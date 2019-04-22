交通运输部：今年将建100个“司机之家”

原标题：今年将建100个“司机之家”

今年将建100个“司机之家”

交通运输部、中华全国总工会近日印发《关于进一步做好“司机之家”建设和验收工作的通知》(以下简称《通知》)，提出拟在全国范围内全面推广“司机之家”建设经验，2019年推进建设100个“司机之家”。

数据显示，我国现有2000多万道路货运从业人员、1300多万辆货运卡车。“司机之家”是指主要为道路运输车辆及驾驶人员提供公共服务的场所和建筑设施，一般具有餐饮、休息、停车安保、宣传教育等服务功能。按照建设要求，“司机之家”应在高速公路服务区、普通国省干线公路服务区(站)、物流通道货物集散地或者物流园区等地建设。

去年，两部门曾发文要求在河北、辽宁、吉林等10个省份组织开展“司机之家”建设试点工作，各试点省份分别试点建设3至5个“司机之家”，探索形成具有典型示范意义和带动作用的“司机之家”建设、运营、管理和服务模式。截至2018年底，已在10个省份建成32个“司机之家”。

《通知》要求，要加大政策支持力度。各省级交通运输主管部门、工会组织要共同研究制定相关鼓励支持政策，对“司机之家”建设运营给予政策支持和经费补助，积极引导社会资金持续投入。要结合高速公路服务区文明服务创建、普通公路服务站建设改造、道路客运接驳点建设等工作，对符合相关要求的“司机之家”建设项目，优先予以支持。(记者杜鑫)

(责编：蒋琪、仝宗莉)