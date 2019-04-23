智能＋ 赋能船舶工业

今天，在高速公路上，携带各种“黑科技”的智能汽车已经能完成自动换道超车；在空中，高飞的无人机能在短时间内将货物安全准确地送达客户。在海上，当一艘笨重的大型船舶遇上智能化浪潮，会如何变身？

全船信息在线共享、提供合理航行方向、智能监测船舶能耗、给出维护管理意见……去年11月，全球首艘智能超大型矿砂船“明远号”正式交付，这艘由我国船企设计并建造的船舶实现了人们对于“智能船舶”的想象，也在我国智能船舶发展进程中立下一块里程碑。

船舶制造是典型的离散式生产，船厂空间范围大，船舶建造工期长，工艺流程相对复杂，究竟为何要让船舶变得更智能？

对企业发展而言，智能船舶将有效提升船企的竞争力。“通过生产线自动化、智能化应用和改造，相应的工序生产效率提高了40%—400%，产品建造周期缩短15%—20%，稳定保障了企业效益。”大连中远海运川崎船舶工程有限公司党委书记潘志远介绍，目前公司70%的订单来自国际市场，二级市场上平均船价高出平均水平10%以上。

“智能船舶代表船东需求的新方向。”上海外高桥造船有限公司党委书记、董事长王琦说，近年来，国际海事组织大力推动实施“E—航海”战略，具有安全可靠、节能环保、经济高效等比较优势的智能船舶是未来船舶发展的重要趋势。

“据了解，我国造船效率只有世界先进水平的1/2到1/3，劳动生产率的差距更大，要改变这一局面，智能制造是一条重要途径。”工业和信息化部副部长辛国斌提出，发展智能船舶，推动从设计、研发、生产、管理到服务的全价值链优化提升，能有效缩短研制周期，提高造船效率，降低综合应用成本。

值得一提的是，智能船舶也是我国智能航运的重要组成部分。“推进智能船舶技术应用已成为发展智能航运的核心要素。”交通运输部水运科学研究院学术委员会主任张宝晨透露，未来将建立智能船舶、智能航保等智能航运试点。

尽管智能船舶已初见成效，但不少企业反映还存在发展难题。在观念上，一些企业还在长期发展和短期效益之间徘徊不定。“当前航运市场持续不景气，很多企业认为智能化转型必将增加企业盈利压力，无法坚定智能化转型决心。”潘志远说。在技术上，还面临原有设备系统与网络信息共享之间的矛盾。

王琦认为，目前船级规范对设备定义还停留在单个独立设备系统上，需要完善和修订。

全面提升船舶工业智能化转型，下一步应该从哪些方面重点着力？

辛国斌指出，当前，共性技术、基础部件、关键技术供给不足是发展智能船舶的薄弱环节，依靠单个企业解决不了，要注意发挥行业内外力量，以重点项目为牵引进行研发和应用，补齐技术链与产业链短板。

智能化的基础是数字化、网络化，接下来要建立互联互通的网络化工业生态，注重积累数据信息资源，提升智能船舶网络和信息安全防护能力。辛国斌介绍，此外，要在标准规范引领上下功夫，积极参与相关国际标准规范制修订，研究智能船舶标准规范体系建设，建立船舶总装智能制造标准体系。

《 人民日报 》（ 2019年04月23日 12 版）

(责编：白宇)