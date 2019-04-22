2018年百只次新股成色：14家净利超10亿元

2018年百只次新股成色
90家披露业绩 14家净利超10亿元
2018年度成为近5年A股净增上市公司数量最少的一年。新京报记者根据Wind数据统计，2018年度A股新增105家上市公司。截至4月19日晚，105家上市公司中有90家公司已经披露了2018年年度报告或业绩快报、业绩预告，占2018年新股的85%。
上述90家公司中，有13家公司2018年营业收入超过百亿，占比超过14%。有68家公司的净利润或预计净利润超过1亿元；14家公司的净利润超过10亿元，其中，工业富联以169亿元归属于母公司股东的净利润占据榜首。与此同时，有35家公司归属于母公司股东的净利润同比下滑，占比超过38%。业绩下滑的同时，一些公司的股价也没有扛住二级市场的洗礼。有10家公司上市以来的最低收盘价低于股票发行价格(后复权)。
2018年上市的次新股，也有不少公司触碰到监管红线。新疆火炬、锐科激光等因为股东或高管违规增减持收到监管函；鹏鹞环保、振德医疗等公司上市或相关主体也遭遇行政处罚；美凯龙等曾相继收到监管层的关注函。
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