三部门：对扶贫货物捐赠免征增值税

人民网北京4月22日电 据财政部网站消息，财政部、税务总局、国务院扶贫办日前联合发布《关于扶贫货物捐赠免征增值税政策的公告》。
公告明确，自2019年1月1日至2022年12月31日，对单位或者个体工商户将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会组织、县级及以上人民政府及其组成部门和直属机构，或直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人，免征增值税。在政策执行期限内，目标脱贫地区实现脱贫的，可继续适用上述政策。“目标脱贫地区”包括832个国家扶贫开发工作重点县、集中连片特困地区县（新疆阿克苏地区6县1市享受片区政策）和建档立卡贫困村。
公告显示，在2015年1月1日至2018年12月31日期间已发生的符合上述条件的扶贫货物捐赠，可追溯执行上述增值税政策。在本公告发布之前已征收入库的按上述规定应予免征的增值税税款，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税税款或者办理税款退库。已向购买方开具增值税专用发票的，应将专用发票追回后方可办理免税。无法追回专用发票的，不予免税。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】