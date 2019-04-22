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多重利好添彩中国经济增速超预期

■受访专家：北京大学国际关系学院教授  王  勇

2019年04月22日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　1月28日，山东烟台港集装箱码头一片繁忙。
　　唐 克摄（人民视觉）

　　4月17日，国家统计局公布数据显示，第一季度中国国内生产总值（GDP）同比增长6.4%。这一数据引起外媒的高度关注。

　　路透社称，该数字超出预期，高于该社调查预估的6.3%。澳大利亚国民银行资深外汇策略师洛德里戈·卡特里尔表示，这表明中国政府采取的政策措施正在取得成果。

　　新加坡《联合早报》援引分析称，中国最新的GDP增幅显示，中国经济的韧性和稳定性仍比较强。

　　英国《金融时报》援引分析称，中国最近的经济数据表明，“政府稳定经济的政策正在起效”。

　　国际货币基金组织日前在最新的《世界经济展望》报告中将对中国2019年的经济增长预期由6.2%上调至6.3%。中国是唯一被上调预期的主要经济体。

　　

　　今年一季度，中国经济发展势头良好，主要取决于以下几方面因素：

　　第一，国内货币供应量增加。2018年，中国政府及时调整政策，增加货币供应量，成为今年一季度经济增长的一个重要原因。

　　第二，市场信心提振。2018年11月，中共中央总书记习近平主持召开民营企业座谈会，提出要抓好减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵问题等6个方面政策举措落实。之后，地方紧紧跟上，为企业发展营造良好空间。与此同时，政府承诺减税降费2万亿元，并将之写进2019年政府工作报告。这一系列政策提振了市场信心。

　　第三，国内外需求拉动。内需方面，中国国内人均GDP不断上升，国内需求依然旺盛，今年前3个月，国内社会消费品零售总额同比名义增长8.3%。外需方面，国际市场对中国制造产品的需求依然旺盛，这得益于中国企业的创新以及技术和加工水平的不断提高。国内外需求相加，对中国经济增长产生了非常重要的拉动作用。

　　第四，对外开放进一步扩大。2018年，政府宣布大幅降低部分产品关税，包括汽车、化妆品、药品等，开放制造业、金融服务业等行业准入门槛，降低合资企业中对外资的要求，这些措施吸引更多外商到中国投资布局。今年全国两会审议通过了《外商投资法》，进一步增强了外商对华投资的乐观预期。外商投资成为中国经济增长的一个重要动力。

　　中国经济在一季度取得“开门红”不是偶然现象，得益于中国企业消化吸收先进技术、提高企业管理水平，也得益于中国劳动者技能和素质不断提高，整体经济效率有所提升。可以说，中国产品出口竞争力的提升是实实在在的，中国出口产业的竞争优势还会延续相当长的时间。

　　总体来看，中国经济目前仍处于恢复增长阶段，预测到今年第三季度，增长势头可能会进一步增强，这对世界经济意义重大。2008年国际金融危机以来，新兴经济体对全球经济增长的贡献超过2/3，中国更为全球经济增长提供了强有力的支撑。当下，国际经济面临下行风险，中国经济增长将继续为世界经济提供重要动力。 

　　（尹昊文采访整理）

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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