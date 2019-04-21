【一季度经济观察】新兴产业助力经济高质量发展

央视网消息（新闻联播）：最新公布的一季度经济数据显示，我国经济发展的动能转换正在加快，新动能对经济的支撑作用进一步增强。这些新动能正在释放出哪些活力，带来哪些新的气象呢？一起来看记者的一线调研。
在创维集团，记者了解到一季度他们不仅升级了国内一半的生产线，还在抓紧扩张新的生产线。
一季度，创维超高清电视的销量拉动企业逆势增长8%。在创维提供4k内容的一个平台上，每个月有几千万用户活跃在上面。
吴伟说，这都得益于国家对超高清产业的大力支持，开播4k超高清电视频道、推动超高清视频在文化、医疗等各个领域应用，拉动了整个产业链的发展。
在国内最大的生产超高清显示屏的企业京东方，今年以来，工厂的生产线开始都达到了满产状态。
不仅是相关企业的生产开始复苏，记者来到全国率先发展4K产业的广东省。在广州开发区，这段时间总是有大批货车和设备出入，进出园区的建设工人突然特别多，附近的人才公寓也一下热闹起来。
而整个广东，超高清产业对经济的拉动作用也在逐步释放。
不仅是4k，以5G、人工智能为代表的新兴产业也在蓬勃生长，拉动企业、行业从前段时间的下行周期中走出来，开始步入新的增长期，同时也带动着中国经济的高质量发展。
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