第50个“世界地球日”：珍惜自然对人类未来的重要性

人民网北京4月22日电 （朱江）记者从自然资源部获悉，自然资源部副部长、党组成员、国家自然资源副总督察库热西·买合苏提表示，今年，自然资源部地球日的主题是“珍爱美丽地球 守护自然资源”。今天是第50个世界地球日，半个世纪以来，这一呼吁热爱地球环境的运动已经演变为席卷全球的绿色风暴，让越来越多的人认识到保护环境、珍惜自然对人类未来的重要性。

库热西·买合苏提介绍，举办地球日活动的目的就是要借助这一平台，引导社会公众树立绿水青山就是金山银山和人与自然和谐共生的理念。动员自然资源工作者积极投身生态文明建设的伟大实践，在全社会形成节约和保护自然资源的浓厚氛围。

库热西·买合苏提提到，大家知道，茫茫宇宙中地球是唯一适宜人类生存发展的星球，是我们共同拥有的摇篮和家园，一部人类文明的发展史就是一部人与自然的关系史，人类在不断开发、利用自然资源的同时，也不同程度地破坏和污染了周围环境，导致地球上自然浪费、生态失衡、水土流失、灾害频发，经济发展不平衡、不协调、不可持续的问题日益突出。人类的生存与发展面临巨大挑战。环境与发展、资源与未来越来越多为各国政府关注的议题和行动指南，越来越多的人正在觉醒，大自然不需要人类，人类需要大自然。

自然资源部的成立就是党中央深入推进生态文明建设的重要举措，既体现了党中央对生态文明实现中华民族永续发展的深远历史考量，也体现了党中央将山、水、林、田、湖、草视为生命共同体，统一规划、管理、保护的自然观和生态观。自然资源部自成立以来，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新发展理念，积极促进高质量发展，持续深化自然资源领域重大改革，取得了积极成效，一幅绿色发展的时代画卷正徐徐展开。

库热西·买合苏提强调，生态兴则文明兴，生态衰则文明衰，要实现中华民族伟大复兴的中国梦就必须建设生态文明和美丽中国，任务艰巨、使命光荣、责任重大，唯有以习近平生态文明思想启迪智慧、振奋精神、凝聚力量，继续在绿色发展的马拉松跑道上奋勇向前，方能绘就青山绿水、诗意栖居的中国图景，向子孙后代交出我们这一代人的优异答卷。我们要继续深入贯彻习近平生态文明思想。习近平总书记指出，“人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然”，“生态文明建设功在当代、利在千秋，建设生态文明关系人民福祉、关乎人民未来。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把推动形成绿色发展方式和生活方式融入全面建成小康社会全过程，形成了以习近平生态文明思想，为努力建设中国，实现中华民族永续发展指明了前进方向和实现路径。

库热西·买合苏提指出，生态文明建设与所有人息息相关，每个人都应该是倡导者又是践行者。“珍爱美丽地球 守护自然资源”是我们每个地球村民的责任。

(责编：朱江、仝宗莉)