原标题：手机菜篮子：网上买菜更实惠 动动手指送到家

咱家用上了“手机菜篮子”

家住北京天通苑的杨杨，近日很开心。“我平常下班晚，去附近菜市场买个菜，不仅菜的种类少，而且也不太新鲜。现在方便了，家旁边新开了‘美团买菜’便民服务站，只需要动动手指，就能在APP(应用程序)上提早选购想要的食材。有时遇上优惠促销，比实体店卖的还便宜。”很多消费者表示：“一机在手，生活无忧”，“手机菜篮子”的出现，极大方便了人们的生活。

足不出户能买菜

如今，外卖小哥出入菜市场的场景已不再新鲜。随着互联网生鲜市场潜力不断释放，京东、饿了么、美团、盒马鲜生等业内巨头纷纷发力。数据显示，目前全国大大小小的生鲜电商平台已超4000家，“手机菜篮子”的争夺战俨然愈演愈烈。

公务员李海龙的手机上装着四五个“手机菜篮子”APP，他说，近段时间以来，小区附近常常出现各个互联网生鲜平台的配送员，推销自家的“手机菜篮子”APP，只要下载并注册成为新用户，就可以享受首单“一元购”等优惠活动，“比如8个鸡蛋1元，1条活鲫鱼1元，一般下单后还送1个火龙果，差不多半小时左右商品就能送到家中。”

北京工商大学经济研究中心主任周清杰认为，各类“手机菜篮子”的出现，无疑给广大消费者带来了更多的实惠和红利，“一方面，‘手机菜篮子’是对传统商业模式的革新，是从民生服务入手做大城市生活服务的蛋糕，方便更多居民生活和消费；另一方面，‘手机菜篮子’的出现，也倒逼实体零售店采取更多优惠政策、提供更多优质服务等方式来‘邀请’附近居民上门消费。”周清杰说。

手机选购更新鲜

实际上，手机买菜更新鲜。由于生鲜生意有着对于安全、新鲜等特殊要求，“手机菜篮子”平台往往对生鲜的规格提出了更高要求。

复旦大学网络空间治理研究中心主任沈逸介绍，不同于线下购物消费者可以反复挑选、货比三家，线上买菜时一旦收到外观上有一点瑕疵的生鲜产品，就可能被消费者直接放弃，“如何保障各类生鲜的时效性和新鲜度，比如不同季节的蔬菜、水果质量相差不少，这就给互联网商家提出了更高的要求。”沈逸说。

中学教师姚鹏飞说：“如今，路边摊、菜市场的便宜菜已经不多见了，用‘手机菜篮子’APP下单送菜上门的价格，跟到店挑选差不太多。而且商家都很谨慎，不新鲜的菜不敢配送上门，怕被直接退货。”

护好“手机菜篮子”

如今，智能手机和移动支付手段不断普及，越来越多的老年人群体被带入了“手机菜篮子”的生活。数据显示，最近一年来，使用饿了么买菜的中老年用户数增长了500%以上。专家表示，当前，“手机菜篮子”主要是针对年轻群体，对老年人群体的消费习惯不够了解，在如何提高配送速度、引导线下流量、满足消费需求、优化供应链等层面仍有很多问题值得商榷。

此外，由于“手机菜篮子”本质上仍是商业行为，这就需要监管部门依法加强市场监管，对不正当竞争行为依法惩处。周清杰说：“监管部门应当积极创新监管方式，切实提高监管效率，保障‘手机菜篮子’市场良好的营商环境。”

沈逸介绍，为确保“手机菜篮子”市场健康发展，政府需要做好两方面工作：“一是做好‘手机菜篮子’市场运行相关的基础设施和配套设施建设，包括通过财政补贴、政府购买服务等方式。另外，政府为传统‘菜篮子’工程享受的政策支持和优惠措施，有的也可以与‘手机菜篮子’市场共享。比如生鲜商品大多数需要‘包装化’‘规格化’，这样虽然有利于减少消费端损耗，可也大大提高了配送成本。冷链物流、锁鲜包装、仓储保鲜、冷链配送等都需要大量资金投入，政府可在相关方面提供资金与政策支持。”（栾雨石）

(责编：蒋琪、仝宗莉)