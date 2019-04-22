“精品银行”战略引领 新一轮规划开局良好

4月19日晚间，上海银行（601229）发布2018年度报告。根据年报披露，2018年，是上海银行新一轮三年发展规划（2018-2020）的开局之年。上海银行以“精品银行”战略为引领，主动把握外部经济金融形势变化趋势中的机会，积极服务实体经济，加快业务转型，推进专业化经营，加快特色业务优势培育，实现良好开局。

“精品银行”战略显成效，业绩表现靓丽

盈利能力显著提升，核心指标持续改善。2018年，上海银行营业收入438.88亿元，同比增长32.49%；利息净收入299.37亿元，同比增长56.60%；拨备前利润345.84亿元，同比增长39.71%；归属于母公司股东的净利润180.34亿元，同比增长17.65%。全年营业收入和归属于母公司股东的净利润双双实现两位数增长，业绩表现在同业中亮眼。

资产规模稳步增长，业务结构持续优化。2018年末，上海银行资产总额突破2万亿元，达到20,277.72亿元，较上年末增长12.17%；贷款余额8,506.96亿元，较上年末增长28.11%，占总资产比重41.95%，较上年末提高5.22个百分点；存款余额突破1万亿元，达到10,424.90亿元，较上年末增长12.87%，占总负债比重55.87%，较上年末提高0.24个百分点。

资产质量保持稳健，风险抵补能力进一步增强。2018年，上海银行积极应对风险形势，进一步优化风险管控机制，加大风险遏制与不良化解力度，着力提升风险经营能力，资产质量总体稳定，审慎计提减值准备，风险抵御能力进一步提升。2018年末，上海银行不良贷款率1.14%，较上年末下降0.01个百分点；90天以上逾期贷款与不良贷款比值0.79；拨备覆盖率332.95%，较上年末提高60.43个百分点；贷款拨备率3.80%，较上年末提高0.66个百分点。资产质量和拨备水平在上市银行中处于“优等生”行列。

零售业务增势良好，价值贡献显著提升

2018年，上海银行以“重中之重”定位零售金融业务发展，聚焦消费金融、财富管理、养老金融等战略特色业务培育和优势打造，加快推进突破，价值贡献显著提升，稳步向“价值贡献三分天下、业务规模市场可比、特色业务形成优势、服务质量明显提升”的战略既定目标迈进。2018年，上海银行零售金融税前利润42.37亿元，同比增长42.36%；营业收入106.91亿元，同比增长68.43%，其中，利息净收入85.80亿元，同比增长95.99%，手续费及佣金净收入20.96亿元，同比增长7.95%。2018年末，零售客户数1,429.76万户，较上年末增长10.68%；管理零售客户综合资产5,196.17亿元，较上年末增长20.90%。

上海银行主动研判市场环境，响应国家政策导向，持续发挥消费金融引擎作用，以消费金融带动零售信贷先行指标实现突破，持续提升风险经营管理、数字化应用、销售组织、渠道和队伍等内生核心能力，不断夯实可持续发展模式基础，推动零售信贷整体实现规模、收益和质量的良好平衡。2018年末，零售贷款和垫款余额（含信用卡）2,768.21亿元，较上年末增长59.05%，其中，消费贷款（含信用卡）余额占个人贷款和垫款余额的比例为68.07%，较上年末提高14.01个百分点；本外币零售存款余额2,303.07亿元，较上年末增长12.20%。

公司业务特色化发展，竞争优势持续提升

2018年，上海银行积极践行服务实体经济的经营理念，围绕“精品银行”战略定位，紧跟国家战略布局，全力推进有特色的普惠金融服务，不断提升服务质量和效率，提升一般性存款及优质资产获取能力，推动公司金融业务可持续发展，公司存贷款规模增速领先市场。2018年末，上海银行公司贷款和垫款余额5,342.70亿元，较上年末增长19.63%；公司存款余额7,298.95亿元，较上年末增长12.02%，人民币公司存款余额在上海地区中资商业银行中排名保持在前三位。

在服务产业升级、深化银企合作、助力实体经济中，2018年上海银行培育供应链金融、科创金融业务特色，全力推进有特色的普惠金融服务，发布“支持民营及小微企业30条”，加大对民营、小微及科创企业服务力度，不断健全专业化经营管理体系，深化核心客户和基础客户经营，巩固交易银行、跨境银行、投资银行等特色银行业务。

上海银行大力发展供应链金融，从产品、流程、服务等方面进行广泛布局。年内供应链金融贷款投放额524.87亿元，同比增长117.22%，以供应链助力普惠金融发展；普惠金融贷款余额170.01亿元，较上年末增长34.33%，荣获“2018年度上海市浦东新区小微增信基金突出贡献奖”，在上海市中小微政策性融资担保基金项下业务规模位列合作银行首位。同时，积极响应上海加快建设具有全球影响力科创中心的战略要求，发布“科创金融服务方案”，为科创企业提供100亿元专项信贷额度支持，建设“上银-临港科创金融服务示范区”。2018年末，上海银行科技型企业贷款余额658.74亿元，较上年末增长37.92%；聚焦债券业务、并购业务、资产证券化等业务领域，为客户提供综合化的金融服务，投行与财务顾问中间业务收入12.95亿元，同比增长16.88%；债务融资工具业务规模快速增长，承销金额877.85亿元，同比增长50.92%，高于全市场平均增速，成功发行全国首单AA+主体评级“熊猫债”、上海市首单“双创”债务融资工具、上海市首单“债券通”中期票据、绿色债务融资工具等创新产品。

融入国家发展战略，加快构建发展新格局

2018年，上海银行立足国家发展大局，紧跟区域经济发展方向，积极服务“一带一路”、长三角区域一体化发展、京津冀协同发展和粤港澳大湾区建设，结合自身机构布局优势，不断拓展服务深度。

围绕服务长三角一体化，细化政策对接方案，上海银行牵头召开长三角城商行联席会议，在深度融入区域经济中提高服务水平。该行发挥地处上海的区位优势，扎根上海、精耕细作，持续完善服务模式，与上海国际金融中心建设同行同向；围绕服务京津冀协同发展，重点服务北京非首都功能疏解、雄安新区建设、通州副中心建设，在支持交通基建、企业迁移、人口疏解中挖掘业务机遇；围绕服务粤港澳大湾区建设，成立粤港澳大湾区业务推进委员会，加强前瞻部署。上海银行强化集团联动，发挥上银香港、上银国际联动优势，通过自身独特的沪港台“上海银行”、与欧元区市值最大的银行西班牙桑坦德银行的战略合作、“一带一路”境外服务中心等内外部合作平台，丰富本外币产品序列，在客户拓展、渠道搭建、产品创新、业务联动等方面持续发挥优势，助力客户拓展跨境业务。

科技引领创新，深化科技赋能金融

上海银行持续加强金融科技创新应用，设置专项创新基金，以每年近三成的速度递增科技投入，增强科技人才储备，有力支撑全行业务发展。

该行以加快推进数字化创新为引领，打造OpenAPI开放数字化金融平台，实现开放银行核心内容建设，为产品持续创新、行业场景服务、客户深度经营持续提供动力，塑造互联网金融专业服务特色与核心竞争力。

2018年末，上海银行线上个人客户数突破2,000万户，达到2,049.92万户，较上年末增长59.33%，在银行同业中处于领先；互联网存款余额121.96亿元，较上年末增长112.20亿元；互联网消费贷款余额1,095.19亿元，较上年末增长267.55%。年内互联网业务累计交易笔数20,474.68万笔，同比增长118.83%；互联网业务交易金额12,099.31亿元，同比增长10,461.16亿元；互联网理财产品销售额260.79亿元，同比增长50.30%。

2018年，上海银行荣获中国人民银行“科技发展奖三等奖”；在线直销银行品牌“上行快线”的知名度及业界认可度持续提升，荣获“年度上海金融创新成果奖”、中国银联“Ⅱ/Ⅲ类账户业务合作创新奖”、东方财富网“年度最具创新力银行”等奖项。

品牌影响力不断增强，行业地位站上新高度

2018年，上海银行首批被纳入MSCI指数，并被纳入上证公司治理、上证180公司治理、上证社会责任指数。在英国《银行家》杂志公布的“全球银行1000强”榜单中，按照一级资本排名，位列第76位，较上一年度上升9位；按照总资产排名，位列第88位，较上一年度上升1位。国际评级机构穆迪投资者服务公司授予上海银行的长期发行人和长期存款评级从“Baa3”上调至“Baa2”，短期发行人和短期存款评级从“Prime-3”上调至“Prime-2”，评级展望稳定。

2018年，上海银行荣获中国银行业协会“2018年银团贷款业务最佳发展奖”、上海市人民政府颁发的“上海金融创新成果奖三等奖”以及重要媒体机构颁发的“最佳一带一路境内银行”、“中国最佳私人财富慈善服务奖”、“年度卓越影响力金融品牌”、“2018杰出价值机构”等奖项。

2019年为上海银行新三年发展规划承上启下之年，上海银行表示，将继续坚持“精品银行”战略引领、坚持问题驱动、坚持改革创新、坚持风险管控、坚定推进执行，不断打开发展面，将可持续发展推向新的高度，实现可持续的价值创造。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)