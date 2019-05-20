出游热情高 消费动力足（经济发展亮点多韧性足）

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从少数人的享受到走进大众生活，从畅游大江南北到领略世界风情，从满足于看山看水到更加注重精神文化享受……旅游休闲正成为中国人的必需品，旅游消费日益成为拉动经济增长的新动力。

如今的旅游业，需求一侧迅猛扩张：市场不断细化，消费体验向个性化、多元化、高品质方向发展，巨大增长潜力的背后是群众对于美好生活的向往。供给一侧优化升级：文旅融合加速，知名品牌涌现，景区品质提升，特色产品出新，夜间消费走强。旅游消费，还可以更旺。

2018年，国内旅游人数55.39亿人次，比上年同期增长10.8%；入出境旅游总人数2.91亿人次，同比增长7.8%；全年实现旅游总收入5.97万亿元，同比增长10.5%。初步测算，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元，占GDP总量的11.04%。

随着消费升级步伐加快，旅游休闲已成为国民日常生活中的重要组成部分，成为拉动消费和经济增长的新动力。

需求强劲市场旺，旅游走进大众日常生活

在海南，前来学习和体验皮划艇、帆船等水上运动的游客络绎不绝；在重庆，尝美食、赏美景、听川剧这样的慢生活受到追捧；在内蒙古，花季旅游活动吸引了大量游客前往踏青……

放假期间，各地人们纷纷走出家门，领略自然风光、品尝特色美食、体验民俗风情，以丰富多彩的形式尽享假日时光。假期旅游市场的繁荣体现了人们对于美好生活的追求，旅游成为衡量人们获得感、幸福感和安全感的重要标志。

回看2019年已经过去的几个公共假期，旅游已经成为人民幸福生活的必需品。2019年春节假期，全国旅游总接待人次达4.15亿，同比增长7.6%；实现旅游收入5139亿元，同比增长8.2%。清明假日期间全国国内旅游接待总人数1.12亿人次，同比增长10.9%；实现旅游收入478.9亿元，同比增长13.7%。刚刚过去的“五一”小长假，公众出游的热情再次点燃，全国国内旅游接待总人数1.95亿人次，按可比口径增长13.7%；实现旅游收入1176.7亿元，按可比口径增长16.1%。

携程公共事务部相关负责人表示，随着收入增长和物质需求得到一定程度上的满足，人们对于精神文化的消费需求迅猛扩张，更加重视个性化、多元化、高品质的消费体验。旅游市场需求不断细化，从千人千面到一人千面，在吃住行游购娱等方面有了更高的要求。

“旅游已经从少数人的享受走进国民大众的日常生活，我国旅游经济正在进入大众旅游新时代、全域旅游新方位、品质旅游新阶段。”中国旅游研究院院长戴斌说，连续10年的国民休闲调查表明，城乡居民外出活动的半径在不断扩大，旅游占休闲活动的比重日渐上升。从有监测以来的历史数据看，国民分季度出游意愿基本维持在82%—87%之间的高位，且处于波动上升态势。

供给丰富选择多，品味文化成风尚

“这部剧重现了丽江长达千年的历史与传说，布景美轮美奂，情节跌宕起伏，非常值得一看。”四川游客王蓉趁着休假前往丽江旅游，大型歌舞剧《丽江千古情》让她印象深刻。

此外，丽江千古情景区还将上演实景演出《丽江恋歌》、藏族原生态歌舞《藏谜》等数十场演艺秀。“期待有更多更丰富的文化旅游项目可供选择。”王蓉说。

旅游不再是简单地看山看水，在游山赏水中品味文化，成为旅游新风尚。为了满足人们不断增长的文化休闲需求，我国不断推进旅游供给侧结构性改革，文旅融合发展进程加速，新供给层出不穷。数据显示，从2013年到2017年，我国旅游演艺节目台数增长了43%；旅游演艺场次增长了61%；旅游演艺观众人次增长了145%；旅游演艺票房收入增长了128%。

今年3月，文化和旅游部印发了《关于促进旅游演艺发展的指导意见》，明确提出到2025年，旅游演艺市场繁荣有序，发展布局更为优化，涌现一批有示范价值的旅游演艺品牌，形成一批运营规范、信誉度高、竞争力强的经营主体。预计旅游市场上将有更多精彩绝伦的旅游演出供游客观赏。

近年来，全国各地推出的研学游、科技游、康养游、美食游等特色产品引爆市场，满足了游客个性化、多样化的需求。伴随旅游供给进一步提质挖潜，北京、上海等地纷纷出台促进夜间经济发展的政策文件，夜间旅游产品日渐多元。

中国旅游研究院与银联商务联合实验室数据显示，2019年“五一”期间，游客夜间消费金额占全天的29.92%，游客夜间旅游参与度不断提高、消费逐步走旺。夜间旅游已成为游客感知当地文化、体验当地生活的重要方式，将为旅游经济持续健康发展提供新动能。

环境优化体验佳，景区品质在提高

“以前，单独带儿子旅游时常会碰到上厕所不方便的情况，第三卫生间的设立对于带孩子旅游的家长而言，实在是太贴心了。”福建福州的女游客叶洁告诉记者，去漳州游玩时发现了一种新型公厕。不仅设施齐全、环境干净，而且设置了第三卫生间。进入第三卫生间，大小坐便池、男士小便池、洗手池、婴儿护理台等设施应有尽有。

“厕所革命”是我国不断推进旅游公共服务体系建设的一个缩影。戴斌表示，从过去4年的实践来看，“厕所革命”改变了我国旅游景区的接待条件，也提高了景区的服务品质，游客对景区基础设施和公共服务的满意度得到大幅提升。

四通八达的交通网络使得远方不再“遥不可及”。“早上从北京出发，中午就可以在阿尔山泡温泉。”阿尔山市文化旅游体育协会会长张天明表示，阿尔山的风景美如画，交通方便一度成为影响游客旅游体验的重要因素。公路、铁路、航空等交通设施的不断完善，为阿尔山市旅游事业发展插上了腾飞的翅膀。

智慧旅游的建设大大提升了人们的出游效率。在杭州西湖、乌镇等景区，游客打开飞猪、手机淘宝、支付宝客户端扫一扫，就可以进入页面自助购票，同时通过刷脸通道实现快速入园。

戴斌认为，便捷化、高质量、全覆盖的旅游公共服务既是旅游业优质发展的基础，也是更好满足人民高品质旅游体验的重要保障。

《 人民日报 》（ 2019年05月20日 10 版）

(责编：白宇)