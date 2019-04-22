原标题：中国经济首季报解读：实现稳增长和防风险的平衡

今年一季度的金融数据超出了市场此前最乐观的预期。3月末，广义货币（M2）增速大幅反弹，创下近13个月的新高；社会融资规模、人民币信贷明显多增，一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，比上年同期多2.34万亿元；一季度人民币贷款增加5.81万亿元，同比多增9526亿元。

一季度金融数据明显反弹是前期货币政策效果的集中体现。2018年，各项金融数据明显收缩，M2增速一度跌至8%附近。在这样的数据背后，是相对偏紧的金融环境。企业对此感受明显，部分企业由于预期不好，开始自发“降杠杆”；上市公司也在“喊渴”，为补充流动性，资本市场一度出现大面积“股权质押”。金融机构也同样受到了影响，银行一方面面临资本金不足的担忧，另一方面，在严监管背景下，银行大幅收缩“影子银行”业务，这使得融资环境进一步趋紧。

在此背景下，自2018年起，央行采取了一系列逆周期措施。这一方面体现在“量”上，通过4次降准、增量开展中期借贷便利（MLF）等为实体经济提供了充裕的中长期流动性。2018年，4次定向降准释放资金合计3.65万亿元，同时，中期借贷便利（MLF）还增加了流动性1.76万亿元，增强了银行体系资金稳定性，及时补充了流动性。2019年新年伊始，央行通过降准释放流动性1.5万亿元，并扩大了普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，还开展了2575亿元定向中期借贷便利（TMLF）操作。这一系列货币政策操作有利于保持流动性合理充裕和金融市场利率合理稳定，引导货币信贷合理增长，为稳增长创造了适宜的货币金融条件。

另一方面，货币政策支持实体经济的“质”也在提高。从结构看，货币政策施策更加精准，主要是加大对小微、民营企业等重点领域和薄弱环节的支持。为缓解民企融资难融资贵问题，去年11月央行提出了“三支箭”的政策组合。截至目前，“三支箭”中的前两支，即增加民企的信贷、设立民企债券融资支持工具都已经落地，“第三支箭”——民企股权融资支持工具也正在积极探索之中。

中国人民银行统计数据显示，2018年10月22日以来，使用民企债券融资支持工具的AA+级和AA级民企加权发行利率分别为5.65%和6.52%，较同期无支持工具参与的同评级、同期限的民企加权发行利率低60个至70个基点，民企债券融资成本整体有所降低。

去年以来，及时补充流动性也是出于防风险的考量，避免因为流动性收缩过快而引发更大的金融风险。在包括降准在内的一系列货币政策操作后，我国杠杆率总体稳定，并未大幅走升。2018年我国宏观杠杆率比2017年降低1.5个百分点，相比之下，2012年至2017年，我国宏观杠杆率的年平均涨幅是11.8个百分点，宏观杠杆率不升反降。

总体看，今年一季度，人民币汇率总体稳定，金融市场预期改善，应对外部冲击的能力增强；宏观杠杆率趋于稳定，金融风险防控成效显现，金融服务实体经济的质量和效率逐步提升。

未来，货币政策仍然要注重在稳增长的基础上防风险。今年的《政府工作报告》强调，稳健的货币政策要松紧适度。在实际执行中，既要把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，又要灵活运用多种货币政策工具，疏通货币政策传导渠道，保持流动性合理充裕，有效缓解实体经济特别是民营和小微企业融资难融资贵问题，防范化解金融风险。

这意味着，货币政策需要把握好“度”。既不能搞所谓的量化宽松、“大放水”，又要避免各种因素叠加造成信用紧缩；既要让货币政策为实体经济提供充足的流动性支持，又要把好货币供给总闸门，避免过多流动性推高杠杆率。要促进货币信贷和社会融资规模合理增长，保持流动性合理充裕、市场利率水平合理稳定，为供给侧结构性改革和打赢防范化解重大金融风险攻坚战创造适宜的货币金融环境。（经济日报-中国经济网记者 陈果静）

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