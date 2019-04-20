第十一届中国加博会取得丰硕成果

人民网广州4月20日电（记者 贺林平）正在广东东莞举办的第十一届中国加工贸易产品博览会（简称“加博会”）取得丰硕成果。记者从展会组委会获悉，本届加博会不仅参展和成交呈现了稳定兴旺的状态，而且成为高科技产品的集中展示平台，展示了包括全自动视觉印刷机，围棋AI训练机器人和5G智能手机等最前沿的技术，标示出我国加工贸易创新发展的新水平。

本届加博会由国家商务部、国家知识产权局和广东省政府共同主办，在有关各方共同努力下，梯度转移省际协作平台功能和内外贸一体化平台功能进一步增强，实现了展会品质和论坛水平双提升的目标，为推动开放型经济高质量发展发挥了积极的作用。

本届加博会展示了865家企业10多万件加工贸易创新发展的精品，体现了我国加工贸易创新发展的新水平。比如，在产品智能化方面，炭纤维拉杠箱、电动自行车、新一代婴童用品、高科技电子穿戴用品、水溶性马桶垫等创新产品层出不穷；在新技术方面，凯格精密展示了最新的用于生产精密线路板的全自动视觉印刷机，广涵自动化展示了围棋AI训练机器人、6关节机器人等人工智能产品，vivo则推出了首款搭载完备功能的5G智能手机，此外，工业设计展区还展出了克拉尼房车、意愿无人机、水下无人机、编程机器人等“黑科技”亮点产品，吸引了各国客商和媒体的广泛关注。

本届加博会进一步提升梯度转移省际协作平台功能，有来自全国14个省、自治区、直辖市的加工贸易梯度转移重点承接地参与了交流和展示。展会期间，商务部组织召开了加工贸易梯度转移对接交流会，商务部部长助理任鸿斌在会上发表主旨演讲时指出，在新时期加工贸易呈现出新趋势和新特点，希望通过加博会搭建一个沟通交流平台，各省市从人才、产品、项目、扶贫等多方面进行有效对接，将加工贸易产业转移和对接作为常态化，有力地促进加工贸易的进一步发展。广东省商务厅在会上介绍了珠江三角洲地区全国加工贸易转型升级示范区发展及支持梯度转移的政策举措，江苏省苏州市、四川省成都市、江西省赣州市等地方负责人分别就当地承接加工贸易产业转移和推进示范地建设经验进行了分享交流。此外，广西、黑龙江、江西、四川、云南等省、自治区还分别举办了梯度转移承接地推介会、投资合作洽谈会等，推介投资合作商机。

为落实国家关于扩大进口的政策举措，本届加博会不仅有来自境外的采购商前来采购对接，更是首次邀请了越南、泰国、印尼、哈萨克斯坦和马来西亚等国家的境外企业参展，国际化的元素更加丰富，搭建了境外优质产品进入国内市场的交易平台，初步构建了加博会境外招展招商的合作网络，扩大了加博会的海外“朋友圈”。这些以优质农产品为主的境外企业展品非常受国内消费者的欢迎。

本届加博会围绕“提升论坛水平”的目标，举办了中国开放型经济发展论坛、2019世界智能移动终端产业高峰会议等多场重要活动，从宏观和微观等不同的角度，探讨了新形势下企业及行业发展的新趋势和新理念。知名专家学者云集，央行货币政策委员会委员、中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲，商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威，对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授桑百川，中国工程院资深院士段正澄，国家制造强国战略咨询委员会专家、中国工程院制造研究室主任屈贤明等出席了有关活动并演讲。论坛内容紧扣时局，结合今年2月发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中国开放型经济发展论坛围绕“粤港澳大湾区战略下开放资源融合、开放举措联动的发展路径”等议题展开演讲和探讨；面对即将到来的5G时代，2019世界智能移动终端产业高峰会议探讨了“ 5G终端的产业挑战和机遇”等议题。专家学者与知名企业代表共聚一堂，探讨了行业发展的趋势和动向，引领行业持续健康发展。

在秘书处的精心组织和各合作单位的共同努力下，本届加博会的采购对接亮点纷呈。一是重点采购团多，中国商业联合、中国百货商业协会等5个国家级商协会，沃尔玛、家乐福、王府井百货、利群商业集团、湖南步步高、友谊阿波罗等100多个采购集团组织了专业采购团队到会采购；二是对接活动多，分别举办了2019玩具和婴童用品行业产销对接交流会、广东连锁业大会、苏宁集团招商活动、“莞货全球行”高峰论坛、鞋业品牌全渠道之路活动等10多个行业交流对接活动，欧美工商会还组织了来自60多个国家和地区的200多名境外采购商实地到vivo、鞋帽箱包厂考察洽谈，通过系列活动带动现场采购对接；三是电商资源多，本届加博会秘书处进一步提升与电商平台的战略合作，阿里巴巴1688智慧市场、京东商城、苏宁易购、网易严选等18家知名电商平台成为加博会特邀采购商。其中，阿里巴巴1688智慧市场与秘书处签署共建东莞产业带项目合作备忘录，利用各自优势资源，帮助参展企业拓展线上线下销售渠道。

截至今天中午12点，本届加博会共吸引6.93万人次入场观展采购，其中专业观众2.98万人次。采购对接气氛活跃，比如，阳江十八子集团与汕头市超市供应链连锁公司、东莞市万善美耐皿制品公司、佛山市禾本超市等6家企业达成约1.3亿意向成交额；中国商业联合会采购团意向成交额600万元，其中，石家庄雅博有限公司与广东森博科瑞莱空气制冷有限公司达成意向额180万元；广东省商品交易市场协会组织的采购团组通过现场的洽谈，意向采购金额达3000多万元，主要采购的是食品、日用品及服装鞋帽等类别的产品；来自泰国的邦迪普公司的干果、葡萄干等名优产品收到客商的青睐，意向成交30多万元人民币，他们表示，加博会是境外优质产品进入中国市场的良好平台，明年还会继续来参展。

今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。加博会秘书长、广东省商务厅副厅长陈越华表示，如果把加博会比作树木的话，经过十年的精心培育，已是枝繁叶茂、硕果累累，不仅展示了中国加工贸易创新发展成就，也为推动加工贸易梯度转移作出了贡献。第十二届加博会明年将继续在东莞举办，作为专业化、市场化的展会，本届加博会结束后，秘书处将立即启动明年的招展工作。

(责编：马昌、袁勃)