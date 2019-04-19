两部委：中央财政奖补促"厕所革命"整村推进 切实改善农村人居环境

人民网北京4月19日电 （朱江）据财政部网站消息，财政部、农业农村部近日发布通知，明确从2019年起，组织开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作。中央财政安排资金，用5年左右时间，以奖补方式支持和引导各地推动有条件的农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，切实改善农村人居环境。

通知指出，奖补工作遵循“整村推进、逐步覆盖，农民主体、政府引导，地方为主、中央支持，区域统筹、差别补助”的原则。地方各级财政部门应加强农村“厕所革命”财政保障，注重资金绩效。中央财政对地方开展此项工作给予适当奖补。中央财政统筹考虑不同区域经济发展水平、财力状况、基础条件，实行东中西部差别化奖补标准，结合阶段性改厕工作计划安排财政奖补资金，并适当向中、西部倾斜。

通知明确，中央财政奖补资金将按照因素法切块下达到省，由地方统筹使用。省级财政部门会同农业农村等有关部门根据具体改厕计划，采取“先建后补、以奖代补”等方式，按各地有关规定程序和具体奖补方法，将奖补资金落实到符合条件的村、户。

在补助方向上，中央财政奖补资金主要支持粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。各地可根据工作实际确定具体支持内容。补助对象侧重奖励上年完成任务的村和户，兼顾补助当年实施的村和户。

通知要求，落实投入责任。各地要按照“省负总责、县抓落实”的要求，统筹上级补助、本级一般公共预算、城乡建设用地增减挂钩所获土地增值收益、耕地占补平衡指标收益等渠道资金，强化整村推进的投入保障。建立健全财政投入引导、农民和集体积极投入、社会力量多方支持的多元化投入机制，探索建立政府补助、用户付费、市场化管理的运行维护机制。

同时，加强政策衔接。中央财政继续通过现有渠道支持农村生活垃圾污水治理、畜禽粪污资源化利用、旅游景区厕所建设等，鼓励各地在项目布局、资金安排、功能衔接等方面，加强与整村推进的统筹配合。鼓励各地在已建成污水处理设施或运行维护有保障的地区优先推进改厕工作。

通知强调，各级财政部门应会同农业农村部门按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，做好事前绩效评估，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效自评，适时开展重点绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开。财政部、农业农村部将绩效评价结果作为调整当年或安排下一年度资金预算、调整完善政策的重要依据，推动财政资源配置和资金使用效益的最大化。

(责编：朱江、仝宗莉)