骚扰电话问题突出企业被约谈

本报北京5月19日电 （记者韩鑫）针对近期“95”号码和移动转售业务“170”“171”等号段拨打骚扰电话严重扰民、群众举报投诉居高不下等突出问题，工业和信息化部信息通信管理局日前分别集中约谈了南京颢志苍信息科技有限公司等20家呼叫中心企业和远特（北京）通信技术有限公司等10家移动转售企业。
工业和信息化部信息通信管理局提出三方面要求：首先，被约谈企业要提高思想认识，充分认识骚扰电话治理工作的重要性；其次，深入剖析问题原因，以最严格的要求、最扎实的作风，即查即改，多措并举，坚决完成整改任务，确保短期内见到实效；此外，认真反思，吸取教训，完善工作机制，落实相关责任人追责问责制度，持之以恒做好骚扰电话等垃圾信息治理工作。会上各被约谈企业签订了《整改承诺书》，郑重承诺将严格贯彻落实工业和信息化部的整改要求，在整改完成前不再开通相关业务或申请新的码号资源。
《 人民日报 》（ 2019年05月20日 11 版）
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