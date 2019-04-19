证监会举办行政处罚工作会议暨依法行政培训班

人民网北京4月19日电 （吕骞）近日，证监会在太原举办全系统行政处罚工作会议暨依法行政（处罚）培训班。证监会党委委员、副主席阎庆民出席会议并讲话。

会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记近期关于金融工作特别是资本市场工作系列重要讲话以及党的十九大，十九届二中、三中全会，中央经济工作会议和全国两会精神，按照“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，形成工作合力”要求和证监会党委决策部署，总结2018年行政处罚工作，研判当前形势，部署2019年行政处罚工作任务，进一步统一思想、凝聚共识、坚定信心、鼓足干劲，推动行政处罚工作开启新征程、展现新作为。

阎庆民强调，党中央、国务院对资本市场高度重视、寄予厚望。习近平总书记近期对金融工作发表的一系列重要讲话，高屋建瓴、统领全局、思想深邃，就深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、防范化解金融风险、推进金融改革开放等提出了明确要求，是我们做好各项工作的根本遵循和行动指南。证监会行政处罚战线要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领行政执法各项工作，坚决贯彻落实党中央近期印发的《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》精神，认真思考和准确把握“四个敬畏”“一个合力”的深刻内涵，把思想和行动统一到会党委的部署要求上来，做到“政治理论强”“基层基础牢”“党风政风清”“忧患意识足”“干部队伍专”，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在行政处罚领域落地生根、开花结果。

阎庆民指出，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，面对诸多困难挑战，证监会系统行政处罚战线上的全体同志在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，身担重任，奋勇前行，以依法严厉打击各类资本市场违法行为的实际行动践行“两个维护”，全年共作出行政处罚决定310件，同比增长38.39%，罚没款金额106.41亿元，同比增长42.28%，市场禁入50人次，同比增长13.64%，行政处罚决定数量、罚没款金额和市场禁入人数在过去3年高基数的基础上续创新高，圆满完成了会党委交给的各项工作任务和年初确定的工作目标。具体可以概括为五个“新”：一是政治建设开创新局面；二是行政处罚效能实现新突破；三是依法行政水平迈上新台阶；四是体制机制优化取得新进展；五是执法舆论宣传频现新亮点。

阎庆民强调，经过全系统行政处罚干部的努力，依法严厉打击各类证券期货违法行为的执法压倒性态势进一步巩固，执法的广度和深度不断拓展，处罚案例的警示震慑作用持续增强，有效净化了市场环境，树立了监管权威，为资本市场的改革发展和稳健运行提供了坚强执法保障。证监会党委对一年来行政处罚战线取得的各项成绩给予充分肯定。

阎庆民深入分析了行政处罚工作面临的形势和挑战，指出，当前证监会行政处罚工作正处在“船到中流浪更急、人到半山路更陡”的时候，做好行政处罚工作总的目标要求是，做到“三个坚定不移”，克服“三种不良心态”，实现“两个确保”。一要坚定不移推进依法行政、依法监管，做到严格规范公正文明执法。二要坚定不移围绕中心、服务大局，通过高质量的执法更好服务实体经济。三要坚定不移强化专业能力建设，培养高素质专业化的执法队伍。同时，要克服“自满松懈”“畏难退缩”“简单浮躁”三种不良情绪和心态，树立“积极进取”“敢于担当”“专业严谨”的工作作风，增强斗争本领，永葆斗争精神。确保依法严厉打击各类违法犯罪活动的执法力度不松、尺度不减；确保执法成果经得起历史和司法检验，维护好政府公信和法律威严。

阎庆民指出，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标的关键之年，也是打好防范化解重大金融风险攻坚战承上启下的一年，做好行政处罚工作意义重大。要树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照“四个敬畏”“一个合力”要求和证监会党委决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，突出工作重点、抓住矛盾关键，做到“五个更进一步”：抓政治建设要更进一步，抓严格规范公正文明执法要更进一步，提升行政处罚效能要更进一步，依法严厉打击各类证券期货违法活动要更进一步，抓队伍建设要更进一步。

阎庆民要求，证监会行政处罚战线要以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不忘初心、继往开来，保持新时代奋斗者的姿态和干劲，确保行政处罚工作在过去取得成绩的基础上呈现新亮点、再上新台阶、开创新局面，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场做出新的更大的贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

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