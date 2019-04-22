原标题：长沙警方破获三起医院骗保案 涉案金额逾6000万元

新华社长沙4月21日电（记者刘良恒）长沙警方近日通报三起医院骗保案，涉案金额超过6000万元，一批罔顾国法、肆意骗保、蚕食医保基金的不法分子受到严厉处罚。

制作“阴阳处方”。2017年8月，长沙市公安局雨花分局接到相关部门线索，位于雨花区的长沙普济医院涉嫌违规骗取医保基金。经调查发现：2013年至2015年，犯罪嫌疑人林某耀担任该医院院长期间，为获取非法利益，要求临床医生结合病人及其病情制作“阴阳处方”。2017年10月18日，长沙警方先后在湖南长沙、福建莆田等地抓获林某耀等涉案人员24人。经审计，2013年至2015年，长沙普济医院骗取医保基金1529.25万元。目前，该案已由长沙市检察院向长沙市中院提起诉讼。

小病大治、虚假治疗。2017年9月，长沙市公安局望城分局接到相关部门线索，位于望城区的长沙医学院附属第一医院涉嫌骗取医保基金。经查，自2012年11月至2016年6月期间，长沙医学院附属第一医院通过小病大治、虚假治疗的方式，涉嫌骗取医保基金4400余万元。警方依法对犯罪嫌疑人张某站等33人采取刑事强制措施。目前，涉嫌犯罪的医院领导及综合科室负责人张某站等15人已由望城区检察院移送长沙市检察院审查起诉，其余业务科室负责人、普通工作人员18人由望城区检察院审查起诉。

上传虚假处方信息。2018年7月，长沙市公安局天心分局桂花坪派出所接到相关线索，位于桂花坪街道的长沙金林骨科医院涉嫌通过上传虚假处方信息等方式骗取医保基金。经查，2017年5月至2017年12月，犯罪嫌疑人曾某亚在担任长沙金林骨科医院院长期间，授意该院医生、护士及药房和营销人员以虚报药品数量的方式骗取医保基金83.18万元。2019年1月21日，犯罪嫌疑人曾某亚因涉嫌诈骗被天心公安分局刑事拘留，其骗取的83.18万元医保基金已退赔，目前，该案还在继续侦办中。

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