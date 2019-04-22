人民网>>财经

北京市天通苑地铁站附近的便民餐车哪儿去了？

王艺妃

2019年04月22日08:09  来源：北京青年报
 
原标题：北京市天通苑地铁站附近的便民餐车哪儿去了？

　　便民餐车哪儿去了？　　

　　近日，记者接到热线反映天通苑地区很多便民餐车都莫名消失了，但有部分游商出现在小区和地铁出入口附近。为何会这样？记者带着疑问走访了天通苑地区。

　　4月15日，记者在紧挨地铁口的天通西苑三区南门发现，原来熙熙攘攘的三辆便民餐车全部消失，原位已空置出来。记者还发现，接驳天通苑地铁站B口天桥下的便民餐车也消失了，原地停放着各类共享单车。

　　对突然消失的便民餐车，天通苑居民说法不一。记者随机采访了几位居民，一位经常在便民餐车买早点的居民说：“前段时间突然就没了，现在我早点都没地儿买了。”另一位遛弯的居民告诉记者：“这个餐车撤走其实是对的，每天一群人挤在餐车这儿，路也堵了，环境也变差，现在取消了，清净多了，而且这附近有很多正规连锁店，完全可以去店里买早餐。”

　　据记者调查，天通苑地铁站附近有很多连锁餐饮店和便利店。4月18日上午7点，正值上班高峰期，记者在天通苑地铁站B口看到部分游商在摆摊卖东西，匆忙上班赶地铁的人很多驻足买早点。而在天通苑地铁站A口处的一辆便民餐车仍在正常营业，商家告诉记者：“我们家一直都正常营业，早晚买饭的人和原来一样多。”

　　针对天通苑便民餐车的问题，记者从昌平区商务委相关工作人员处得知，为贯彻落实市、区环境秩序整治工作要求，规范早餐市场，区商务委员会与区城管执法局研究，达成一致意见：停止各类早餐车经营活动，要求相关企业于2019年3月31日24时前，自行撤除地铁站、公交车站、道路两侧等区域的早餐车设施。

　　工作人员还告诉记者：“目前还在正常营业的部分餐车并不是政府便民早餐车，针对目前还在营业的个人早餐车和游商，相关部门也在清理整治之中。”

　　北青社区报 王艺妃

(责编：李楠桦、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved