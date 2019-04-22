农行北京分行：植树青年林，建功新时代

近日，农业银行北京分行、河北分行及总行机关近百名干部员工来到河北省高邑县参加“农行青年林”活动启动仪式，暨“青春心向党·建功新时代”农行特别主题团日活动。据悉，“农行青年林”建设项目由农业银行联合中国青少年发展基金会制定，是农行青年倡导绿色理念、推动国家生态文明建设新的生动实践。

自2015年2月起，农业银行搭建了“小积分·大梦想”积分捐赠平台，广泛发动员工和社会公众捐献农行信用卡积分，兑换为公益善款支持生态环保、希望工程、留守儿童等公益事业。四年来，该平台共募集公益善款超百万元。本次要建设的200亩“农行青年林”项目资金，就是通过“积分公益”方式所募集的善款。

启动仪式上，中国青少年发展基金会向农业银行颁发了捐赠证书。双方嘉宾共同为农行青年林碑身揭幕，并共同栽种一棵爱心树。随后在园林专家的指导下，百名农行青年志愿者一起挥锹铲土、扶苗培土、围堰浇水，见证了一棵棵爱心树在“农行青年林”安家落户。参加活动的志愿者表示，此次活动是一次与大自然的亲切“对话”，通过亲身体验植树劳动的乐趣，感受到了美化环境的重要意义，增强了爱绿植绿护绿的环保意识，为耕耘美丽中国，共建绿色农行保护生态环境贡献力量。

当天下午，农行北京分行团员青年与扶贫攻坚对口帮扶单位河北武强县支行联合开展了一场特别的主题团日活动，共赴华北军区烈士陵园，为烈士敬献花篮、鲜花。在庄严肃穆的烈士陵园，青年员工们铭记和平生活来之不易，共唱国歌。随后全员前往园区内纪念馆，聆听革命故事，缅怀革命先烈，传承英雄精神。青年员工们通过制作纪念册的方式，记录下自己的感悟。

此外，农行北京分行近日还组织党员赴朝阳区望和公园“互联网+全民义务植树基地”开展义务植树活动。旨在带领农行党员从点滴做起，发挥先锋模范带头作用，为绿化首都、建设美丽北京作贡献。

据了解，在通州，该行辖内城市副中心分行积极践行国有大行社会责任，发扬中华民族爱树植树护树好传统，组织党员赴张家湾镇参与首都义务植树活动。植树过程中，志愿者热情高涨，干劲十足，大家不怕流汗、不惧扬尘、分工协作、相互帮助，栽植、培土、浇水，每个环节井然有序。以实际行动助力城市副中心更加绿意盎然、生机勃勃，为建设绿色森林城市作贡献。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)