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营造公平有序的汽车消费环境

刘权

2019年04月22日08:29  来源：光明日报
 
原标题：营造公平有序的汽车消费环境

近日，西安奔驰女车主维权事件，牵扯出汽车消费金融服务费问题，引发舆论哗然。其实，金融服务费早已是汽车消费中公开的秘密，那么，我们该如何认识这个金融服务费呢？

开宗明义，购车收取金融服务费涉嫌违法。首先，收取金融服务费主体资格可能不合法。据税务部门最新调查，女车主所交的“金融服务费”，实际上是由第三方陕西元胜汽车贸易有限公司派驻在西安利之星4S店的工作人员收取。元胜公司只留1%的金额，剩余2%打入西安利之星账户。《汽车金融公司管理办法》第3条规定：汽车金融公司名称中应标明“汽车金融”字样。所以第三方陕西元胜公司可能并不具备从事汽车金融服务的资质。其次，西安利之星4S店可能涉嫌欺诈，没有事前明确告知和提示要收取金融服务费。《汽车销售管理办法》第10条明确规定：经销商应当在经营场所以适当形式明示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各项服务收费标准，不得在标价之外加价销售或收取额外费用。《消费者权益保护法》也有相关规定。西安利之星4S店收取金融服务费，涉嫌侵犯消费者知情权、自主选择权和公平交易权。

购车收取金融服务费，似乎已成为汽车消费行业“明规则”。收取金融服务费的主要目的在于增加经销商收入，弥补相关成本支出。经销商一般都会尽力推荐消费者分期付款购车，因为相比全款购车，经销商获利更高。消费者交完首付后，一般都想马上提车，但获得银行贷款需要一段时间和过程，所以此时需要第三方公司先行垫付尾款，帮助消费者垫资“过桥”，由此就产生一些费用。另外，经销商推出“零利率”或低利率的贴息贷款方案，也会产生一定成本，需要收取相关费用弥补。因此，大行其道的购车金融服务费事实上弥补了经销商的一些成本，并额外增加一定的收入，但这些收入无疑只能源于消费者。购车金融服务费已经成为行业“毒瘤”，形成了汽车消费完整的畸形利益链条。

奔驰女车主维权事件充分暴露了汽车消费维权的艰难。如果购买的不是奔驰汽车，如果不是女车主坐上车盖哭诉，如果不是网络视频曝光，消费者权利可能就难以得到有效维护，购车金融服务费仍然脱离监管、大行其道。尽管西安女车主最终和4S店达成换车补偿等和解协议，但只作为个案，而全国还有千千万万购车消费者正遭遇维权困境，或即将遭遇汽车消费巧立名目的乱收费陷阱。

营造公平有序的汽车消费环境，要消除主要靠低价取胜的恶性竞争局面，培育公平有序的汽车消费竞争市场。企业应坚持“消费者优先”和诚信守法经营理念，完善事前告知与提示制度，对汽车消费金融等服务明码标价，杜绝强制交易等违法行为，充分保障消费者的知情权、自主选择权和公平交易权。此外，还应该加强企业内部管理与员工培训，重视消费者合理诉求，积极快捷处理相关投诉纠纷，严格落实主体责任。

违法必究，执法必严。良性运转的市场离不开守护人。监管部门应积极主动获取各种违法线索，加强消费维权志愿者队伍建设，有条件的可设立举报奖励制度，一经查实存在汽车消费违法行为，坚决严厉追究法律责任。当然，一些经销商可能和相关监管部门有着千丝万缕的联系，这也导致违法不究甚至放纵违法行为的现象存在。因此，应从制度上防止“监管俘获”“权力寻租”，杜绝选择性执法，做到执法公正、平等对待，做到防患于未然。

事实上，这一现象也暴露出了制度建设滞后的问题，必须加大处罚力度、完善法律法规。只有违法成本远大于违法收益时，才会减少违法行为的产生。目前一些法律规定所设定的处罚额度相对较低，不足以起到震慑作用。一些经销商抱有侥幸心理，被发现时的处罚额度相对于违法行为所获收益非常微不足道，这一治理窘境也是市场主体的理性选择结果。应提高违法成本、加大处罚力度，使经销商不想、不愿、不敢违法。

(作者：刘权，系中央财经大学数字经济与法治研究中心执行主任、法学院副教授)

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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