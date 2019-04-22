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成都：公园城市 未来之城

2019年04月22日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　人间四月，春暖花开。成都市民纷纷走向户外，感受大自然的气息。

　　为更好地汇集全球专家智慧，进一步提升公园城市规划建设水平，4月22日，成都公园城市论坛举行。国内外专家学者相互碰撞智慧火花，为成都建设公园城市建言献策，形成《成都共识》和《公园城市—城市建设新模式的理论探索》文本，作为成都建设公园城市的指导依据。

　　构建美丽宜居公园城市，成都先行先试，探索样本，正逐步让这一概念成为现实，成为城市可知、可感的一部分，让市民充满拥有美好环境、亲近自然的获得感。

　　

　　探索思路 面向全球引智

　　前不久，成都举行了龙泉山城市森林公园项目国际咨询成果评审会，从入围咨询机构（联合体）规划设计成果中评选出前三甲，为城市森林公园建设提供重要参考。2018年，成都向全球发布征集公告，共收到来自中、美、英、法、荷等国家的机构报名。

　　好的规划设计，是做好工作的前提。为更好地建设这座公园城市，成都积极探索思路、请教专家、制定规划。

　　去年5月，成都在天府新区组建了全国首个公园城市研究院，建设公园城市专业智库。为了做好理论研究，成都委托国内外权威研究机构，深化对公园城市指标体系国际经验与趋势研究、绿色生态价值等重大课题的持续研究，在课题研究的基础上形成了《公园城市——城市建设新模式的理论探索》一书，力图逐步构建美丽宜居公园城市的理论体系。

　　建设绿道 增进市民幸福

　　春风轻拂，从成都锦城湖出发，沿着锦城绿道一路向东，途经桂溪生态公园、中和湿地，可以到达江家艺苑的高迪主题艺术世界。湖中道、浅丘道、湿地道、林荫道……锦城绿道通过多座跨线桥梁实现全域无缝连接，景观与城市“慢行系统”互联互通，成为成都市民休闲健身的好去处。

　　锦城绿道串联天府芙蓉园、交子百业园、蜀道通衢园、蚕丛渔桑园、林泽杜鹃园等特色园，而这些园区又分别与宋代名画《蜀川胜概图》中的景点景致逐一呼应，再现了存在于名人书画中的蜀川胜景。

　　锦城绿道是成都天府绿道的一部分。除了做好公园城市的研究规划工作，近年来，成都也部署具体工作，落实建设美丽宜居公园城市的规划，其中建设绿道就是浓墨重彩的一笔。

　　按照规划，天府绿道以“一轴、两山、三环、七带”为主要内容，分为区域绿道、城区绿道、社区绿道三级，为成都打造公园城市串起“骨架”与“脉络”。建成后，天府绿道将覆盖成都全域，串联起成都境内的生态区、公园、小游园、微绿地，将整个成都变为一座巨大的“公园”。

　　此外，绿道一方面具备慢行交通、文化展示、体育健身、生态景观等场景功能；另一方面，形成了时尚消费、文化创意、流量经济、共享经济等新兴业态，实现了公园城市资产的“保值增值”。

　　多管齐下 营造宜居之城

　　全城增绿，让绿色成为成都的底色是建设公园城市的重要一环。成都做好各种配套举措，多管齐下，营造宜居之城。

　　为了公园城市建设的规范化、程序化，成都市系统制定了《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》《成都市都江堰灌区保护条例》《成都市城市景观风貌保护条例》，逐步构建起美丽宜居公园城市建设的法规体系，并充分发挥监督的职能，给重大项目的建设装上“助推器”。

　　为让公园城市的建设更有效率，成都整合多个部门的相关职责，组建公园城市建设管理局，加强对美丽宜居公园城市建设的总体设计和组织领导。

　　同时，成都从源头治理污染，捍卫生态。以铁腕治霾、重拳治水、科学治堵、全域增绿为内容的“三治一增”，立足于空气、水、绿色出行、绿地等城市生态建设的基本面，深入到城市的每条“毛细血管”。

　　辛勤付出，收获累累，未来可期。

　　成都坚持生态优先、绿色发展上的韧劲与建设美丽宜居公园城市的定力与决心，不仅让这满园的春色溢出，更重要的是将它深植于这里的每一寸土地，结出更多绿色果实，与扎根于此的千千万万市民所共享。

　　图片来源：天府新区成都党工委党群工作部

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(责编：蒋琪、仝宗莉)
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