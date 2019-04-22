原标题：世界三大铁矿石巨头下调产量 业内看好2019年铁矿石价格

随着世界三大铁矿石巨头接连受矿难、火灾和Veronica热带气旋等意外事件影响，淡水河谷、力拓和必和必拓相继发布下调铁矿石产量的消息。

对此，有业内人士推测，在世界三大铁矿石巨头下调铁矿石产量预期的情况下，看好2019年全年铁矿石的价格。

淡水河谷矿区宣布复产

近日，淡水河谷方面人士向《证券日报》记者透露，米纳斯吉拉斯州法院院长决定部分中止圣巴巴拉法院于2019年3月22日发布的禁令，该项禁令包括在米纳斯吉拉斯州检察院提交的5000153-77.2019.8.13.0572号公共民事诉讼范围内。具体而言，这项决定中止的裁决内容为立即停止任何可能增加Sao Goncalo do Rio Abaixo市内尾矿坝溃坝风险的活动。上述决定将使布鲁库图矿区完全恢复运营，涉及年产量为3000万吨。

不过，据淡水河谷方面人士透露，马拉尼昂州圣路易斯市于今年3月份和4月份出现大雨，这对马德拉港装船及EFC铁路运输造成影响，由此影响到北部系统的产量。

基于上述事件，淡水河谷重申2019年公司铁矿石与球团矿的指导销量如此前所宣布在3.07亿吨至3.32亿吨的范围内，目前对销量的预期为该范围的中间值。

对此，有业内人士预估：“淡水河谷矿难对国内铁矿石形成的供应影响在二季度末至三季度或许会更加明显，对全年铁矿石价格相对较为看好。”

据了解，3月下旬的飓风给澳大利亚的铁矿供应带来不小影响。据Mysteel调研了解，澳大利亚飓风Veronica实际影响澳大利亚三大铁矿石发运港共计5.5天（3月21日下午至3月26日晚）。按3月份飓风前黑德兰港、丹皮尔港以及沃尔科特港日均发运量计算，封航期间理论发运量应为1350万吨，据Mysteel统计的3月21日至26日澳大利亚三港实际铁矿石发运量为301.8万吨，因此Mysteel预估本次飓风实际影响澳大利亚铁矿石发运量共计1048.2万吨。

光大期货研究所黑色研究总监邱跃成分析，淡水河谷矿难事件持续发酵，官方已经宣布今年将减产5000万吨至7500万吨，对全球供需格局影响较大，所造成的供应缺口短期内将难以弥补。而澳洲飓风对澳大利亚主流矿山的发货及生产均形成较大影响，力拓已预估2019年发运只能达到3.38亿吨的下限水平，BHP表示对生产造成的影响初步估计达到600万吨至800万吨。巴西工贸部发布在网站的报告称，铁矿石3月份出货量从上年同期的2995万吨下降至2218万吨，亦不及2月份的2893万吨。瑞银统计澳大利亚四大矿企3月份铁矿石出口较去年同期下降16％。

力拓下调铁矿石发运量

据了解，因一季度的飓风和港口起火事件，全球第二大矿商力拓集团（又称：力拓）下调了2019年铁矿石发运量目标。

4月16日，力拓首席执行官夏杰思（Jean-Sebastian Jacques）表示，力拓铁矿石业务在今年初遇到了一些挑战，特别是受到了热带飓风的影响。在继续评估港口因飓风和其它小干扰造成的破坏后，力拓将今年皮尔巴拉铁矿石发运量指导目标降至3.33亿吨至3.43亿吨。

该发运量目标原本为3.38亿吨至3.5亿吨。此次目标降幅约为1.5%至2%。

1月份，力拓两大铁矿石运输港口之一的兰伯特角港口（Cape Lambert）在一项维修关停后起火，后被扑灭，无人伤亡。3月份，澳大利亚又遭受恶劣天气飓风的袭击。这对力拓的铁矿石生产和发运均造成很大影响。4月1日，力拓宣布，上述事件将造成其今年约1400万吨的产量减少。

根据力拓公布的今年一季度产量数据显示，皮尔巴拉地区铁矿石当季产量为7600万吨，同比下降9%；发运量为6910万吨，同比下降14%。

力拓称，这些事件也将对二季度业绩产生影响。

必和必拓遭遇热带气旋

此外，澳洲矿业巨擘必和必拓表示，继Veronica热带气旋造成的破坏与损害后，公司初步估计对其铁矿石产量的冲击约为600万吨至800万吨。

公司称，由于Veronica热带气旋袭击西澳，公司目前正在检讨2019财年产量与单位成本指引。据悉，必和必拓2018年铁矿石产出为2.75亿吨，该公司先前为2019财年设定的目标为2.73亿吨至2.83亿吨。

必和必拓表示，黑德兰港的港口与铁道目前的作业速度降低，由于洪水的影响，要稍晚才能完全恢复作业。

金瑞期货铁矿石分析师指出，淡水河谷因溃坝事故大幅调减2019年铁矿石产量预期；因受飓风影响，力拓下调2019年铁矿石产量目标；必和必拓也正在重新评估产量计划，三大矿山铁矿石供应收紧预期强烈。需求端方面，根据测算，4月份唐山非采暖季环保限产力度很小，高炉产能利用率存在较大回升空间。Mysteel统计显示，4月上旬全国高炉净复产产能日均达9.64万吨，主要集中在河北地区，年化为3520万吨，占2018年全国生铁产量的4.6%。整体来看，在供应收紧叠加高炉大规模复产的背景下，预计短期铁矿石价格将以震荡偏强走势为主。

(责编：蒋琪、仝宗莉)