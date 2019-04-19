民政部：不具备公开募捐资格的组织等不得公开募捐

人民网北京4月19日电 （朱江）据民政部网站消息，近期，据地方民政部门和群众反映，一些社会组织、企事业单位在不具备公开募捐资格的情况下，以公益慈善用途为名在各地开展旧衣物等废旧物品捐赠回收活动，有的还将公众捐赠的旧衣物销售牟利。这种行为违反了《中华人民共和国慈善法》(以下简称《慈善法》)的规定，损害了捐赠人的合法权益，影响了慈善事业的形象。
特此提示如下：
一、与有相关资质的企业开展废旧物品回收利用的性质不同，以公益慈善名义开展旧衣物等废旧物品捐赠回收，属于公开募捐活动。根据《慈善法》的规定，只有登记或者认定为慈善组织且取得公开募捐资格的社会组织，才能开展公开募捐活动。其他组织或者个人，不得开展公开募捐活动。
二、不具有公开募捐资格的社会组织、其他组织或者个人基于慈善目的，可以与具有公开募捐资格的慈善组织合作，由该慈善组织开展公开募捐并管理募得款物。
三、慈善组织开展公开募捐，应当严格按照《慈善法》及相关法规政策要求制定募捐方案，公布募捐信息，接受社会监督。社会组织在《慈善法》实施以前已经开展的公益慈善项目，在《慈善法》实施以后并不能当然延续，应当对照法律规定进行清理。如果属于公开募捐活动的，应当按照法律要求具备公开募捐资格以后才能继续进行，否则属于违法行为。
四、社会公众参加慈善募捐活动之前，请先核实活动举办方的合法身份和是否具有公开募捐资格。可通过全国慈善信息公开平台“慈善中国”(cishan.chinanpo.gov.cn)查询是否属于具备公开募捐资格的社会组织。发现不具备公开募捐资格却开展公开募捐活动的，可以向当地民政部门举报，也可通过“中国社会组织公共服务平台”(www.chinanpo.gov.cn)或者“中国社会组织动态”微信公众号投诉举报。发现假借慈善名义或者假冒慈善组织骗取财产的，可以向公安机关举报。
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