国开行：助力中哈互利合作行稳致远

在古丝绸之路的重要节点、哈萨克斯坦最年轻的直辖市奇姆肯特郊外，银色的贮油装置在阳光下熠熠生辉，近10公里长的管廊将奇姆肯特炼油厂环抱怀中。经过升级改造，20世纪中叶成立的奇姆肯特炼油厂如今已获新生，成为哈萨克斯坦最具国际先进水平的现代化工厂。

奇姆肯特炼油厂现代化改造项目是中国国家开发银行转贷款资金支持的哈萨克斯坦工业化发展重点项目，也是哈萨克斯坦工业创新计划成功实施的示范项目之一。炼油厂二期工程投产后，奇姆肯特炼油厂生产能力达到了600万吨/年，并增加了轻质油产品的范围，产出产品达到欧IV、欧V标准。有了这家炼油厂，哈萨克斯坦不仅大幅减少了汽油进口量，还彻底改变了航空煤油完全依赖进口的局面。

奇姆肯特炼油厂改造项目是国家开发银行服务共建“一带一路”、深化中哈互利合作的一个缩影。自2013年9月，习近平主席在访哈期间首次提出共同建设丝绸之路经济带倡议以来，国开行积极响应、迅速行动，以金融支持中哈合作重大项目，助力哈萨克斯坦产业升级，实现签约金额73亿美元，发放贷款38亿美元，涉及中哈产能合作、金融合作、跨境基础设施互联互通等多个领域，为哈方创造了大量新增税收和就业岗位，有力促进了中哈互利共赢、共同发展。

为了更好服务中哈金融合作，2018年10月15日，国家开发银行阿斯塔纳代表处正式揭牌。代表处成立后，当年即在哈实现5亿美元的贷款承诺，2019年初又协助国开行相关分行完成转贷项目评审承诺8亿美元。2018年末，国开行阿斯塔纳代表处作为唯一一家国际金融机构，获得了哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心颁发的“100 Shaper”奖。

国开行阿斯塔纳代表处有关负责人表示，下一步，国开行将积极助力“一带一路”倡议与哈国“光明之路”新经济政策对接，进一步发挥开发性金融独特作用，引入更多金融活水，助力中哈互利合作行稳致远，不断结出新的硕果。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)