政策落实处 发展添活力（财经眼·增强减税获得感③）

数据来源：财政部、税务总局

制图：张芳曼

今年初，财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，提出对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税，对小型微利企业按标准降低企业所得税等优惠措施，并扩大了享受税收减免的小型微利企业范围，进一步支持小微企业发展。

今年的《政府工作报告》提出，抓好年初出台的小微企业普惠性减税政策落实。这次减税，着眼“放水养鱼”、增强发展后劲并考虑财政可持续，是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措，是完善税制、优化收入分配格局的重要改革，是宏观政策支持稳增长、保就业、调结构的重大抉择。

4月的纳税申报期是纳税人熟知的“大征期”，由于大部分小规模纳税人都是按季度申报，加上企业所得税按季度预缴，本月征期成为小微企业减税红利的集中兑现期。小微企业减税降费的感受如何？减税“利好”对于企业经营等产生了怎样的影响？记者对此进行了采访。

小微企业获得感明显

对小微企业的普惠性减税措施当中，有一项是将增值税“起征点”由之前的月销售额3万元提高到10万元。得知这一消息，浙江舟山的“海岛县”——嵊泗县的许多小微企业主喜出望外。

桃源大饭店在当地小有名气，经理徐雪红说，饭店的季度平均应税收入在20万元左右，按照新政策将不再缴纳增值税，年度减税红利约3万元。“去年我们就享受到了税收减免，高兴劲儿还在，今年一开年，又传来了减税的好消息。”徐雪红喜上眉梢，“我们做的是小本生意，利润薄，压力大，这一减税，我们能好好地喘口气。缴的税少了，饭店资金状况改善了，店里伙计们安了心，干起活来更有劲儿！”

从嵊泗县的纳税人登记情况来看，类似的小规模纳税人居多。针对县里的实际情况，嵊泗县税务局安排“青年志愿服务队”，深入辖区内的小微企业和个体工商户等进行宣传讲解，确保符合减税政策的市场主体应领尽领普惠“红包”。在一家数码企业负责财务工作的戴海波听了工作人员的介绍，连连称赞减税的好政策：“这次普惠性减税像是岛上清爽宜人的海风，让人心情大好！”

湖北宜昌市远安县一家光伏企业的经理说：“1月11日，我们向远安县税务局申报了含税收入10万元，同时预缴了增值税及附加税款。后来，小规模纳税人月销售额免税标准放宽等政策出台后没多久，税务局就主动退还了3204.32元税款，真是一笔意外的‘收入’啊！”

原来，远安县税务局为确保所有纳税人应享尽享普惠性减税政策，依托系统监控和人工审核，筛查出该户纳税人未享受应有的税收优惠，便第一时间联系纳税人办理退税，并精简退税流程，两个工作日内就将税款退还至纳税人账户。这也是远安县税务局落实普惠性减税政策，发现并主动退还的首笔应享未享税款。

不仅是月销售额不超过“起征点”的小微企业免征增值税，符合相关规定的小微企业，还能够享受到企业所得税减税。宜昌市兴山华鼎建筑工程有限公司去年缴纳各项税费合计191.55万元，其中增值税100.83万元，企业所得税67.75万元，其他各项税费22.97万元。今年全年企业预计收入3500万元左右，在享受小微企业普惠性税收减免政策后，预计减税47万元。公司有关负责人说，税收优惠有效缓解了公司经营过程中的资金压力，企业发展更有奔头了。

据宜昌市税务局介绍，按2018年度数据匡算，小微企业普惠性税收减免政策今年将惠及当地纳税人超1万户，预计减免企业所得税近3亿元。此外，截至3月31日，宜昌市税务局还确认小规模纳税人“六税两费”减半政策应退5618户，金额2215.8万元，已退4524户，金额2166.48万元。

国家税务总局最近发布的数据显示，今年前两月累计新增减税1828.5亿元。而随着绝大多数小微企业在4月征期实行季度申报，特别是更大规模增值税减税等政策的实施，减税降费效应将更加充分地显现出来。

中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任蔡昌认为，普惠性减税着重考虑扩大减税的覆盖面，使更多的小微企业减轻税收负担，享受政策带来的“利好”。“小微企业普惠性税收减免扩大了小型微利企业享受税收优惠的范围，涉及企业1798万户，税收优惠力度也大幅增加，这能够让小微企业有明显减税降费获得感。”

带来更多就业创业机会

“我之前在外务工，可家里有老人需要照顾，孩子又正备战高考，所以年前打算回家找份工作。”家在重庆市秀山县雅江镇的杨学文说，自己是一名安装工人，可县城里对这个工种的需求有限，因此直到2月底都没找到合适的工作。无奈之下，正准备买车票出去打工，却碰巧又发现了新兴家电的招聘信息。

新兴家电有限公司是秀山县的本土民营企业，资产总额约4098万元，从业人数60多人，此前按25%的税率缴纳企业所得税。而这次普惠性减税政策出台后，新兴家电可减计应纳税所得额，企业所得税适用税率也按规定降低。如果按去年的销售额计算，预计全年可少缴企业所得税3.6万元。“公司计划利用第一季度减免所得税额5000多元增添人手，这不，杨学文就是我们招来的安装工。”新兴家电有关负责人胡其春说。

“本以为是自己的运气好，原来是国家的政策好，企业得了实惠，我也有了留在家乡工作的机会！”杨学文十分高兴。

湖北宜昌市移民青年创业孵化园是一家小微企业创业基地，重点服务三峡移民家属、青年大学生创业，百余家创业企业在这里落地生根，带动就业1600余人。孵化园的创始人韩荣华说，减税降费政策出台后，小微企业的税负大幅度降低，更有利于创业企业的生存和发展。“小微企业增值税‘起征点’提高后，园区内一半以上的小微企业得了实惠，一年下来，整个园区预计可减税100万元以上。这些怀有梦想的小伙子们得了政策‘利好’，干事创新的动力更足了，相信他们能够带动更多移民群众和大学生创业增收。”

目前，我国的中小企业贡献了80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，数量众多的小微企业能够为社会提供大量就业岗位，对于稳就业、惠民生能够起到积极的促进作用。“对小微企业实施普惠性税收减免，大幅扩大了政策受益面，是支持小微企业发展壮大、更大激发市场活力的重要举措。这不仅有利于更好地发挥小微企业吸纳就业主渠道的关键性作用，更能够为许多敢想敢干、创新创业的年轻人提供实现梦想的广阔舞台。”

企业发展壮大意愿增强

“税收优惠政策帮助企业节省经营成本，增加研发支出，提高市场竞争力，真正形成了资金链的良性循环！”重庆简节科技有限公司财务负责人魏建华说。

简节科技主要生产聚羧酸高分子减水剂，并致力研发其高效、节能、环保的生产工艺，现已取得6项发明专利。在魏建华看来，企业的良性发展既离不开自身的努力奋斗，也得益于国家相关政策的支持，特别是各项减税降费政策带来的强大助力。“企业之前已减免近百万元税款，再加上今年预计新增的数十万元减税优惠，我们有底气在提高科研人员待遇、研发先进技术设备、构建高效研发体系上投入更多资金，释放更大的自主创新潜能，让企业能够可持续、规范化成长。”他说。

在潍坊佳诚数码材料有限公司的生产车间内，一批批企业自主研发的纳米可降解阻燃背景布正在加紧生产。“传统的背景布材料存在易燃、不可降解等缺陷，为符合市场需求，公司积极研发新型无卤素阻燃原料，并生产出了绿色环保、高阻燃标准的产品，在市场中占据了一席之地。”佳诚数码董事荆柏华说，公司现在的成长让他十分高兴，而如今，普惠性减税政策的出台，让他对公司未来的发展更有信心。

减税政策实施后，一季度，佳诚数码减免企业所得税约50万元。荆柏华说，随着政策带来“利好”，公司也对资金计划做了调整：“企业的税负减轻了，研发和市场拓展的经费更充足了。下一步，我们将抓住小微企业发展的有利时机，继续立足产品技术创新，增加企业研发投入，进一步推动企业实现转型升级。”

蔡昌认为，小微企业普遍存在资金实力薄弱、市场影响力低等问题，对于税费等直接现金流出的承受能力相对脆弱，有时候一笔现金流负担不起，企业经营便难以为继。因此，减税对于减轻小微企业资金压力的效果更加明显，使得企业能够拥有更多的可支配资金，增强企业发展壮大的意愿和能力，引导企业加大创新投入。

“小微企业是发展的生力军、创新的重要源泉。推出一批小微企业普惠性税收减免措施，有利于降低创业创新成本，增强小微企业发展动力。这将有助于进一步实施创新驱动发展战略，建设创新型国家。” 李旭红说，“长远来看，任何企业的成长都要经历从小到大的过程，大量培育具有发展潜力的小微企业，能够为发展更多具有领先技术水平和国际影响力的大企业奠定坚实基础。”

《 人民日报 》（ 2019年04月22日 18 版）

(责编：李枫、袁勃)