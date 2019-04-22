征信系统建设取得积极成效 系统升级优化持续进行中

人民网北京4月29日电 （记者罗知之）记者从央行获悉，为更好地满足金融机构和社会各界的征信需求，央行征信中心适时启动了新一轮的系统升级优化工作，即各界所说的二代征信系统建设工作。值得注意的是，央行表示，目前征信系统升级优化工作仍在进行当中，并无明确的上线时间表。金融机构和社会公众查询的信用报告没有变化，不是所谓的新版信用报告。

据央行征信中心有关负责人介绍，为推动社会信用体系建设，防范和化解金融风险，人民银行积极组织金融机构建设征信系统。2006年，全国集中统一的企业和个人征信系统正式上线。人民银行征信中心具体负责建设、运行和维护征信系统。

“目前，个人和企业征信系统已采集9.9亿自然人、2591.8万户企业和其他组织的信息，分别接入机构3564家和3465家，年度查询量分别达到17.6亿次和1.1亿次。”该负责人表示。

谈及优化后的信用报告有哪些改进，央行征信中心有关负责人指出，征信系统运行十多年，信用报告的基本结构和内容已基本稳定。新版信用报告的改进，主要在优化界面展示、提升可读性方面做了调整。拟推出的新版信用报告与目前的信用报告版本相比，增加了一些信息，如：个人基本信息中增加了国籍等信息，信贷信息中增加了共同借款、个人为法人担保、法人为个人担保等信息。另外，新版信用报告的信息更新频率将进一步提升，信用报告的展示方式也进行了部分优化。

为什么要考虑采集“共同借款”信息？对此，央行征信中心有关负责人表示，所谓“共同借款”是指一笔贷款由两个或两个以上借款人共同承担连带偿还责任的借款。根据国际征信实践，共同借款信息会同时展示在每个借款人的信用报告中，金融机构在评估借款人信用风险时会把共同借款信息考虑在内。

按照《中华人民共和国民法通则》第八十七条的规定，“负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务”。该负责人称，因此，有必要将共同借款信息展示在每个借款人的信用报告中，真实、准确反映借款人的信用状况。

此外，央行还表示，新版个人信用报告设计展示“5年还款记录”（包括还款状态、逾期金额），其实，现行个人信用报告也展示了5年的还款记录，只是展示方式略有差异。个人信用报告展示“5年还款记录”是为了更好地展示信息主体的信用状况，帮助公众积累信用财富，促进获得融资。

央行强调，目前，征信系统尚未采集个人水费、电费缴费信息。与现行信用报告的模版一样，新版信用报告设计了水、电、电信等公用事业缴费信息的展示格式，但在实际采集时，征信中心将与相关数据源单位协商，并将严格落实《征信业管理条例》第十三条“采集个人信息应当经信息主体本人同意，未经本人同意不得采集”规定，在数据源单位取得信息主体授权同意后才报送数据。同时，征信中心将严把数据质量关，只有在确保数据质量和安全的情况下，才会切实将数据采集入库并对外提供查询。

央行征信中心还提醒，要保管好个人身份证件，身份证件复印件应注明用途；保管好个人信用报告，不随意丢弃信用报告，不要轻易把信用报告提供给其他商业机构；在公共网络查询、保存信用报告后要及时删除。

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