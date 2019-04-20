进出口银行一带一路贷款余额超万亿

4月18日，中国银保监会举行银行业保险业例行新闻发布会，就完善“一带一路”金融保障等内容作了介绍并就热点问题答记者问。中国进出口银行行长张青松表示，近年来，进出口银行强化金融保障支撑，助力“一带一路”建设高质量发展不断取得新进展。
一是贯彻落实国家部署，全力服务“一带一路”建设。在首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，进出口银行共达成33项成果，数量占成果清单的1/9，位居金融机构之首。在成果落实方面，1300亿元等值人民币专项贷款额度已全部完成，其余32项成果也已完成或转为常态化工作。截至目前，进出口银行“一带一路”执行中项目超过1800个，贷款余额超过万亿元人民币。
二是促进经贸投资往来，激发释放合作潜力。贸易畅通是“一带一路”建设的重点内容，也是进出口银行着力支持的专业优势领域。除支持企业扩大“一带一路”沿线国家进出口外，进出口银行还通过支持贸易便利化设施采购和贸易口岸建设，提升跨境贸易效率、改善贸易投资环境，从而促进沿线国家贸易和投资增长；通过支持产业园区、经贸合作区等经贸合作载体建设，为拓展经贸合作领域、优化贸易投资结构提供良好的基础平台。
三是以重大项目为引领，深化互利共赢合作。进出口银行通过支持基础设施、能源资源等重大项目建设，助力东道国弥补发展短板、破解发展难题、增进民生福祉。进出口银行融资支持的蒙内铁路是肯尼亚近百年来新建的第一条铁路，推动肯GDP增长1.5%，使物流成本降低了近40%。
四是优化金融产品组合，提供多元化金融支持。进出口银行综合考虑不同项目的特点，结合项目国的发展水平和财政状况，合理设计融资方案，不断优化产品组合，通过有效降低项目的融资成本，满足项目个性化融资需求。
五是拓展同业合作，构建多层次融资体系。进出口银行通过混合贷款、银团贷款、投贷结合、委托代理等方式与开发性和商业性金融机构开展了多种业务合作，同时与世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织和多边机构积极开展知识交流和联合融资。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】