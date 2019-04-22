原标题：政策精准稳预期 进一步推动高质量发展

最近出炉的一季度多项数据均释放出积极信号。19日召开的中共中央政治局会议认为，今年以来，主要宏观经济指标保持在合理区间，市场信心明显提升，新旧动能转换加快实施，改革开放继续有力推进，一季度经济运行总体平稳、好于预期，开局良好。

国务院及其各个部门密集部署下一步经济工作，旨在精准发力，进一步稳定市场预期和推动经济高质量发展。接下来，多项减税降费措施将正式落地，缓解小微企业融资难融资贵的针对性举措也将进一步实施。

平稳开局增强信心

一季度，国内生产总值同比增长6.4%，与去年第四季度持平；城镇新增就业324万人，3月份城镇调查失业率为5.2%；3月社会消费品零售总额同比增长8.7%，增速较1至2月提高0.5个百分点；中国3月官方制造业PMI录得50.5%，创5个月新高；国际收支方面，一季度，银行结售汇逆差91亿美元，同比收窄50%。

金融数据更是超预期反弹。3月末，社会融资规模存量同比增速为10.7%；M2增速从2月的8%大幅提升至8.6%，同时，狭义货币M1已连续两个月回升，同比增速为4.6%，较上月末大幅提高2.6个百分点。

与此同时，近日国际货币基金组织在下调2019年全球和美国、欧元区等经济增长预测值的同时，上调了对我国经济增速的预测值。

中国财政科学研究院宏观经济研究中心副主任王志刚对《经济参考报》记者表示，一季度国内生产总值等各项宏观经济指标表现良好；产业结构持续优化，三产增速最快，数字经济的发展蓬勃兴起；实体经济表现良好，实体经济结构不断优化；投资稳定增长，投资质量不断提高；消费升级加快；贸易结构持续优化。市场预期好转，市场信心在逐步增强。

“可以说，一季度经济平稳开局为全年走势打下了向好的基础，我们完全有信心、有条件、有能力实现年度经济社会发展预期目标。”国家发改委政研室主任兼委新闻发言人袁达日前在发改委发布会上也表示。

除了一系列数据显现出向好趋势之外，近日《经济参考报》记者对多家企业的调研情况也反映出，在逆周期宏观政策的作用下，企业真实感受到了政策红利，对市场的预期和信心也在逐步提升。

记者日前赴济南、烟台、青岛等地调研了解到，减税降费政策红利切实减轻了企业的负担，让企业体会到了满满的“获得感”，尤其是增值税税率的调降，是货真价实的“主菜”，释放出增加企业盈利、助力企业转型升级等多重红利。

中特科技工业（青岛）有限公司财务经理刘汉琳告诉记者，这几年是发展的关键时期，减税“大礼包”是一场“及时雨”。初步计算，2018年高新技术企业适用15%企业所得税优惠税率，减税300万元；研发费用加计扣除75%，减税40多万元；增值税由原16%降至13%，2019年预计至少能够给企业减税300万元，社保降率征收，预计降费5万元。“这些数据是对我们沉甸甸的支持，也是对我们加快发展做出更大贡献的一份厚望。”她说，最近这几年，恰逢智能电机切换的历史机遇期，我们希望能够整合行业力量，进一步做大做强。

多项举措精准发力

19日中共中央政治局会议对当前经济工作进行了部署。会议强调，宏观政策要立足于推动高质量发展，更加注重质的提升，更加注重激发市场活力，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要松紧适度。

中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌对《经济参考报》记者表示，会议聚焦当下我国经济发展存在的关键问题，突出强调继续推进供给侧结构性改革，打赢三大攻坚战，具有很强的现实针对性，解决好这些问题有助于稳住经济发展大局，推动经济实现高质量发展。

“从中央召开民营企业座谈会到此次政治局会议强调支持民营经济和中小企业发展，体现了中央对这一问题的高度重视。通过金融供给侧结构性改革做好金融服务，以关键制度创新促进资本市场健康发展，才能从根本上解决融资难、融资贵问题，增强经济发展内生动力。”张占斌表示。

针对小微和民企的融资难题，上周的国务院常务会也有专门部署，要求进一步加大工作力度，确保小微企业融资规模增加、成本下降，促进就业扩大和新动能成长。

另外，4月18日的国务院减轻企业负担部际联席会议部署了2019年减轻企业负担四大重点任务，今年将深入推进清理拖欠民营企业账款专项行动。落实减税降费等惠企政策，抓紧细化配套措施。深入实施清单制度，深入清理规范涉企收费和保证金。做好惠企减负政策效果的跟踪分析，完善企业问题台账和督办制度。

“国家发改委将会同有关部门，聚焦用能、物流、电信等重点领域，研究提出2019年降低涉企收费重点措施，预计全年减轻企业和群众负担2700亿元以上。”袁达在日前的发改委发布会上表示。

政策红利持续释放

下一步，多项减税降费举措将正式落地，缓解小微企业融资难融资贵的针对性措施也将进一步实施。

“在落实‘六稳’政策、加大逆周期调节的基础上，国家密集出台减税降费等系列改革举措，有效对冲了经济下行压力。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员李承健说。

下一步，包括5月1日起实施降低社保费率、7月1日起实施一批降费措施等减税降费的举措将逐一兑现，此前已经开始实施的个税、小微企业普惠减税、深化增值税改革等系列举措还将继续释放红利。

小微和民企在融资方面也有望获得更多政策支持。东方金诚首席宏观分析师王青表示，下一步监管层在重点鼓励民营银行和社区银行发展，推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源的同时，还会加大TMLF(定向中期借贷便利)以及再贷款再贴现政策力度，结构性货币政策将继续对经济薄弱环节定向发力。预计在当前信贷、社融放量，“融资难”问题有所缓解的背景下，下一步央行或将重点转向民营、小微企业“融资贵”问题，企业一般贷款利率下行趋势将会延续，票据融资利率还会保持低位运行状态。

值得注意的是，金融将继续加码小微民企和实体经济，但不会“大水漫灌”。中国人民银行调查统计司原司长盛松成撰文指出，近期国务院常务会议提出，抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架，这可能意味着，未来央行对于大、中、小银行采取不同准备金率的体系更加清晰，而未必是近期要定向降准的信号。货币政策当前宜保持稳定，多观察，走一步看一步。

(责编：蒋琪、仝宗莉)