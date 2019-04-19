工信部：坚决完成好“携号转网”全国推广各项工作

人民网北京4月19日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，近日，“携号转网”全国推广工作研讨会在湖北武汉召开。会议贯彻落实《政府工作报告》要求，对“携号转网”全国推广工作进行了部署和研讨。与会人员表示，通过此次会议，进一步明确了“携号转网”全国推广工作目标、任务和进度安排，将按照工业和信息化部的统一安排，坚决完成好“携号转网”全国推广各项工作。

中国信息通信研究院介绍了“携号转网”总体情况，3家基础电信企业介绍了实施技术方案，天津、海南、江西、湖北、云南5省（市）通信管理局分享了监管经验。部信息通信管理局、网络安全管理局负责人对全国推广相关工作进行了部署。

与会人员就如何做好“携号转网”全国推广工作进行了交流讨论。在完善管理政策、保障工作进度、加强市场监管、引导舆论宣传、保障服务质量等方面提出了意见和建议。

“携号转网”全国推广工作时间紧、任务重、要求高。会议要求各相关单位，完善工作机制、压实工作责任、创新工作方法、加强协同配合，在提升用户服务水平、维护公平竞争秩序、保障用户合法权益等方面深耕细作，不折不扣，全力以赴落实好《政府工作报告》要求，促进“携号转网”健康持续发展。

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