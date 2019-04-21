人民网>>财经

【一季度经济观察】新兴产业助力经济高质量发展

2019年04月21日09:54  来源：央视网
 
原标题：【一季度经济观察】新兴产业助力经济高质量发展

　　央视网消息（新闻联播）：最新公布的一季度经济数据显示，我国经济发展的动能转换正在加快，新动能对经济的支撑作用进一步增强。这些新动能正在释放出哪些活力，带来哪些新的气象呢？一起来看记者的一线调研。

　　在创维集团，记者了解到一季度他们不仅升级了国内一半的生产线，还在抓紧扩张新的生产线。

1

　　一季度，创维超高清电视的销量拉动企业逆势增长8%。在创维提供4k内容的一个平台上，每个月有几千万用户活跃在上面。

　　吴伟说，这都得益于国家对超高清产业的大力支持，开播4k超高清电视频道、推动超高清视频在文化、医疗等各个领域应用，拉动了整个产业链的发展。

　　在国内最大的生产超高清显示屏的企业京东方，今年以来，工厂的生产线开始都达到了满产状态。

　　不仅是相关企业的生产开始复苏，记者来到全国率先发展4K产业的广东省。在广州开发区，这段时间总是有大批货车和设备出入，进出园区的建设工人突然特别多，附近的人才公寓也一下热闹起来。

　　而整个广东，超高清产业对经济的拉动作用也在逐步释放。

　　不仅是4k，以5G、人工智能为代表的新兴产业也在蓬勃生长，拉动企业、行业从前段时间的下行周期中走出来，开始步入新的增长期，同时也带动着中国经济的高质量发展。

(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved