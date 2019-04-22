人民网>>财经

五一起北京20家医院急诊“分级”就诊 优先处理重病患

张小妹

2019年04月22日08:04  来源：北京青年报
 
原标题：五一起北京20家医院急诊“分级”就诊 优先处理重病患

　　五一起20家医院急诊“分级”就诊

　　将患者按病情严重程度分级 非急症者等候时间将延长 力求解决“急诊不急”问题

　　门诊挂不上号，去急诊看；不知道看哪个科，去急诊；白天没时间看病，晚上去急诊看……今后，这些非紧急情况去急诊，可能不那么“划算”了。为了将有限的急救资源更好地用于抢救急危重症患者，北京将提高急诊的“准入门槛”。5月1日起，北京20家设有急诊的市属医院将启动“急诊分级”就诊工作。就诊前先分级，改变以往“先来后到”的就诊顺序，按照病情的严重程度，分级候诊。

　　年均超200万人次

　　“急诊不急”问题普遍

　　急诊科是抢救急危重症患者的场所，承担着24小时不间断的紧急医疗救治任务。近几年，大医院急诊量逐年增长。北京市医管局统计的一组数据显示，在市属20家开设急诊的医院中，2012-2013年急诊量为年均200万人次，2014-2015年为年均210万人次，2016-2018年达到了年均235万人次。增长的原因之一，就是大量的非急诊患者占用了急诊资源，造成急诊就医人数攀升、环境拥挤。

　　“每一个前往急诊的患者，都希望自己第一时间得到救治，也因此导致出现很多‘急诊不急’的状况。”对于急诊资源被占用，有急诊科医生这样向北青报记者描述：急诊就像高速路上的应急车道，被抢时间的私家车占用，当真的出现紧急状况时，这条生命之路可能已经被堵死。

　　为了能让有限的急诊资源更好地用于抢救危重患者，本市将提高急诊的“准入门槛”。日前，北京市医管局印发了《市属医院开展急诊预检分诊分级就诊工作的通知》，5月1日起，本市20家提供急诊服务的市属医院，将统一实施“急诊分级”。

　　就诊前先“分级”

　　非急症患者等候时间长

　　如何“分级就诊”呢？北青报记者了解到，在急诊入口的显著位置，将设有分诊台，由专业的医护人员按照“预检分诊、急重优先”的原则，借助信息化等手段，对就诊患者的病情进行科学评估，将患者分为“濒危、危重、急症和非急症”1-4级分级管理，合理安排患者就诊顺序，优先处理较重病人。

　　其中，1级患者病情濒危、随时可能危及生命，即刻进入复苏室或抢救室进行抢救，如心跳呼吸骤停、休克、明确的心肌梗死等。2级患者病情危重或迅速恶化、存在生命危险，10分钟内进入抢救室进行救治，如严重呼吸困难、昏睡、急性脑卒中等。1级和2级患者属于较重级别，一直以来在各医院都是优先救治。

　　这次全面分级后，变化较大的是3级和4级患者。3级患者病情急，存在潜在的生命威胁，先于4级非急症患者优先诊治，如急性哮喘、吸入异物、持续呕吐、胸腹痛、轻中度外伤等。4级患者属于非急症，病情程度一般，如无危险特征的轻微疼痛、不需要缝合的小擦伤、稳定恢复期患者复诊、仅开具医疗证明等。4级患者根据指引顺序就诊。这也意味着，非急症患者到急诊就诊的话，等候时间会较长。

　　分级后将定期巡诊

　　动态评估保证患者安全

　　分级后，患者将到不同的就诊区域候诊。急诊的分诊系统将与排队候诊叫号系统联动，同时医护人员也会对候诊患者定期巡视，保证患者及时就诊。对此，3级和4级的患者也许会担心，会不会自己明明属于1级或者2级，但被分错了？

　　根据《通知》，将由“人”＋“仪器”双重合作保证分级的科学公正性。首先，医院急诊科均安排经验丰富的人员从事急诊预检分诊工作，并组织急诊相关的所有医务人员，进行了全员专项培训。此外，分级最重要的依据是专业仪器对患者生命体征的采集，包括心率、血压、血氧饱和度等，医务人员再结合患者的病史、症状、体征，做出最终科学的分级及隶属专科。

　　3级和4级患者等候就诊期间如果出现突发的病情恶化怎么办？在前两重保障的基础上，还会增加专业人员定期进行巡视，对候诊患者的病情及潜在的危险动态评估，根据最新的评估情况再次分级，保证患者生命安全。患者如有突发不适，也请及时告知医务人员，以便及时采取相应的医疗护理措施。

　　实施“急诊分级”20家医院名单

　　1.首都医科大学附属北京友谊医院

　　2.首都医科大学附属北京同仁医院

　　3.首都医科大学附属北京朝阳医院

　　4.北京积水潭医院

　　5.首都医科大学附属北京天坛医院

　　6.首都医科大学附属北京安贞医院

　　7.首都医科大学附属北京世纪坛医院

　　8.首都医科大学宣武医院

　　9.北京清华长庚医院

　　10.首都医科大学附属北京中医医院

　　11.首都医科大学附属北京儿童医院

　　12.首都儿科研究所附属儿童医院

　　13.首都医科大学附属北京妇产医院

　　14.首都医科大学附属北京胸科医院

　　15.首都医科大学附属北京口腔医院

　　16.首都医科大学附属北京佑安医院

　　17.首都医科大学附属北京地坛医院

　　18.首都医科大学附属北京安定医院

　　19.北京回龙观医院

　　20.北京老年医院

　　对话

　　“分级”可保障危急病人第一时间获得救治

　　对话人：北京市属医院急诊工作专家组成员 北京朝阳医院急诊医学科主任 郭树彬

　　早在2017年，朝阳医院急诊医学科新的“急诊分级叫号”系统就上线了。当国内多数医院急诊还面临着“急与不急一锅粥”的时候，朝阳医院就在努力建立起一个“理想”的急诊医学科：改变急诊“先来后到”模式，通过科学、合理的分级，把涌向急诊的患者梳理清楚，1-4级有序就诊。经过两年的试点，目前朝阳医院急诊科已经实现了“理想急诊医学科”的雏形，而这样的急诊分级也将在全市推广。

　　北青报：现在北京大医院急诊的情况怎么样？实行“急诊分级就诊”对患者来说最大的变化在哪里？

　　郭树彬：北京大医院的急诊科病人特别多，也有很多非急诊病人到急诊看病。急诊在专业范围内有很多分级标准，这次主要是从政府的角度，要求所有的市属医院推进这种分级诊疗标准。这样一来，很多没有进行这种分级诊疗的医院能够快速实施。最重要的是保证了各家医院急诊诊疗的均质化，最大可能保证危急病人到了医院第一时间获得救治。

　　北青报：朝阳医院在北京医管局系统率先实施的“急诊分级就诊”，分级前后有哪些不同？

　　郭树彬：最大的变化有两个。一个是医疗秩序好转了，患者们不用都围在医生面前等着。第二个是危重病人能够更快地被发现和得到救治，医疗安全和医疗秩序都得到了提升。这两年，朝阳医院急诊科的患者人数没有太大变化，但是危重病人的比例明显增加了。

　　北青报：您之前在采访中介绍过，朝阳医院急诊医学科以前有30%左右的非急症患者，很多大医院都如此，非急症患者在急诊科的占比甚至高达半数以上。这里面哪些情况最集中和典型？

　　郭树彬：比如普通患者在门诊看不上的，一些慢性病患者只是想开药的，还有就是做透析的，专科疾病挂不上号等等……这些情况是的确不需要来急诊的。

　　北青报：对于多数患者而言，掌握的医学知识有限，所以排在3-4级的患者，可能会担心自己的病情没有得到重视或者病情会突然恶化。这种情况多吗？医院如何应对？

　　郭树彬：事实上，我们的分级就诊体系做的是比较完善的，既有专业的人，也有专业的分级标准，能保证患者安全，患者不需要担心。此外，在分级之后还有再次观察巡诊，有病情变化会及时调整分级。

　　北青报：急诊和门诊是一个医院最重要的两个窗口，也是面对患者最多、最忙碌的地方，您认为急诊和门诊如何配合联动？如何能够真正实现“急诊分级就诊”？

　　郭树彬：急诊主要处理的是急危重症、突发创伤等急症病人，如果大量的非急诊患者到急诊科，会影响真正需要“急诊”的患者。急诊分级与门诊应当是整个体系的联动，实际来讲，门诊也需要同步优化，不能让患者养成“门诊看不上就来急诊”的习惯。

　　这次全市范围的“急诊分级就诊”，是首次从政府层面推动行业标准的实施。在实现急诊分级就诊中，一是信息化标准建设，这直接关系到标准方案的执行。另一方面就是患者对分级诊疗的理解。把急诊资源留给真正有需要的急症患者，这不仅是一种就医秩序，其实也是一种文明和素质的表现。（张小妹）

(责编：蒋琪、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved