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手机号码标注成“生意” 严打和规制双管齐下

张炳剑

2019年04月22日08:08  来源：钱江晚报
 
原标题：号码标注成“生意” 严打和规制双管齐下

　　据中国之声报道，最近，浙江的尹先生遇到一件烦心事，原来，他的手机号码突然被一个软件平台标成“教育科研机构”，给朋友电话，没一个朋友愿意接。后来，他通过某第三方号码标注查询网站查询发现，自己的号码还被另外3家软件平台标注了。此后，他又被告知，如果要查询详细信息，需支付26元；如果要取消标注，还要交一笔更高的费用。

　　根据记者调查，这并不是个案，而是一个普遍现象，不少正常使用的用户手机号码或者公共服务号码被人标记为广告、骚扰甚至是诈骗电话。从标注到查询来源，再到取消标注，在一些人那里，俨然成了牟利的“生意”链。

　　号码标注的软件的出现有其市场需求，长期以来，我们对“骚扰电话”“诈骗短信”深恶痛绝，在手机上装软件之后，只要是被标记过的“骚扰、诈骗、营销、中介”等电话打来会有提示，就可以选择拒接，在一定程度上确为我们提供了方便。

　　但长期以来，我们忽略了一个重要问题，即标注信息的可信度到底有多少？事实上，软件平台对标注信息的准确性很少审核。一些软件平台甚至开出免责声明，企图把本属于自身的核实责任转嫁给用户。但作为一种带有“征信”意味的标注信息，如果缺乏了权威的审核环节，就难免会被人利用，出现恶意标注的情况，甚至沦为一些人的牟利工具。

　　由于标注号码关涉一个人的身份确认，甚至社会信誉，看起来是小事，实际上却兹事体大，它很有可能会影响到号码机主的正常生活，甚至引发社会的信任危机。从现实情况来看，一旦被标注成“骚扰电话”或“营销电话”，往往就会被拒接、拒听，无形中就会影响机主正常的人际交往，由此带来的困扰和损失不容忽视。

　　另外，即便排除了恶意标注的可能，作为软件平台，查询和取消标注收费的做法，也存在很大的问题。一方面，我国《网络安全法》第22条规定：“网络产品、服务具有收集用户信息功能的，其提供者应当向用户明示并取得同意。”但很显然，很多号码都是在机主不知情的情况下被标注的，平台并未征得机主同意，这无疑涉嫌违规违法；另一方面，这类标注信息是否归属于软件方，是否涉嫌侵犯隐私都还存在巨大争议，软件方借此牟利，应该说是一种不当得利，必须予以严厉打击。

　　被曝光后，相关企业或软件平台虽然进行了整顿或作了调整，但这事显然不能到此为止。如果“什么样的平台有标注的权利，标注的标准是什么，被恶意标注或者被误伤了，救济渠道是什么”这些问题得不到规制和解决，就难保此事不会再度发生。

　　因此，当下要做的就是严打与规制双管齐下。一方面，加强监管，尽快出台相关法律法规，明确软件平台的责任与义务，从技术和法规两个层面规范标注信息的审核，严防软件平台的监守自盗。另一方面，加大打击力度，提高恶意标注行为的违法成本，同时建立起畅通的救济渠道，降低申诉成本。此外，个人一旦发现手机号码被恶意标注，应当依据法律维护自身权益，而不是花钱取消了事。（张炳剑）

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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