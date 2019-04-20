今年4月，是第28个全国税收宣传月。北京市丰台区税务局把今年税收宣传月的主题聚焦于减税降费工作，以“深入贯彻落实减税降费政策落地，促进企业高质量发展”为主题，开展了一系列税收宣传活动，取得了良好效果。

付宸宁 李铭扬摄影报道

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