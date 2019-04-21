新华社北京4月20日电 题：展示中国之美 共奏绿色乐章——2019年中国北京世界园艺博览会筹办纪实

新华社记者骆国骏、李放、魏梦佳、阳娜

璀璨花千树，芳菲四月天。即将在京郊延庆举办的2019年中国北京世界园艺博览会，作为一场人类与自然的精彩对话，一曲创新与绿色的和谐乐章，一个中国与世界的交融平台，正从这里伴着春天的脚步走来。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区中国馆。新华社记者 鞠焕宗 摄

从2012年国务院批准北京市代表中国政府申办2019年世界园艺博览会，到习近平总书记在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上向与会各国发出参加北京世园会的邀请，再到110个国家和国际组织确认参展……

时序七载，地球村、全球人的“绿色梦想”正在古老的长城脚下徐徐绽放。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区妫汭剧场。新华社记者 张晨霖 摄

海陀山下百易稿 妫水河畔万花园

北京世园会永宁阁项目经理姚宝琪站在竣工待客的永宁阁前，望着不远处波光粼粼的妫汭湖，形似一柄“锦绣如意”的中国馆和94朵“花伞”组成的国际馆在正午阳光下格外耀眼，天田山上五色花海传来阵阵暗香……恍惚间，3年来挥汗如雨、风餐露宿的情景犹如幕幕光影，浮现眼前。

“只有亲身经历，才能体会北京世园会对于我们这些‘世园人’意味着什么。”姚宝琪说。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区中国馆。新华社记者 张晨霖 摄

2014年6月，国际展览局第155次大会在法国巴黎召开，168个成员国一致表决认可2019年中国北京世界园艺博览会。

同年，北京世园会组委会组织了10家国内外顶级规划设计单位，开展世园会园区概念性规划方案征集工作。以孟兆祯院士、尹伟伦院士领衔的17名专家共同组成的专家团队，对应征方案进行评审，从10个方案中评选出3家优胜方案。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区永宁阁夜景。新华社记者 张晨霖 摄

北京世园会总规划师胡洁表示，北京世园会的规划设计要求专业度非常高，延庆地处独特的生态走廊，要结合京津冀协同发展和2022年北京冬奥会形成一体化方案。

“我们来到园区选址时，这里有的只是妫水河畔古老而静谧的村庄、一个小小的鱼塘和一片郁郁葱葱的胡杨林。”胡洁说，如何在海陀山下让万花之园融入山川形胜，如何在妫水河畔让山水颂歌感动心灵，如何展现人类与自然和谐共生，总面积约503公顷的北京世园会核心园区就是设计师将要泼墨的崭新画卷。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区中华园艺展示区。新华社记者 张晨霖 摄

“从2014年到现在，主创人员的设计图和现场照片数以万计，塞满了3TB的硬盘，相当于把卷帙浩繁的300本世界名著存储了30遍。”侯爽是北京园林古建设计研究院主创设计师，她担纲世园会园区空间规划和核心景观区设计。从第一次拿出规划设计方案到最终定稿，侯爽和她的团队画了删，删了画。百易其稿的背后是他们对园区每寸土地和景观肌理的精准把控。

2016年，相关规划设计工作接续完成，但对于北京世园会而言，这仅仅是九层之台初见累土。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区中国馆和永宁阁夜景。新华社记者 鞠焕宗 摄

从小小鱼塘到7.3万平方米的妫汭湖，从一片空旷的园区到用158万吨泥土堆筑起的25米高的天田山，北京世园会“三月挖一湖，五月筑一山”，展现中国速度；从中国馆打下的第一根基础桩，到国际馆“种”下的第一朵“花伞”，形似如意的中国馆和94朵“花伞”组成的国际馆见证中国匠心……

“建永宁阁时正值寒冬，零下25摄氏度的天气，在室外干半小时力气活，从眉毛到嘴唇就挂满冰碴，我们就是在这种条件下捶打夯实永宁阁1941根混凝土桩基的。”姚宝琪说，“中国匠人用自己的手艺和速度告诉世界，我们准备好了！”

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区国际馆。新华社记者 鞠焕宗 摄

在两年多建设过程中，数以万计的中国匠人不舍昼夜，勤劳工作，构成园区一道独具魅力的风景。北京世园局副局长叶大华介绍，园区日均施工人员1万人左右，参与世园会各项设计的单位有十多家，施工单位、展陈单位数百家，大家联袂协作如同一人。

七载过往，从“野色浩无主”的农家老舍到“一心、两轴、三带、多片区”的万花之园，长城脚下这一幅人与自然和谐相处的画卷，正在静待全球客人到来。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区中国馆。新华社记者 鞠焕宗 摄

三载寻花花千树 一枝一叶总关情

四月的京郊，桃红柳绿，草长莺飞。转眼间北京世园会园区已是生机盎然，百花满园。

“北京世园会将集中展示1200种新优品种植物。”叶大华说，这其中不仅包括从我国最北端到最南端的各种不同园艺植物，还有来自世界各地的新品种。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区永宁阁（左）和中国馆。新华社记者 鞠焕宗 摄

最是春色留不住。4月底的延庆依然会有大风和晚霜，最低平均气温只有7摄氏度，除为数不多的高寒带植物，如何让这些娇嫩珍贵的花卉苗木在寒冷地区成活并如期绽放，是摆在中国园艺师面前的一道难题。

“我们3年前就已经开始了‘寻花之旅’。”北京市花木有限公司董事长于学斌说，这不仅要求对当地的气候、土壤、环境有精准的分析和判断，还要对成千上万花卉品种的习性、周期、甚至基因特点了然于胸。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区天田山和永宁阁。新华社记者 鞠焕宗 摄

在延庆测试基地，通过这3年对新品种的引种、评估、筛选，中国园林人最终在1344个引进花卉品种中，筛选出了1078个适宜世园会应用的品种投入规模化生产。其中不仅有来自祖国大江南北的奇花异草，更有漂洋过海而来的异国花卉，目前国际展园内有30%左右的植物是从海外直接运送而来。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区生活体验馆。新华社记者 张晨霖 摄

北京市园林绿化集团世园会项目负责人张睿告诉记者，这次世园会会期将历经春、夏、秋三季，为了精准控制花期，他们做了无数次实验，从补光延长光照时间对金鱼草等植物调节光周期，到对新几内亚凤仙等热带植物催花处理，最终制定出40个花卉品种的详细生产流程，凝结了整个园林团队的心血。

“大规模对国内外育种新品种、野生乡土植物和专业品种的春季花期进行控制,这还是第一次。”北京市园林绿化集团董事长马立强说，为保证苗源品质，他们在云南建立国际一流种苗生产基地，现代化温室2500平方米，500亩宿根花卉生产用地；在顺义、通州、延庆、平谷、昌平等地确定了20个总面积达32万平方米的自建或合作生产的温室。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区。新华社记者 鞠焕宗 摄

在这场植物当主角的盛会中，天作之合是中国园林人的追求，北京世园会为此做了大量生态保留。胡洁介绍：“长城脚下的世园会要有中国北方的鲜明特色，所以园区范围内保留了大量湿地、林地、乔木等，现状村落的肌理基本保持不动。”

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区夜景。新华社记者 鞠焕宗 摄

“核心景观区内共有近10万株乔木，其中约5万株乔木是原生态的旧根老树。”北京园林古建设计院的世园会园林设计师李威说，为了留下这约5万株“土著”乔木，很多的工程、道路规划都做了调整，目的就是让这万花之园与周边山川自然融合。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区国际展园。新华社记者 鞠焕宗 摄

这项工作不仅考验“脑力”，更考验“脚力”。李威拿出手机向记者展示：“你看，每天步数排名前列的都是世园会的园艺师们，这第一名5万多步，像我这3万多步的都排不上名次。”

三载寻花花千树，中国工匠用智慧汗水打造了妫水河畔的天作之合；一枝一叶总关情，万花之园以姹紫嫣红静候着地球村里的宾朋贵客。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区北京园。新华社记者 张晨霖 摄

阅尽人间春色 环球同此凉热

2012年，举世瞩目的中共十八大首次提出建设美丽中国，恰是这年，国务院批准北京市代表中国政府申办2019年世界园艺博览会。看似巧合，实为必然。这是习近平生态文明思想在京华大地生动实践的启航。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区植物馆。新华社记者 张晨霖 摄

7年时光之旅，北京之北的世园会园区从一片山脊贫地变成了山水颂歌的万花之园。在这里，你可以看到大别山区的银缕梅，可以观赏秦岭山麓的迎客松，可以见到雪域高原的绿绒蒿……在这里，有远山叠水的日本园艺，有阿塞拜疆人钟爱的石榴树，有西班牙特内里费岛上独有的野蓝蓟……

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区中华园艺展示区。新华社记者 张晨霖 摄

7年时光荏苒，北京世园会已经成为践行“绿水青山就是金山银山”的生动典范和样板标杆。7年光阴流转，绿色发展理念从萌芽渐渐绽放在人们的内心。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区国际馆夜景。新华社记者 张晨霖 摄

在园区外不远处，有一大片崭新整齐的居民楼，这是因建设世园会而搬迁安置的两个村、2000多位农民的新居。“过去村里家家买煤烧炉取暖做饭，弄得烟熏火燎，到处脏兮兮的，还有不少私搭乱建的，现在小区多干净整洁啊，集体供暖又干净又暖和，出门散步抬头就见蓝天白云和青山绿水。”村民孟宪荣热情地带着记者参观她的新家，108平方米的三居室温馨舒适。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区国际馆夜景。新华社记者 张晨霖 摄

国际园艺生产者协会秘书长提姆·布莱尔克里夫说，北京世园会筹办工作进展顺利，令人钦佩，世园会不仅能让游客欣赏到美妙的园艺和美丽的花园，更体现出中国与世界共享发展成果、追求绿色生活、命运休戚与共的理念。相信北京将为世界打造一届极具特色、意义非凡的园艺盛会。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区中国馆夜景。新华社记者 张晨霖 摄

“这次将有110个国家和国际组织来参展，是历届A1类世园会参展方最多的一届。”叶大华说，北京世园会既是中国新时代绿色发展的名片，更是全人类绿色梦想的结晶，世界各国的园艺大师们都能在北京世园会这一平台上展示才艺、绽放风采，游客们能观赏到各国独具风情的园林园艺，欣赏到各国各民族精彩的文化表演。

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区中国馆夜景。新华社记者 鞠焕宗 摄

日前，北京世园会举行了由延庆区组织的3万人入园压力测试活动。按照“园内需求全响应，园外保障全仿真”的原则，进行全实境演练，结果令人欣喜。面对媒体镜头，北京世园局常务副局长周剑平、延庆区委书记穆鹏不约而同表达了他们的心声——世园会我们准备好了，期待五洲四海来宾！

这是4月19日无人机拍摄的北京世园会园区夜景。新华社记者 鞠焕宗 摄

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(责编：袁勃)