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2013年-2018年中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资超900亿美元

2019年04月22日15:58  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月22日电 （朱江）今日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请推进“一带一路”建设工作领导小组办公室综合组组长肖渭明、商务部综合司巡视员宋立洪介绍《共建“一带一路”倡议：进展、贡献和展望》有关情况，并答记者问。

肖渭明在会上表示，2013年，习近平总书记在出访中亚和东南亚的时候，先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的重大倡议，得到了国际社会高度关注、积极响应和广泛支持。为了推进实施这一重大倡议，中国政府成立了推进“一带一路”建设工作领导小组，并在国家发展改革委设立领导小组办公室。

肖渭明指出，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开之际，经推进“一带一路”建设工作领导小组批准，领导小组办公室发布《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》，这是中国政府第三次公开发表“一带一路”建设进展报告，也是本届高峰论坛的重要成果之一。

肖渭明认为，报告从客观、理性、公正的视角，对五年多来的实践进行了总结，以期进一步增进国际社会对共建“一带一路”倡议的深入了解，进一步促进各国政治互信、经济互融、人文互通，携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，实现优势互补，互利共赢，不断朝着共建人类命运共同体的方向迈进，开启共建“一带一路”的新征程。

进展报告指出，共建“一带一路”倡议坚持共商共建共享的原则，五年多来取得了明显的成效，参与各方都得到了实实在在的好处，对共建“一带一路”倡议的认同感和参与度不断增强。这应了中国一句古话，桃李不言，下自成蹊。

在政策沟通方面，共建“一带一路”倡议及其核心理念已写入联合国、二十国集团、亚太经合组织以及其他区域组织等有关文件中，到目前为止，中国已与150多个国家和国际组织签署了170多份合作文件，其中包括中蒙俄、中哈、中柬、中老、中捷、中匈、中国文莱等多双边合作规划。

在设施联通方面，六大国际经济合作走廊稳步推进，为建立和加强各国互联互通伙伴关系，构建高效畅通的亚欧大市场发挥了重要作用。中老铁路、中泰铁路、雅万高铁、匈塞铁路等扎实推进，瓜达尔港、汉班托塔港、比雷埃夫斯港、哈利法港等项目进展顺利。电力、油气、核电、新能源、煤炭等领域的能源合作项目、跨境光缆信息通道建设等取得明显进展。截至3月底，中欧班列累计开行数量超过1.4万列。

在贸易畅通方面，中国发起了《推进“一带一路”贸易畅通合作倡议》，83个国家和国际组织积极参与。中国与东盟、新加坡、巴基斯坦、格鲁吉亚等多个国家和地区签署了或者升级了自由贸易协定。首届“一带一路”国际合作高峰论坛以来，中国与沿线国家签署了100多项海关检验检疫合作文件，实现了50多种农产品的食品检疫准入。

在资金融通方面，中国与27国核准了《“一带一路”融资指导原则》。中国人民银行与多边开发机构开展的联合融资已累计投资超过100个项目，覆盖了70多个国家和地区。中国—国际货币基金组织联合能力建设中心、“一带一路”财经发展研究中心挂牌成立。11家中资银行在28个沿线国家设立76家一级机构，人民币跨境支付系统业务范围已经覆盖近40个沿线国家和地区。

在民心相通方面，中国设立“丝绸之路”中国政府奖学金项目，与24个沿线国家签署高等教育学历学位互认协议。中国与57个沿线国家缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定，与15个国家达成了19份简化签证手续的协定和安排。在35个沿线国家建立了中医药海外中心，建设了43个中医药国际合作基地。

在产业合作方面，2013年-2018年，中国企业对沿线国家直接投资超过900亿美元，在沿线国家完成对外承包工程营业额超过4000亿美元。中国与40多个国家签署了产能合作协议，与法国、意大利、西班牙、日本、葡萄牙等国签署了第三方市场合作文件。

《报告》强调，共建“一带一路”倡议源自中国，更属于世界，根植于历史，更面向未来，重点面向亚欧非大陆，更向所有伙伴开放。当今世界正处于大发展、大变革、大调整时期，和平、发展、合作仍是时代主流。共建“一带一路”倡议正从布局开篇的大写意阶段转向精耕细作的工笔画阶段。中国愿与各方共同努力，推动“一带一路”建设走深走实，努力将“一带一路”建设建成和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路和廉洁之路。

(责编：朱江、仝宗莉)
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