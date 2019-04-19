工信部：坚决完成好“携号转网”全国推广各项工作

人民网北京4月19日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，近日，“携号转网”全国推广工作研讨会在湖北武汉召开。会议贯彻落实《政府工作报告》要求，对“携号转网”全国推广工作进行了部署和研讨。与会人员表示，通过此次会议，进一步明确了“携号转网”全国推广工作目标、任务和进度安排，将按照工业和信息化部的统一安排，坚决完成好“携号转网”全国推广各项工作。
中国信息通信研究院介绍了“携号转网”总体情况，3家基础电信企业介绍了实施技术方案，天津、海南、江西、湖北、云南5省（市）通信管理局分享了监管经验。部信息通信管理局、网络安全管理局负责人对全国推广相关工作进行了部署。
与会人员就如何做好“携号转网”全国推广工作进行了交流讨论。在完善管理政策、保障工作进度、加强市场监管、引导舆论宣传、保障服务质量等方面提出了意见和建议。
“携号转网”全国推广工作时间紧、任务重、要求高。会议要求各相关单位，完善工作机制、压实工作责任、创新工作方法、加强协同配合，在提升用户服务水平、维护公平竞争秩序、保障用户合法权益等方面深耕细作，不折不扣，全力以赴落实好《政府工作报告》要求，促进“携号转网”健康持续发展。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】