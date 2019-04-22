原标题：向舱门口扔硬币 南航一乘客被拘留

中国南方航空官方微博称，20日，南方航空一架飞往泰国曼谷的飞机登机时，有乘客向机下扔硬币，导致飞机延误78分钟。涉事乘客已被警方拘留。北青报记者注意到，今年2月份至今，国内已发生5起旅客登机时扔硬币导致航班延误乃至取消的事件，当事乘客除了要面临被警方拘留的处罚外，还可能被航空公司索赔。飞机工程师表示，飞机发动机内如果掉进硬币一类的金属坚硬物体，可能引发严重事故。

南方航空一航班再现乘客扔硬币祈福

中国南方航空官方微博21日通报，20日，南航CZ8427南宁-曼谷航班，因旅客向机下投掷硬币延误。该乘客是第一次坐飞机，为了祈福，在舱门与廊桥连接处向机头方向投掷了6枚硬币。最终硬币全部找到，经检查后，飞机延误78分钟起飞。该旅客已被公安机关依法拘留。

南航提醒，封建迷信思想不要有，坐飞机要遵守航空安全法规，千万不要乱扔东西。

近3个月已发生5起案例

北青报记者注意到，乘客抛硬币导致航班延误的情况近年来屡有发生，2月份至今已有5起案例。

4月16日，天津航空通报称，天津航空一架从呼和浩特飞往赤峰的GS6681航班上，一名66岁的乘客为祈福，向飞机发动机投掷6枚硬币，导致需换机起飞。涉事旅客被警方带离现场，并被处以行政拘留10日处罚。

4月2日中午11时11分，武汉天河国际机场一从厦门起飞经武汉飞往乌鲁木齐的海南航空航班，原定在武汉经停约1小时，因天气不佳航班稍有延误，预计当天12时许能顺利起飞。再次登机时，一名带孩子的父亲将3枚硬币扔到廊桥与登机口的缝隙处，该男子称希望用扔硬币的方式为孩子“保平安”。此事导致飞机最终被延误将近40分钟，涉事男子被警方处以治安拘留10日的处罚。

而在3月10日，祥鹏航空从济南至成都的8L9616次航班起飞前，在济南机场过站登机时，2位旅客向廊桥外扔硬币，被安全员发现。最终致航班延误2小时，260名旅客受影响。现在两名扔硬币的旅客，已被移交公安处理。

再往前一个月，据安徽省安庆市公安局消息，2月17日晚，云南祥鹏航空有限公司执飞安庆至昆明航班8L9960旅客登记过程中，机场保障人员在飞机机身附近地面发现两枚硬币。经机组广播询问，一名男性乘客承认自己登机时向飞机机身方向扔掷两枚硬币。机场工作人员立即向机场派出所报警。为避免风险隐患，该航班被取消。事发后，涉事男子接受公安机关调查。祥鹏航空也表示，此次事件给祥鹏航空造成直接经济损失近14万元，祥鹏航空将依法起诉该名旅客，并进行索赔。

飞机发动机无法承受硬币“骚扰”

此前，有航空公司的飞机工程师在接受北青报记者采访时表示，飞机发动机虽然能承受“鸟击”和“冰雹” 但是无法抵挡“硬币”骚扰。他表示，发动机的叶片是飞机最为关键的部件之一，叶片的旋转产生巨大推力，为了保证更好的性能，现代民航客机的叶片多数采用钛合金空心支撑结构，部分最新技术采用钛合金与碳纤维结合，设计强度可以在高速状态下遭受鸟、冰雹的袭击。

但是，发动机无法有效承受金属类坚硬物体的袭击。一旦吸入类似硬币的物质，由于气流不断进入发动机内部，硬币将首先损伤外部叶片，并且自身也被打碎成若干颗粒，继续损伤内部叶片，最终导致整台发动机损伤，可能引起发动机故障起火，最后失去动力。飞机在空中若出现发动机彻底故障无法再次启动，将会造成严重的安全隐患。文/本报记者 屈畅

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