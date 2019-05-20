捕风捉影者，风必摧之

最近，美国一些人在国际上到处哭天喊地地叫喊，“我们受到‘不公平待遇’，中国获得‘不公平优势’”“中国‘盗窃美国知识产权’”……摆出一副苦大仇深的样子。这种处心积虑炮制的“中国盗窃知识产权论”，实际上就是为了给自己大搞经贸摩擦、打压和阻遏中国发展披上“正义外衣”。
这两年，美方屡次三番在知识产权问题上大做文章，无中生有地对中国进行指责。2018年3月，美国发布对华301调查报告，声称“中国在知识产权方面存在损害美国利益的行为”。尽管和者甚寡，美方却呱噪不休。近日又有美国官员说，“中国的知识产权盗窃行为对贸易谈判构成挑战”。虽然美方调门很高、跳得很高，信誓旦旦，言之凿凿，但事实就是事实，谎言代替不了真理，“中国盗窃知识产权”之类的妄言纯属捕风捉影，谁会相信呢？
有的美国官员煞有介事地宣称，中国盗窃美国知识产权“数千亿美元”。其实对于这个数字，很多美国有识之士也嗤之以鼻。人们实在猜不透，这样的数字是如何算出来的？！只能说这是某种具有超凡数字放大功能的天才大脑臆想出来的！曾几何时，有人说过，谎言说一千遍就是真理，看来美国有的人至今仍奉此为圭臬。
这种不靠谱的数字，只有不靠谱的人才干得出来。以“301调查”为例，美国身兼当事人、警察、检察官、陪审团、法官等多重角色，单方面对其他国家知识产权状况进行评判和指责，随心所欲，添油加醋，无中生有，靠的只是凭空假设，何来公正？如果调查基于想象以及选择性数据，那就是一种科幻小说了！美方对此心知肚明，只是想给自己的无理之举找一个冠冕堂皇的托词罢了。
加强知识产权保护。这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。经过几十年不懈努力，从社会观念到法治环境，再到实际的保护力度，中国的知识产权保护都取得了飞跃式进步，成效显著，举世公认。早已从“要我保护”发展到“我要保护”。
中国已建立起一套较为完备、高标准的知识产权法律体系，不断加强知识产权司法保护，成为世界上审理知识产权案件尤其是专利案件最多的国家。2018年，中国对外知识产权付费高达358亿美元，已成为全球第四大专利进口国。前不久发生的这件事，大家可能记忆犹新：苹果与高通间的专利许可费用之争，双方先后在中国提起大量诉讼。美国企业用实际行动告诉世界，信任中国对知识产权的保护。
公道自在人心。中国的努力，正得到越来越多的认可。英国《经济学人》周刊网站刊发文章表示，中国的知识产权保护近年来得到飞速改善，中国不是知识产权的偷窃者，而是保护者。即便是2016年以前美国政府的官方报告，也积极肯定中国在知识产权保护方面取得的成绩。然而，近两年美国一些人却无视事实，来了一个基于反华中轴的大转弯，自己不断抽打自己的嘴巴，只能说他们是借保护知识产权之名，行政治打压之实。知识产权本应是各国创新合作的桥梁，在美方手中，却成了政治工具，成了遏制他国的武器，成了霸凌世界的遮羞布。
在中国改革开放过程中，不少外国企业从自身利益出发，同中国企业开展技术合作，这是市场契约行为，外国企业获得了众所周知的丰厚回报。即使知识产权保护出现问题，也完全可以通过法律途径自行解决。美方乱挥知识产权“大棒”，是对产权和信用意识的否定，对契约精神的否定，对市场规律的否定。一些美国人有个奇怪的逻辑，算算美国手中的东西值多少钱，最后就直接把这个天文数字的总和说成是被别人“盗窃”了。
事实胜于雄辩，真理走遍天下。记忆力健全的人都知道，世界上没有一个国家靠“盗窃”能实现现代化。人们不禁要问，美国是靠“盗窃”发展起来的吗？美国能靠“盗窃”发展起来吗？恐怕美国一些人是要急于否定的。一句话，中国发展成就是中国人踏踏实实干出来的。美国一些捕风捉影者，必将被强劲的东风吹下历史的舞台！
《 人民日报 》（ 2019年05月20日 03 版）
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