新在零售领域的引领作用，手机银行客户较年初增长31.36%，直销银行客户较年初增长105.15%。

风险管控持续深化 内控合规建设不断增强

2018年，华夏银行强化全面风险管控和内控合规管理，业务运行安全平稳。加强全面风险统筹管理，制定了年度风险管理策略，加强信用风险管控力度和风险约束；强化信贷与投融资政策研究及实施，积极推进非信贷资产风险统筹管理；操作风险管理、业务连续性管理不断深化，市场风险总体平稳可控，主要流动性指标符合监管要求。加大合规管理力度，深入推进“深化整治”和“负面清单”治理，积极配合做好影子银行与交叉金融现场检查，推进问题整改，完善反洗钱制度，强化内控合规宣传教育，将合规要求嵌入业务环节和经营管理全过程。

(责编：李楠桦、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved