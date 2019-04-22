短板补一补 脱贫多条路（纵深·“三区三州”看脱贫⑨）

核心阅读

地处青藏高原和黄土高原过渡地带的甘肃临夏回族自治州，是国家重点扶持的“三区三州”之一。经过多年发展，全州贫困发生率从2013年底的32.5%降至2018年底的8.97%，脱贫攻坚取得了重大进展。

近年来，全州推进粮改饲，节省更多养殖成本；移民搬迁出山沟，老乡们就近打工稳增收；基础设施补短板，产业发展拓宽致富路。临夏州，扶贫扶智又扶志，六盘山中活力足。

甘肃临夏回族自治州地处青藏高原和黄土高原过渡地带，地形复杂，是国家重点扶持的“三区三州”之一，面积8169平方公里，辖1市7县，总人口220万，其中少数民族人口占59%，8县市均为深度贫困县。

近年来，临夏州推动脱贫攻坚，取得了重要的阶段性成效。临夏州扶贫办提供的数据显示，全州贫困发生率从2013年底的32.5%下降到2018年底的8.97%，180个贫困村实现脱贫退出。

“粮改饲，真是改到了我的心坎上”

秸秆变饲料 节约成本护生态

4月的积石山县，春花开得正艳，风也和煦起来。清晨，脱贫户马么乃开始喂牛。“今年春节，我家的‘扶贫牛’生下了3只小牛犊！”马么乃高兴地说，这预示着今年开年是个好年头。

马么乃是积石山县胡林家乡山庄村人，前些年，因为缺乏有效的增收产业，马么乃一家靠种地为生，被列为建档立卡贫困户。变化始于2017年，马么乃享受到县上以奖代补的政策，自付5000元，政府补助5000元，购买了一头基础母牛。

2018年，这头“扶贫牛”产下一犊，6个月后牛犊卖了7000多元。

“这笔钱拿到后，心里可乐了。”2018年10月，算上劳务收入，加上卖牛犊的钱和种植收入，马么乃脱了贫。

牛棚里，马么乃喂牛的“大包”吸引了记者的注意，这大包被当地人亲切地称为牛羊的“面包”。打开大包一探虚实，密封塑料膜内是粉碎混合后的玉米秸秆与籽粒在乳酸菌作用下转化成的青贮饲料。

这是临夏州正在全州主推的产业——粮改饲。临夏州近70%的人口在农村，2/3的耕地在干旱半干旱地区，旱作农业作物中，玉米是最普遍的。但近年来，玉米供过于求，玉米秸秆的处理也成了大问题：不处理，堆在田间地头，影响生产；如果集约化处理，花费又不少。

2018年，临夏州委、州政府在全州推进粮改饲，秸秆变成饲草、饲草变成农家肥、农家肥又还田，既节省了养殖成本，又保护了生态环境。目前，临夏州参与粮改饲的农户达到13.5万户，其中贫困户4.9万户。临夏州种植饲草玉米29.9万亩，秸秆饲料化利用率达到80%。

“粮改饲，真是改到了我的心坎上！以前喂牛羊用的是废弃玉米秸秆，一亩也就产1吨左右干草，还得再贴三四千块钱买饲料；现在通过技术改造，一亩地大概能产3吨多青贮饲料，家里3亩地，一年的饲草基本就够了。”在广河县十里墩村，村民伊思哈欣喜地告诉记者。

“每月挣3000多元，还能就近照顾家里人”

扶贫搬迁 稳定就业促增收

在东乡县城易地扶贫安置点——移民花苑小区，一幢幢住宅楼整齐排列。小区周围，学校、扶贫车间等相关配套设施一应俱全。

东乡县山大沟深、交通不便，群众居住分散，从山窝窝里搬出来后，贫困户的住房、行路、孩子上学等一系列问题得到解决。不过，这些只是扶贫的第一步。

搬出来，还得富起来。在移民花苑小区门口，当地的扶贫车间——东西协作扶贫项目、厦门市帮扶援建的东乡振兴雨具厂就开在这里。走进车间，机器轰鸣，五颜六色的雨伞码放在工作台上，身着民族服装的东乡族女工们正在专注地忙着。

马艾西是东乡县沿岭乡和平村的建档立卡贫困户，之前家在山沟里，交通不便。今年开春伊始，马艾西和家人从大山深处搬到了县城的安置小区。

“生了二胎后，我就没办法出去务工了，只能在家带孩子、照顾老人。”不过一说到现在的生活，马艾西眼里顿时闪起了光，“现在在厂里上班，每月挣3000多元，还能就近照顾家里人，这样的生活我之前可不敢想。”

临夏州实施易地扶贫搬迁工程以来，全州4.6万名建档立卡贫困群众从发展滞后的偏远山区搬迁到了基础条件相对较好的川塬区和城镇，切实改善了生产生活和就医就学条件。同时，扶贫搬迁结合安置区的资源禀赋，合理谋划产业就业措施，让搬迁群众每户有一人稳定就业，每户至少有3个以上的增收渠道。

“电量足了，粉碎草料不用再出村了”

补齐短板 产业致富出路多

来到东乡县苏黑村，群山起伏，沟壑纵横。在养殖户杨忠山家里，杏子树下的洗衣机正在工作。“今年的几只羊都很肥，等羊卖出去，我们准备再去城里转转，置办些家具家电，把家也好好收拾收拾！”杨忠山的妻子边洗衣服边高兴地说。

杨忠山是苏黑村的贫困户。之前，他想养羊脱贫，可电力供应不上，家里的铡草机和饲料混合机不能同时开。2018年春节期间，供电公司新建并改造了线路设施，这下可解决了村里的大问题。

以前杨忠山和儿子加工饲料要忙上一天，现在他一个人半小时就能完成。“电量足了，粉碎草料不用再出村了，生产便利了不少！”

目前，投资18亿元的农村电网升级改造正在临夏有序推进，为脱贫致富产业的发展提供了支撑。农网改造后，将重点满足群众畜牧养殖等动力电需求，将供电和扶贫产业深度精准融合，从满足生活用电到全面满足生产用电需求，助推产业发展。

在东乡县那勒寺镇三甲村的食用菌黑木耳厂里，机器“呜噜噜”地轰鸣着，十几位东乡族男女正在忙碌。在他们手中，一个个培养好的黑木耳菌棒，经过高温灭菌、接菌等工序之后再被送入养菌室培养。“大概一个月时间，等菌丝长满就可以进大棚基地了。再经过催芽、浇水管理，就能达到采收标准，准备人工采摘了。”兰州鑫源现代农业科技开发有限公司董事长尹建敏介绍。

尹建敏的公司在兰州，在深入了解东乡后，她把公司的产业链做到了这里。今年3月中旬，黑木耳菌棒加工及种植产业园正式投产，为100多位群众提供了稳定就业，满负荷运转后，能吸纳将近500名劳动力。

“我们根据州上的主导产业粮改饲，已经跟1.5万户农民签订了购买协议，稳定收购农民种植的饲用玉米。农户平时可以在羊基地入股养羊，还可以在黑木耳厂打工赚钱，有了多重收入，一年一户收入两万元以上不是问题。”尹建敏介绍。

“接下来，我们要更加注重扶贫与扶智扶志相结合，激发群众的内生动力，坚决打赢深度贫困地区的脱贫攻坚战。”临夏州扶贫部门有关负责人充满信心。

《 人民日报 》（ 2019年04月22日 13 版）

(责编：李枫、袁勃)