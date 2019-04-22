原标题：2018年农产品网络销售额达3000亿元

新华社北京4月21日电（记者于文静）2018年我国乡村产业形态不断丰富，特色产业快速发展，创响特色品牌约10万余个，农产品网络销售额达3000亿元。

21日，国务院关于乡村产业发展情况的报告提请十三届全国人大常委会第十次会议审议。受国务院委托，农业农村部部长韩长赋作报告，介绍了上述情况。

韩长赋在报告中说，近年来，各地区、各有关部门深入贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，以农业农村现代化为总目标，以农业供给侧结构性改革为主线，采取了一系列有力措施，全力推进乡村产业发展。目前，乡村产业发展势头良好。现代农业加快推进，乡村产业形态不断丰富，乡村产业融合渐成趋势，利益联结机制逐步构建，农村创新创业日渐活跃，产业扶贫扎实推进。

报告显示，2018年粮食产量13158亿斤，连续7年保持在1.2万亿斤以上。棉油糖、果菜鱼、肉蛋奶等生产稳定、供应充足。规模以上农产品加工企业7.9万家、营业收入14.9万亿元。休闲农业与乡村旅游蓬勃发展，接待游客30亿人次、营业收入超过8000亿元。

在乡村产业发展面临的困难和问题方面，报告指出，发展质量效益不高，产品供给仍以大路货为主，优质绿色农产品占比较低，休闲旅游普遍存在同质化现象。同时，产业要素活力不足，产业链条仍然较短，农产品加工转化率仅为65%，比发达国家低20个百分点，产业基础设施仍然薄弱。

报告提出，要强化政策扶持，加大工作力度，大力推进乡村产业发展。优化产业空间布局，持续做强现代种养业，大力推进产业融合发展，发展壮大新型经营主体，着力打造产业园区，实施质量兴农绿色兴农，大力推进农村创新创业，深入推进产业扶贫，健全完善政策体系。

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