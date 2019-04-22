原标题：工信部：推动船舶工业智能化转型

《经济参考报》记者从工信部4月19日召开的船舶工业智能化转型推进工作电视电话会议上获悉，我国船舶工业智能化转型再迎政策助力。

据了解，船舶工业智能化转型工作重点包括：解决专用技术、设备、材料、工艺等关键共性问题，补齐技术链与产业链短板；加快智能船舶标准、船舶总装智能制造标准体系建设等。

加快智能化转型是推动船舶工业高质量发展的根本要求，是船舶工业实现质量变革、效率变革和动力变革的必然选择和有效途径。工信部副部长辛国斌在会上表示，当前和今后一个时期，船舶工业智能化转型工作总体思路是，围绕供给侧结构性改革这条主线，突出智能船舶和智能制造“双轮”驱动，提升船舶工业高质量发展能力。

辛国斌表示，加快船舶工业智能化转型将从四个方面下功夫：一是补齐短板，重点解决专用技术、设备、材料、工艺等关键共性问题，补齐技术链与产业链短板；二是夯实基础，建立互联互通的网络化工业生态，注重积累数据信息资源，提升智能船舶网络和信息安全防护能力；三是标准规范引领，积极参与相关国际标准规范制修订，研究智能船舶标准规范体系建设，建立船舶总装智能制造标准体系；四是促进应用，注重测试与验证能力的建设，注重树立典型，发挥标杆的示范带动作用。

2018年年底，工信部等三部门联合印发《智能船舶发展行动计划（2019-2021年）》明确，经过三年努力，初步建立智能船舶规范标准体系，突破航行态势智能感知、自动靠离泊等核心技术，完成相关重点智能设备系统研制等。

(责编：李楠桦、仝宗莉)