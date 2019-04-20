进出口银行一带一路贷款余额超万亿

4月18日，中国银保监会举行银行业保险业例行新闻发布会，就完善“一带一路”金融保障等内容作了介绍并就热点问题答记者问。中国进出口银行行长张青松表示，近年来，进出口银行强化金融保障支撑，助力“一带一路”建设高质量发展不断取得新进展。

一是贯彻落实国家部署，全力服务“一带一路”建设。在首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，进出口银行共达成33项成果，数量占成果清单的1/9，位居金融机构之首。在成果落实方面，1300亿元等值人民币专项贷款额度已全部完成，其余32项成果也已完成或转为常态化工作。截至目前，进出口银行“一带一路”执行中项目超过1800个，贷款余额超过万亿元人民币。

二是促进经贸投资往来，激发释放合作潜力。贸易畅通是“一带一路”建设的重点内容，也是进出口银行着力支持的专业优势领域。除支持企业扩大“一带一路”沿线国家进出口外，进出口银行还通过支持贸易便利化设施采购和贸易口岸建设，提升跨境贸易效率、改善贸易投资环境，从而促进沿线国家贸易和投资增长；通过支持产业园区、经贸合作区等经贸合作载体建设，为拓展经贸合作领域、优化贸易投资结构提供良好的基础平台。

三是以重大项目为引领，深化互利共赢合作。进出口银行通过支持基础设施、能源资源等重大项目建设，助力东道国弥补发展短板、破解发展难题、增进民生福祉。进出口银行融资支持的蒙内铁路是肯尼亚近百年来新建的第一条铁路，推动肯GDP增长1.5%，使物流成本降低了近40%。

四是优化金融产品组合，提供多元化金融支持。进出口银行综合考虑不同项目的特点，结合项目国的发展水平和财政状况，合理设计融资方案，不断优化产品组合，通过有效降低项目的融资成本，满足项目个性化融资需求。

五是拓展同业合作，构建多层次融资体系。进出口银行通过混合贷款、银团贷款、投贷结合、委托代理等方式与开发性和商业性金融机构开展了多种业务合作，同时与世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织和多边机构积极开展知识交流和联合融资。

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