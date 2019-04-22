数字丝绸之路建设成为新亮点

数字丝绸之路，正在成为数字时代推动人类共同发展的全球化新方案。展望第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，将于4月24日北京举行的“数字丝绸之路”分论坛颇为引人注目。

习近平主席在2017年举办的首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出：“我们要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路”。两年来，国家发改委国际合作中心作为执行机构致力于推进数字丝绸之路合作。迄今，中国同16个国家签署关于建设数字丝绸之路的谅解备忘录，已有12个国别正在编制行动计划。

数字丝绸之路是数字经济发展和“一带一路”倡议的结合，是数字技术对“一带一路”倡议的支撑。当前，中国已成为全球第二大数字经济体，网民数量、网络零售额、移动互联网发展等方面领先世界，并实现了一系列技术创新、模式创新。依托数据和信息在网络世界的流动，数字丝绸之路有助于克服“一带一路”沿线国家和地区的文化差异、信息不对称与信任问题，推动沿线国家和地区在信息基础设施、贸易、金融、产业、科教文卫等各领域的全方位合作，缩小“数字鸿沟”，加快经济社会发展。

数字丝绸之路以平等为基础，以开放为特征，以信任为路径，以共享为目标。数字技术发轫于互联网的发展，缘起就是为了更好的连接，特征就是去中心化。平等、开放、信任、共享是数字经济的基因，与和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神相通。

建设数字丝绸之路能够驱动经济增长，提高经济质量，促进就业，增进民众福祉——不仅有助于促进跨境电子商务、智慧城市、远程医疗、互联网金融等数字经济服务领域的发展，而且促进云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、量子计算等技术领域的发展；不仅促进通信、电力、交通基础设施的国际合作，而且有利于促进国际产能合作；不仅促进各国经济增长，而且促进各国产业升级转型、优化结构；不仅可以实现更加多元更加灵活的就业与创业，而且让人们能够享受更便捷、舒适和自由的生活，增加幸福感。

共建数字丝绸之路，需要发挥政府与国际组织的作用，进行政策的顶层设计，成立跨国合作机制，组织产业合作联盟，搭建公共服务平台，建立纠纷解决机制，加强风险预警与网络安全，统一技术标准，推进国际标准化合作，完善法律法规，构建治理体系。同时，需要发挥企业的作用，建设信息基础设施，发展网络信息技术产业，促进产业以及公共服务数字化转型。此外，还需要借助智库的研究力量，中介机构的信息渠道优势，协会与联盟的沟通组织协调能力，进而健全人才培养机制，加强数字化人才培训，构建合作项目的数据库。

2015年，习近平主席在第二届世界互联网大会上提出要推进全球互联网治理体系变革与共同构建网络空间命运共同体。在2017年举行的第四届世界互联网大会上，中国、老挝、沙特、塞尔维亚、泰国、土耳其、阿联酋等国共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》，越来越多的国家参与共建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。可以肯定，推动数字丝绸之路建设，将有助于“一带一路”建设高质量发展。

（作者为国家发改委国际合作中心主任）

(责编：蒋琪、仝宗莉)