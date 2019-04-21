原标题：制造业高质量发展迎难而上——中国经济首季报解读之三

一季度，制造业统计数据抢眼，特别是3月份制造业增长加速明显。当前，外部环境不确定性因素增多、经济面临下行压力，但在巨大的国内市场和完整的产业体系支撑下，我国制造业不断提升创新动能，加快完善顶层设计，推进高质量发展

国家统计局数据显示，今年一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%。其中，制造业统计数据抢眼，一季度规模以上制造业增加值增速达7.2%，同比提高0.2个百分点，3月份制造业增长加速明显。

推动制造业高质量发展是今年的重点任务之一。当前，外部环境不确定性因素增多、经济面临下行压力，但在巨大的国内市场和完整的产业体系支撑下，我国制造业不断提升创新动能，加快完善顶层设计，推进高质量发展。

——制造强国重点工程深入推进，重大短板装备、关键新材料、工业互联网等补短板工程开始实施，人工智能突破关键核心技术“接榜挂帅”新机制探索建立。目前，国家制造业创新中心已达10家，各地认定并培育了90余家省级制造业创新中心。

——代表创新方向、更具竞争力的先进制造业实现快速增长。高质量发展是以质量第一、效益优先为原则的发展，而先进制造业是制造业中创新最活跃、成果最丰富的领域，也是价值链上高利润、高附加值的领域，代表着高质量发展的方向。

一季度，高技术产业增加值同比增长7.8%，增速高于全部规模以上工业1.3个百分点；战略性新兴产业增长6.7%，高于全部规模以上工业0.2个百分点。其中，技术含量和附加值较高的工业新产品产量快速增长。比如，3D打印设备、石墨烯、城市轨道车辆、新能源汽车、太阳能电池等产品增长较快，同比分别增长339.3%、55.6%、54.1%、48.2%和18.2%。

制造业高质量发展离不开国家政策的大力支持，目前制造业生产和投资信心正逐渐恢复。今年的《政府工作报告》提出，要重点降低制造业和小微企业税收负担，将制造业等行业现行16%的税率降至13%。受4月1日起大幅下调制造业增值税率影响，装备制造业订单增加，生产明显回升。一季度，装备制造业增加值同比增长7.3%，比1月份至2月份大幅提高3.4个百分点。

数据显示，春节后，我国制造业逐步恢复正常生产，生产指数和新订单指数均升至6个月高点。一季度，制造业投资增长4.6%。其中，高技术制造业投资同比增长11.4%，高技术服务业投资同比增长19.3%。

新兴技术与制造业深度融合，推动传统产业改造提升，向高质量发展迈进。人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，让传统制造业从以机械化、自动化为主向数字化、网络化、智能化转变，提升了制造业生产效率，改变了制造业商业模式。这些都表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，制造业供需两端正在回暖。

一季度，制造业技改投资增长16.9%，增速比去年全年提高2个百分点，比全部制造业投资高12.3个百分点。其中，制造业与互联网融合发展是重要的技术改造方向，大数据、云计算、人工智能等新技术向各领域加快渗透应用，两化融合标准体系建设和贯标深入推广。截至3月底，工业企业数字化研发设计工具普及率达到69%，制造业“双创”平台普及率超过80%，工业互联网平台数量实现快速增长。

制造业高质量发展依然任重道远。业内专家认为，我国制造业还需多方面转变，推动实现质量变革、效率变革和动力变革。应加强创新能力建设，继续实施国家制造业创新中心建设工程；打破从基础研究、应用研究到产业化的“死亡之谷”，促进科研成果产业化，加强关键共性技术研究。

工信部部长苗圩此前也表示，推动制造业高质量发展，还需建立健全制造业高质量发展的政策体系、指标体系和评价体系，同时优化制造业发展环境，进一步放宽市场准入，降低制度性交易成本，促进科技、金融、人才与制造业协同发展。（经济日报·中国经济网记者 黄 鑫）

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