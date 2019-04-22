原标题：29岁长安商场闭店 1-5层整体装修调整力争年底前竣工

原标题：29岁长安商场昨晚8点闭店

已经营29年的长安商场昨晚8点正式闭店，进入升级改造期。据商场相关负责人介绍，外立面装修将于8月底结束，预计超市9月率先营业。整个项目1-5层的装修调整力争于今年底竣工。改造后经营模式将以“社区商业”为主。

闭店仪式上向顾客发放棒棒糖

“29年，期待我们涅槃重生。”昨晚7点半，长安商场门前举办了一场简短的闭店仪式，总经理向顾客分发了花束外形的棒棒糖，大屏幕上滚动播放着祝福视频，顾客和销售员不断互道“谢谢您，再见了！”

昨天是长安商场最后一天营业，下午至傍晚，商场门口停车场一直处于爆满的状况。商场内的客流量也不少，许多顾客趁着最后一天打折甩货前来扫货，每个楼层的交款台前至少排队20人以上。

在二层至四层服装区，很多货架已经清空，商品号码不全，部分商品打出“一口价”。在地下家居用品区，家住周边的居民刁先生说，最近一段时间，他遛趟弯就来长安商场逛一逛，扫了不少好货，像超市的进口冷冻大虾低于五折清货，进口炊具、锅铲、漏勺等，原来都是198一件，现在60元一件。

据了解，从2月21日长安商场开始举办“特卖会”，两个月来客流量翻了好几番。

附近老街坊特意来拍照留念

北青报记者注意到，昨天还有不少附近的老街坊或市民在店里逛一圈再拍点照片留念，或跟熟悉的商场导购聊几句天，再追忆一下长安商场伴随自己的时光，成为他们来店里的主打话题。

“确实需要改一改了，我们老年人就需要采买生鲜和日用品，希望以后增加主食厨房，让我们一站式购齐。”刘阿姨就住在长安商场北侧，她对长安商场感情颇深，“刚开业的那几年，生意是真的火，我还记得刚结婚的时候，很多用品都是在长安商场买的，这一眨眼，儿子都工作了，但他很少来这里买东西，都是网购。”

在商场一楼进正门左侧放置的展示台也充满浓浓怀旧情。大屏幕上回顾着1990-2019年期间长安商场的历史，循环播放着29年以来记录下来的老照片和精彩瞬间，上方还挂着很多顾客留下的心愿卡片，“等你回来”、“小离别”、“期待华丽转身”等祝福语体现出市民对长安商场的留恋。

改造后定位以“社区商业”为主

昨晚闭店后，商场开始进行封闭施工。据了解，商场在楼后院设立了服务中心，解决闭店后的商品售后问题，顾客会员卡内的积分将予以保留，恢复营业后可继续使用。

据介绍，商场外立面装修会在8月底前完成，9月，位于地下一层的超市优先开业，提前开业的还有一些临街商业，以方便周边居民的生活需求。内部改造在提升功能的同时，会减少服装区域，加大投入儿童游乐设施、餐饮等业态。同时还会进行硬件升级，整个项目1-5层的装修调整将力争于年底竣工。

至于经营模式升级，长安商场方面透露将定位在“社区商业”为主，努力打造“15分钟社区便利生活圈”。相关负责人表示，此次重大调整，是商场根据市场和消费变化，积极探索传统百货的转型之举，新的长安商场将围绕满足周边社区、商务和文娱客群的生活需要和消费需要，以便利、实惠、亲情、智能为驱动，打造一个优品、优价、优服务、优环境的开放式生活中心，成为目标顾客钟爱的第三生活空间。文/本报记者 李佳

摄影/本报记者 林辉

(责编：赵爽、仝宗莉)