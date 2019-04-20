首批20个国家级产业园授牌

人民网江门4月20日电 （记者郁静娴）全国现代农业产业园工作推进会19日在广东省江门市召开。据悉，我国产业园建设取得了积极进展，初步形成梯次推进的工作格局、多元化的投入渠道，探索了市场化的运行机制。2017年以来，中央财政投入50多亿元奖补资金，批准创建62个、认定20个国家级产业园，各地共创建1000多个省级产业园和一大批市县级产业园。会议为首批认定的20个国家级产业园授牌。

实践证明，抓住了产业园，就牵住了乡村产业振兴的“牛鼻子”。据初步统计，全国62个国家级产业园已形成95个主导产业，培育壮大了五常大米、潜江小龙虾、安溪铁观音、金乡大蒜等一批全国乃至世界知名的产业，园区农民人均可支配收入达到2.2万元，比所在县平均水平高34%。

现代农业产业园不仅是产业园，也是示范园。从会上了解到，目前各产业园科技进步贡献率、资源利用率、农产品质量安全监测合格率等均显著高于全国平均水平，示范推广了一批先进适用技术和绿色生产模式，带动形成了区域农业高质量发展的良好态势。

现代农业产业园推动了城乡融合发展。农业农村部部长韩长赋在会上表示，产业园是城市人才、技术、资金等要素流向农村的重要载体，是返乡下乡人员干事兴业的重要平台。据统计，62个国家级产业园共吸引返乡下乡就业人员14.2万，撬动金融社会资金近1800亿元。近100家国家级龙头企业和近500家省级龙头企业入驻国家级产业园，一大批新型经营主体在园区内孵化成长。

会议要求，要切实把现代农业产业园建设作为推进乡村振兴的重要抓手，把握好“姓农、务农、为农、兴农”的建园宗旨，坚持集聚建园、融合强园、绿色兴园、创新活园，推进现代农业产业园建设加速进入快车道。

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