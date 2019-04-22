原标题：五一起北京20家医院急诊“分级”就诊 优先处理重病患

五一起20家医院急诊“分级”就诊

将患者按病情严重程度分级 非急症者等候时间将延长 力求解决“急诊不急”问题

门诊挂不上号，去急诊看；不知道看哪个科，去急诊；白天没时间看病，晚上去急诊看……今后，这些非紧急情况去急诊，可能不那么“划算”了。为了将有限的急救资源更好地用于抢救急危重症患者，北京将提高急诊的“准入门槛”。5月1日起，北京20家设有急诊的市属医院将启动“急诊分级”就诊工作。就诊前先分级，改变以往“先来后到”的就诊顺序，按照病情的严重程度，分级候诊。

年均超200万人次

“急诊不急”问题普遍

急诊科是抢救急危重症患者的场所，承担着24小时不间断的紧急医疗救治任务。近几年，大医院急诊量逐年增长。北京市医管局统计的一组数据显示，在市属20家开设急诊的医院中，2012-2013年急诊量为年均200万人次，2014-2015年为年均210万人次，2016-2018年达到了年均235万人次。增长的原因之一，就是大量的非急诊患者占用了急诊资源，造成急诊就医人数攀升、环境拥挤。

“每一个前往急诊的患者，都希望自己第一时间得到救治，也因此导致出现很多‘急诊不急’的状况。”对于急诊资源被占用，有急诊科医生这样向北青报记者描述：急诊就像高速路上的应急车道，被抢时间的私家车占用，当真的出现紧急状况时，这条生命之路可能已经被堵死。

为了能让有限的急诊资源更好地用于抢救危重患者，本市将提高急诊的“准入门槛”。日前，北京市医管局印发了《市属医院开展急诊预检分诊分级就诊工作的通知》，5月1日起，本市20家提供急诊服务的市属医院，将统一实施“急诊分级”。

就诊前先“分级”

非急症患者等候时间长

如何“分级就诊”呢？北青报记者了解到，在急诊入口的显著位置，将设有分诊台，由专业的医护人员按照“预检分诊、急重优先”的原则，借助信息化等手段，对就诊患者的病情进行科学评估，将患者分为“濒危、危重、急症和非急症”1-4级分级管理，合理安排患者就诊顺序，优先处理较重病人。

其中，1级患者病情濒危、随时可能危及生命，即刻进入复苏室或抢救室进行抢救，如心跳呼吸骤停、休克、明确的心肌梗死等。2级患者病情危重或迅速恶化、存在生命危险，10分钟内进入抢救室进行救治，如严重呼吸困难、昏睡、急性脑卒中等。1级和2级患者属于较重级别，一直以来在各医院都是优先救治。

这次全面分级后，变化较大的是3级和4级患者。3级患者病情急，存在潜在的生命威胁，先于4级非急症患者优先诊治，如急性哮喘、吸入异物、持续呕吐、胸腹痛、轻中度外伤等。4级患者属于非急症，病情程度一般，如无危险特征的轻微疼痛、不需要缝合的小擦伤、稳定恢复期患者复诊、仅开具医疗证明等。4级患者根据指引顺序就诊。这也意味着，非急症患者到急诊就诊的话，等候时间会较长。

分级后将定期巡诊

动态评估保证患者安全

分级后，患者将到不同的就诊区域候诊。急诊的分诊系统将与排队候诊叫号系统联动，同时医护人员也会对候诊患者定期巡视，保证患者及时就诊。对此，3级和4级的患者也许会担心，会不会自己明明属于1级或者2级，但被分错了？

根据《通知》，将由“人”＋“仪器”双重合作保证分级的科学公正性。首先，医院急诊科均安排经验丰富的人员从事急诊预检分诊工作，并组织急诊相关的所有医务人员，进行了全员专项培训。此外，分级最重要的依据是专业仪器对患者生命体征的采集，包括心率、血压、血氧饱和度等，医务人员再结合患者的病史、症状、体征，做出最终科学的分级及隶属专科。

3级和4级患者等候就诊期间如果出现突发的病情恶化怎么办？在前两重保障的基础上，还会增加专业人员定期进行巡视，对候诊患者的病情及潜在的危险动态评估，根据最新的评估情况再次分级，保证患者生命安全。患者如有突发不适，也请及时告知医务人员，以便及时采取相应的医疗护理措施。

实施“急诊分级”20家医院名单

1.首都医科大学附属北京友谊医院

2.首都医科大学附属北京同仁医院

3.首都医科大学附属北京朝阳医院

4.北京积水潭医院

5.首都医科大学附属北京天坛医院

6.首都医科大学附属北京安贞医院

7.首都医科大学附属北京世纪坛医院

8.首都医科大学宣武医院

9.北京清华长庚医院

10.首都医科大学附属北京中医医院

11.首都医科大学附属北京儿童医院

12.首都儿科研究所附属儿童医院

13.首都医科大学附属北京妇产医院

14.首都医科大学附属北京胸科医院

15.首都医科大学附属北京口腔医院

16.首都医科大学附属北京佑安医院

17.首都医科大学附属北京地坛医院

18.首都医科大学附属北京安定医院

19.北京回龙观医院

20.北京老年医院

对话

“分级”可保障危急病人第一时间获得救治

对话人：北京市属医院急诊工作专家组成员 北京朝阳医院急诊医学科主任 郭树彬

早在2017年，朝阳医院急诊医学科新的“急诊分级叫号”系统就上线了。当国内多数医院急诊还面临着“急与不急一锅粥”的时候，朝阳医院就在努力建立起一个“理想”的急诊医学科：改变急诊“先来后到”模式，通过科学、合理的分级，把涌向急诊的患者梳理清楚，1-4级有序就诊。经过两年的试点，目前朝阳医院急诊科已经实现了“理想急诊医学科”的雏形，而这样的急诊分级也将在全市推广。

北青报：现在北京大医院急诊的情况怎么样？实行“急诊分级就诊”对患者来说最大的变化在哪里？

郭树彬：北京大医院的急诊科病人特别多，也有很多非急诊病人到急诊看病。急诊在专业范围内有很多分级标准，这次主要是从政府的角度，要求所有的市属医院推进这种分级诊疗标准。这样一来，很多没有进行这种分级诊疗的医院能够快速实施。最重要的是保证了各家医院急诊诊疗的均质化，最大可能保证危急病人到了医院第一时间获得救治。

北青报：朝阳医院在北京医管局系统率先实施的“急诊分级就诊”，分级前后有哪些不同？

郭树彬：最大的变化有两个。一个是医疗秩序好转了，患者们不用都围在医生面前等着。第二个是危重病人能够更快地被发现和得到救治，医疗安全和医疗秩序都得到了提升。这两年，朝阳医院急诊科的患者人数没有太大变化，但是危重病人的比例明显增加了。

北青报：您之前在采访中介绍过，朝阳医院急诊医学科以前有30%左右的非急症患者，很多大医院都如此，非急症患者在急诊科的占比甚至高达半数以上。这里面哪些情况最集中和典型？

郭树彬：比如普通患者在门诊看不上的，一些慢性病患者只是想开药的，还有就是做透析的，专科疾病挂不上号等等……这些情况是的确不需要来急诊的。

北青报：对于多数患者而言，掌握的医学知识有限，所以排在3-4级的患者，可能会担心自己的病情没有得到重视或者病情会突然恶化。这种情况多吗？医院如何应对？

郭树彬：事实上，我们的分级就诊体系做的是比较完善的，既有专业的人，也有专业的分级标准，能保证患者安全，患者不需要担心。此外，在分级之后还有再次观察巡诊，有病情变化会及时调整分级。

北青报：急诊和门诊是一个医院最重要的两个窗口，也是面对患者最多、最忙碌的地方，您认为急诊和门诊如何配合联动？如何能够真正实现“急诊分级就诊”？

郭树彬：急诊主要处理的是急危重症、突发创伤等急症病人，如果大量的非急诊患者到急诊科，会影响真正需要“急诊”的患者。急诊分级与门诊应当是整个体系的联动，实际来讲，门诊也需要同步优化，不能让患者养成“门诊看不上就来急诊”的习惯。

这次全市范围的“急诊分级就诊”，是首次从政府层面推动行业标准的实施。在实现急诊分级就诊中，一是信息化标准建设，这直接关系到标准方案的执行。另一方面就是患者对分级诊疗的理解。把急诊资源留给真正有需要的急症患者，这不仅是一种就医秩序，其实也是一种文明和素质的表现。（张小妹）

(责编：蒋琪、仝宗莉)