广西政协倡议就业帮扶 全区委员响应脱贫攻坚

广西壮族自治区政协号召政协委员积极参与脱贫攻坚，踊跃投身“就业脱贫委员行动”。行动以隆林各族自治县为试点，得到广大委员积极响应，首批共提供2300多个用工岗位。

据悉，从2018年开始，广西壮族自治区政协就号召全区广大政协委员投身脱贫攻坚战，召开广西全区政协“乡村振兴委员行，助推脱贫攻坚”工作经验交流会，号召政协委员聚焦脱贫攻坚、乡村振兴。

今年，在广西壮族自治区政协十二届二次会议期间，广西政协召开了“就业脱贫委员行动”座谈会，交流委员助推脱贫攻坚工作情况，倡议全区政协委员积极参与脱贫攻坚，把企业发展与精准扶贫有机结合起来，发挥在就业帮扶方面的作用，争取每个委员企业帮助10名以上贫困人口解决就业。同时，当好联系各方力量的桥梁纽带，引导更多企业开展就业扶贫，撬动更多生产要素和社会资源进入贫困地区，多措并举帮助贫困群众早日脱贫奔小康。

日前，广西政协在隆林各族自治县举行务工人员欢送仪式。隆林各族自治县是广西4个极度贫困县之一，贫困程度深、扶贫难度大，脱贫任务艰巨。广西政协“就业脱贫委员行动”以隆林为试点，首批共提供了2300多个用工岗位。

为使“就业脱贫委员行动”效果更好，一些委员企业还制订了周密的脱贫帮扶计划。“我们将开拓更多适合农民工的工作岗位，让更多的农民工兄弟就业。”广西三实园林景观工程有限公司总经办主任陈荣森表示，公司此次招聘的农民工前期主要以学习为主，等到掌握技能后，企业将有意向把一些业务给他们承揽，还将通过农民工之间进行传帮带，带动更多的贫困群众外出就业。

广西政协办公厅督查处副处长、扶贫办副主任刘思思表示：“下一步，我们将号召市县级政协委员参与到这项行动中。在2019—2022年4年间，及时跟进就业帮扶情况，完善工作机制，帮助贫困群众稳定就业，让脱贫攻坚生力军的作用得以突显，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。”

(责编：蒋琪、仝宗莉)