人民网>>财经

手机菜篮子：网上买菜更实惠 动动手指送到家

栾雨石

2019年04月22日08:09  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：手机菜篮子：网上买菜更实惠 动动手指送到家

　　咱家用上了“手机菜篮子”

　　家住北京天通苑的杨杨，近日很开心。“我平常下班晚，去附近菜市场买个菜，不仅菜的种类少，而且也不太新鲜。现在方便了，家旁边新开了‘美团买菜’便民服务站，只需要动动手指，就能在APP(应用程序)上提早选购想要的食材。有时遇上优惠促销，比实体店卖的还便宜。”很多消费者表示：“一机在手，生活无忧”，“手机菜篮子”的出现，极大方便了人们的生活。

　　足不出户能买菜

　　如今，外卖小哥出入菜市场的场景已不再新鲜。随着互联网生鲜市场潜力不断释放，京东、饿了么、美团、盒马鲜生等业内巨头纷纷发力。数据显示，目前全国大大小小的生鲜电商平台已超4000家，“手机菜篮子”的争夺战俨然愈演愈烈。

　　公务员李海龙的手机上装着四五个“手机菜篮子”APP，他说，近段时间以来，小区附近常常出现各个互联网生鲜平台的配送员，推销自家的“手机菜篮子”APP，只要下载并注册成为新用户，就可以享受首单“一元购”等优惠活动，“比如8个鸡蛋1元，1条活鲫鱼1元，一般下单后还送1个火龙果，差不多半小时左右商品就能送到家中。”

　　北京工商大学经济研究中心主任周清杰认为，各类“手机菜篮子”的出现，无疑给广大消费者带来了更多的实惠和红利，“一方面，‘手机菜篮子’是对传统商业模式的革新，是从民生服务入手做大城市生活服务的蛋糕，方便更多居民生活和消费；另一方面，‘手机菜篮子’的出现，也倒逼实体零售店采取更多优惠政策、提供更多优质服务等方式来‘邀请’附近居民上门消费。”周清杰说。

　　手机选购更新鲜

　　实际上，手机买菜更新鲜。由于生鲜生意有着对于安全、新鲜等特殊要求，“手机菜篮子”平台往往对生鲜的规格提出了更高要求。

　　复旦大学网络空间治理研究中心主任沈逸介绍，不同于线下购物消费者可以反复挑选、货比三家，线上买菜时一旦收到外观上有一点瑕疵的生鲜产品，就可能被消费者直接放弃，“如何保障各类生鲜的时效性和新鲜度，比如不同季节的蔬菜、水果质量相差不少，这就给互联网商家提出了更高的要求。”沈逸说。

　　中学教师姚鹏飞说：“如今，路边摊、菜市场的便宜菜已经不多见了，用‘手机菜篮子’APP下单送菜上门的价格，跟到店挑选差不太多。而且商家都很谨慎，不新鲜的菜不敢配送上门，怕被直接退货。”

　　护好“手机菜篮子”

　　如今，智能手机和移动支付手段不断普及，越来越多的老年人群体被带入了“手机菜篮子”的生活。数据显示，最近一年来，使用饿了么买菜的中老年用户数增长了500%以上。专家表示，当前，“手机菜篮子”主要是针对年轻群体，对老年人群体的消费习惯不够了解，在如何提高配送速度、引导线下流量、满足消费需求、优化供应链等层面仍有很多问题值得商榷。

　　此外，由于“手机菜篮子”本质上仍是商业行为，这就需要监管部门依法加强市场监管，对不正当竞争行为依法惩处。周清杰说：“监管部门应当积极创新监管方式，切实提高监管效率，保障‘手机菜篮子’市场良好的营商环境。”

　　沈逸介绍，为确保“手机菜篮子”市场健康发展，政府需要做好两方面工作：“一是做好‘手机菜篮子’市场运行相关的基础设施和配套设施建设，包括通过财政补贴、政府购买服务等方式。另外，政府为传统‘菜篮子’工程享受的政策支持和优惠措施，有的也可以与‘手机菜篮子’市场共享。比如生鲜商品大多数需要‘包装化’‘规格化’，这样虽然有利于减少消费端损耗，可也大大提高了配送成本。冷链物流、锁鲜包装、仓储保鲜、冷链配送等都需要大量资金投入，政府可在相关方面提供资金与政策支持。”（栾雨石）

(责编：蒋琪、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved