浙江省农信联社王小龙：大力发展以人为核心的全方位普惠金融

人民网杭州4月19日电 （记者罗知之）“站在成立15周年的新起点上，省农信联社将大力发展以人为核心、全方位的普惠金融，着力推动省联社深化改革，努力建设全国一流的社区银行。”浙江省农信联社党委书记、理事长王小龙昨日在浙江农信普惠金融助力乡村振兴新闻发布会上表示。

据介绍，2004年4月18日，省委省政府组建省农信联社，承担起对全省农信社的管理、指导、协调与服务职能。目前，共下辖81家农村信用联社、农村合作银行、农村商业银行，4123个营业网点，11169个丰收驿站，2万多个村级金融服务点，覆盖全省所有乡镇和绝大多数行政村。

王小龙指出，截至2018年末，浙江省农信联社全系统存款余额20420亿元，贷款余额13897亿元，不良贷款率1.16%，成为县域金融稳定的“压舱石”。

“近年来，浙江省农信联社始终坚持‘姓农、姓小、姓土’的核心定位和‘向实、向内、向小’的发展方向，致力于支农支小和发展普惠金融，迎来了高质量发展的新时期。2013年，浙江省农信联社率先全国实施普惠金融工程三年行动计划。2017年，省农信联社党委提出‘5年新增5000亿元贷款’支持乡村振兴‘五万工程’。”王小龙表示。

他还强调，站在省农信联社成立15周年的新起点上，将坚持底线思维，着力防范化解重大风险，平衡好稳增长和防风险关系的要求，带领全系统牢牢坚守发展定位，大力发展以人为核心、全方位的普惠金融，着力推动省联社深化改革，努力建设全国一流的社区银行，实现服务实体更进一步、深化改革更快一步、强化创新更深一步。

一是牢牢坚守支农支小定位，进一步提升服务“三农”和民营小微企业的能力。继续坚守定位，进一步提升金融服务乡村振兴、民营经济、“最多跑一次”改革的能力，大力落实“融资畅通工程”，把“5年5000亿”信贷计划扎扎实实推动下去，努力将自身建设成为服务“三农”和小微的主力银行，不断提升金融服务的质量和水平。

二是大力发展以人为核心的全方位普惠金融，全面连接每个家庭和有需求的小微企业。加大线上线下融合力度，利用线下网点、人员优势，将服务全面融入社区治理；基于线上科技平台优势，解决服务的效率和成本问题。

三是紧紧抓住深化改革的时代机遇，努力建设全国一流的社区银行。浙江农信将把握时代机遇，全面深化改革，努力构建统分结合、错位发展、服务高效、管理科学的社区银行体系。

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