原标题：跳出农业做农业 8090后“新农人”的思维不一样了

“新农人”，他们的思维不一样了

城镇化率升至58.52%，城镇常住人口总量首破8亿人；农业增加值在GDP中的比重首次降到8%以下，占7.9%——两个最新的统计数据背后，中国城乡关系变迁的新格局赫然凸显。

随着乡村振兴战略的实施，中国农业正在从传统农业转向现代农业，“三农”的产业格局正在发生巨大变化，城与乡的关系也在经历深刻变革。

在这样的洪流中，一批对“三农”事业有热情、有理想的年轻人回到农村，为传统农业转型注入了新的元素和能量，成为引领新农民、发展新农村、托起新农业的一支生力军。

他们多数为“80后”“90后”，他们受过良好的教育，他们习惯于“跳出农业做农业”，他们有一个共同的名字——新农人。

日前，记者采访了几位“新农人”，与他们共话新技术、新跨界、新流通，感悟他们身上涌动的互联网思维、品牌化思维和融合性思维。

互联网思维——

“反弹琵琶”让海鸭蛋成“网红”

农业，这份与自然“对话”的产业总是步履缓慢，但却不得不面对瞬息万变的市场。互联网大潮来袭，让传统农业有些措手不及。广西北海海鸭蛋产业就经历了这样的“彷徨”。

“先养鸭，开蛋品加工厂，再销售，渐渐地涉足电子商务”是传统海鸭蛋产业惯用的模式，产业发展规模小，“难成气候”。中国人民大学国际关系学院2006级硕士毕业生李言红的到来，改变了北海海鸭蛋的产业格局。

在北海，一枚枚小小的海鸭蛋，经过她的手，变成了炙手可热的“网红”，走上了五湖四海的家庭餐桌。

成功的秘诀是什么？李言红说，是互联网思维和“反弹琵琶”的发展路径。

2013年，李言红当时就职的高校停止招生，职业发展陷入困境的她，性格中那一点小小的不安分开始萌动了。

投身电子商务，开网店卖海鸭蛋，李言红的生意就这样起步。仅仅一个月，她的海鸭蛋网店日销售量就突破了1000个。日销量8000、两万……半年的时间里，李言红的生意越做越大。

“有了市场之后再投资建加工厂，然后再往养殖端延伸，自己做养殖。”2015年，李言红创办了北海市回头客食品有限公司，同时，和北部湾沿海滩涂红树林海鸭养殖户合作，制定养殖标准和保底收购价格，大力推动北部湾海鸭蛋产业的发展壮大。

在李言红看来，“新农人”要懂种养殖、会加工、会销售，尤其是要懂互联网时代的营销模式。“我们不能满足于做一个前店后厂的小作坊。”在2018年建设了第二家标准化海鸭蛋加工厂的基础上，2019年年初，她开始涉足海鸭蛋黄酥、海鸭蛋黄酱等领域，现在，她正在紧锣密鼓地推进自有养殖基地建设，把产业链延伸到养殖终端，养殖可溯源的有机海鸭蛋。

“互联网时代，链接就是生产力，对上链接到更多的养殖户，对下链接到更多的客户，这就是秘诀。”李言红说，她的产品在很多线上平台销售，还开发了微信小程序，并不断壮大自己的线上运营团队。

互联网时代，中国农业应如何走出创新发展之路？

“传统农业同质化太严重，‘新农人’一定要找到差异化发展路线，主动出击，独立思考。”李言红说，新零售时代最关键的就是线上做营销，线下做产品和服务，因此“新农人”要有乡村匠人的情怀，具备互联网思维和眼光，提升“三农”水平和竞争力。这是历史发展的机遇，也是一种责任。

品牌化思维——

把赣南脐橙做出新花样

一直以来，赣南脐橙都是江西省定南县果农名副其实的“致富果”，然而，产品单一和品牌效应不强是其发展的短板。如何在以红壤为主的赣南大地上生产出不一样的脐橙，把赣南脐橙做出新花样，是返乡创业“新农人”钟小阳一直以来的梦想。

四月正是脐橙花盛开之际，定南县龙塘镇长富村梦江南脐橙种植基地，千亩脐橙花香四溢。钟小阳每天都在基地和工人一起忙着为脐橙施春肥。

作为土生土长的定南农村人，钟小阳对农村有着天然的亲切感。高中毕业后，钟小阳远赴广东深圳龙岗区，在物流运输行业打拼了20年。“慢慢地，我发现家在农村，自己的根也在农村。”2015年，钟小阳返乡，进入江西省梦江南农场股份有限公司。靠着多年积累的经营管理经验，他成为公司总经理，负责公司脐橙基地发展和品牌建设。

返乡后，传统农业的弊病“刺痛”了钟小阳，农产品缺乏议价能力，大量施用的化肥、农药也让绿色有机产品成为一种奢望。

作为“新农人”，他的使命就是改变这一处境，并把产业回归到尊重自然、科学种植的轨道上来。

“你看，科技就是我们这个基地的生命力。”钟小阳说，发展新农业就要通过科技和自然农法，让活力农耕回归。有了这样的思维，“富硒”“品牌”“有机”“高端”成为钟小阳生产中的关键词。

在他的推动下，企业与中国农业大学进行技术合作，共同研发出了富硒脐橙种植技术。“通过叶面喷洒和地下根灌，科学施用富硒脐橙专用肥，提高脐橙果实硒含量。”钟小阳说，新的种植手段让赣南脐橙摇身成为富硒产品，富硒脐橙普通装均价为每斤11元左右，比市场普通赣南脐橙高出一倍多。

除了种植技术研发，尝到科技创新甜头的钟小阳，这些年还在脐橙产品深加工上下足了功夫。

“光酒类，公司就开发出了适合不同人群的3款产品。”钟小阳说，通过与中国农业大学合作研发出了7款富硒脐橙深加工产品，富硒的附加值进一步凸显。

从“一种红壤区脐橙专用富硒有机肥”发明专利到“一种破土施肥器”的实用新型专利，22项发明专利实现了钟小阳的农业梦，也见证了传统农业的华丽转身。

“做农业不容易，它是一个漫长的过程，但很快乐。”钟小阳说，他将采取“公司+基地+农户+合作社+科研机构”的模式，构筑更高标准的脐橙产业链利益共同体，带动更多橙农增收致富。

融合性思维——

用“全产业链”打开鲜切花新市场

发展现代农业，要像工业产品一样，掌握它的市场生命周期，并且把眼光向外、走出田埂，用“全产业链”打开新市场。

4月19日，湖南省浏阳市科航农业发展有限公司长沙鲜花分散点内，而立之年的吴小梅正熟练地给手边最后一朵粉色非洲菊包好透明塑料纸。细细清点完毕后，她和配送员一起将这满屋“馨香”搬运上车。

伴随着刚刚升起的太阳，当天第一批鲜切花就这样带着未散的露水发往长沙、浏阳、宜春、萍乡等地。

而在70多公里外，公司位于浏阳市文家市镇的鲜切花基地里，30余名花农开始了一天的工作。他们穿梭在花田里，采摘最新鲜娇嫩的花朵，又忙着挑选、打包、装载，收获的笑容绽放在他们的脸上。

在长沙的销售点，吴小梅总是能在每天的八点前将清点工作做好。“我会争取八点前把第一批花送出去，对于一天的工作来说，是一个好开端。”吴小梅一边解释一边打开电脑，开始清点信息。

统计各个花店的线上订单，及时联络基地采摘备货，这是吴小梅的另一项工作任务。作为家里鲜花基地的销售负责人，开辟网络平台、接收网络订单是吴小梅开辟的与以往截然不同的销售模式。通过前期的老客户信息建库，新客户信息录入，吴小梅就这样搭建起了鲜花销售网络订单平台。

“当哗哗的订单来临时，我爸才知道我们年轻人的能量。我们‘新农人’跟他们不一样！”吴小梅告诉记者，通过线上销售的方式，她的基地占领了长沙50%以上的非洲菊鲜切花市场。

“当然，我最佩服的人还是我爸”，作为“农二代”，吴小梅在细数近年来的业绩时，提起了带她进入鲜花种植销售这行的“领路人”——浏阳市科航农业发展有限公司创始人吴峻湖。

“比起云南，家乡的土壤和气候更适宜非洲菊的生长，花型更加饱满，花期也要长一些。”吴峻湖从事花卉经销生意已久，一直在昆明斗南花卉市场打拼，对花卉很有研究。

2016年，家乡的返乡创业优惠政策吸引吴峻湖和女儿回到文家市镇，他投资300多万元建起了鲜花种植基地。如今，吴小梅和父亲运营的企业在沙溪村建有82个大棚，在长沙、宜春、萍乡等城市市场占有率达90%。

吴小梅的鲜切花基地不仅对外销售花，因临近沙溪屋场，还一年四季对游客开放，成了沙溪村的景点之一。

小小的非洲菊，带来了丰收，带动了乡村旅游，更给村民的生活带来了奔头。村里有30位村民在花卉基地打工，其中不少是建档立卡贫困户。“我主要负责除草、施肥和采摘，每月能有3000元的收入。”建档立卡贫困户蔺万丁开心地表示。

“未来，我们将以鲜切花基地为基础，拓展采摘、插花体验、餐饮休闲等领域，走链条式农业融合发展的新路子。”吴小梅的话中，满是新的希望。

(本报记者 李慧)

(责编：蒋琪、仝宗莉)