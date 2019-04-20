看懂未来10年农产品市场走势

人民网北京4月20日电（记者 常钦）20日，2019中国农业展望大会在北京开幕。记者从会上了解到：农业农村部市场预警专家委员会在会上发布了《中国农业展望报告（2019-2028）》。报告对去年我国主要农产品生产、消费、价格、贸易等总体形势进行了回顾和分析，对今年及未来10年农产品市场走势进行了展望。
今年，我国粮食生产继续保持稳定，农业供给体系的保障能力和质量效率进一步提升。报告显示，今年稻谷、小麦、玉米播种面积稳定在14.38亿亩，低质低效区水稻、小麦种植面积适当调减，大豆面积有望增加1000万亩左右。青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产增长，畜牧业和渔业生产稳中有增。同时，稻谷、小麦、水果优质优价、市场购销两旺的特征将更为明显，玉米供求关系由宽松转为基本平衡、价格呈稳中有涨趋势，猪肉价格下半年很可能大幅上涨，牛羊禽肉、水产品等价格稳中略涨。
报告预测，未来10年，我国口粮生产稳中有增，农产品消费总量增速放缓，消费结构转型升级明显。稻谷、小麦产量年均增速在0.5%左右；玉米、大豆、水果产量年均增速超过2.0%；食糖、蔬菜和水产品产量年均增速保持在1.0%-2.0%；奶制品、羊肉、水产品、蔬菜、水果的食用消费增长较快，年均增速超过2.0%，食糖、猪肉、牛肉、禽肉的食用消费年均增速在1.0%-2.0%。水果、马铃薯、牛羊肉和禽肉的加工消费年均增速超过3.0%。
同时，农产品价格形成机制不断完善，成本推动价格总体趋涨。稻谷、小麦、油料价格形成机制不断完善，价格将主要由市场决定；玉米、棉花、食用植物油、食糖大宗产品国际国内两个市场价格联动性将显著增强，价格波动风险加大；受猪肉价格周期性波动持续影响，牛羊肉价格将维持高位运行；受成本推动和经济增长等因素影响，农产品价格总体趋涨。
据了解，中国的农业监测预警工作近年来取得积极进展，中国农业展望大会已经成为重要平台。此次大会是我国召开的第6届农业展望大会，会议由中国农业科学院农业信息研究所主办，以“信息引领农业高质量发展”为主题。展望报告的发布，让生产经营者有了权威的信息供给渠道，政府部门有了系统的决策数据支撑，我国农产品供求透明度进一步提高。
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