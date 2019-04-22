北京市天通苑地铁站附近的便民餐车哪儿去了？

便民餐车哪儿去了？
近日，记者接到热线反映天通苑地区很多便民餐车都莫名消失了，但有部分游商出现在小区和地铁出入口附近。为何会这样？记者带着疑问走访了天通苑地区。
4月15日，记者在紧挨地铁口的天通西苑三区南门发现，原来熙熙攘攘的三辆便民餐车全部消失，原位已空置出来。记者还发现，接驳天通苑地铁站B口天桥下的便民餐车也消失了，原地停放着各类共享单车。
对突然消失的便民餐车，天通苑居民说法不一。记者随机采访了几位居民，一位经常在便民餐车买早点的居民说：“前段时间突然就没了，现在我早点都没地儿买了。”另一位遛弯的居民告诉记者：“这个餐车撤走其实是对的，每天一群人挤在餐车这儿，路也堵了，环境也变差，现在取消了，清净多了，而且这附近有很多正规连锁店，完全可以去店里买早餐。”
据记者调查，天通苑地铁站附近有很多连锁餐饮店和便利店。4月18日上午7点，正值上班高峰期，记者在天通苑地铁站B口看到部分游商在摆摊卖东西，匆忙上班赶地铁的人很多驻足买早点。而在天通苑地铁站A口处的一辆便民餐车仍在正常营业，商家告诉记者：“我们家一直都正常营业，早晚买饭的人和原来一样多。”
针对天通苑便民餐车的问题，记者从昌平区商务委相关工作人员处得知，为贯彻落实市、区环境秩序整治工作要求，规范早餐市场，区商务委员会与区城管执法局研究，达成一致意见：停止各类早餐车经营活动，要求相关企业于2019年3月31日24时前，自行撤除地铁站、公交车站、道路两侧等区域的早餐车设施。
工作人员还告诉记者：“目前还在正常营业的部分餐车并不是政府便民早餐车，针对目前还在营业的个人早餐车和游商，相关部门也在清理整治之中。”
北青社区报 王艺妃
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