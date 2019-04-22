原标题：外国专家点赞中国减税降费 将减缓经济下行压力

4月20日，由中国国家税务总局主办的第一届“一带一路”税收征管合作论坛在浙江乌镇闭幕。论坛理事会主席、中国国家税务总局局长王军在闭幕式上致辞。王军表示，“一带一路”税收征管合作论坛圆满完成各项议程，联合发布了《乌镇声明》以及《乌镇行动计划（2019-2021）》，站在新起点上，真诚希望与各方一道共同推动“一带一路”税收征管合作不断取得新进展，更好地发挥税收促进世界经济持续、稳定、健康发展的重要作用。

闭幕式上，王军介绍了合作论坛四个标志性成果：

一是构建了“一带一路”税收征管合作机制；二是成立了“一带一路”税收征管能力促进联盟；三是深化了“一带一路”税收征管合作共识；四是制定了“一带一路”税收征管合作行动计划。

参加论坛的成员代表一致认为，第一届“一带一路”税收征管合作论坛在与会各方的共同努力下取得了丰硕成果，具有里程碑式意义，成功开启了“一带一路”国家（地区）税收合作新时代。

中国政府今年实施的一系列大规模减税降费政策，引起了与会代表的热烈讨论。维也纳经济大学全球税收政策中心教授杰弗瑞?欧文斯认为，中国进行大规模减税降费，通过减少财政收入保障经济增长，也将给“一带一路”沿线国家带来更多的投资，产生积极的经济影响。

意大利税务局副局长保罗·瓦莱里奥·巴巴丁尼表示，中国实行包括增值税改革在内的措施，必将对改善营商环境产生重大影响。

国际货币基金组织财政事务部主任维特·加斯帕认为，减税降费将有助于减缓中国经济下行压力，推动中国的经济增长方式从以量为目标转变为以质为目标。

美洲税收管理组织执行秘书长马西欧·威尔第认为，中国近期实施的大规模减税降费政策是税制改革的成功案例，通过不断的改革来适应国家经济发展，这值得各国和地区学习借鉴。因为降低增值税税率虽然短期内会影响税收，但会有效刺激消费，促进企业扩大生产，最终会有效涵养税源，带来税收的增加。在当前世界经济增速放缓的大背景下，中国今年推行新一轮大规模减税降费政策，将大大减轻包括跨国企业在内的所有在中国境内投资企业的税费负担，提高企业的创新能力和竞争力，对中国乃至世界经济发展具有重要促进作用。

(责编：蒋琪、仝宗莉)