原标题：八大重点圈定 降成本开启繁忙施工季

20余部门认领27项具体任务，适时启动股权融资支持工具等政策

日前，国家发展改革委等四部门联合印发《关于做好2019年降成本重点工作的通知》（简称《通知》），圈定今年降成本的八大重点，细化成27项重点任务，涉及20余部门，直指实体企业痛点、难点。业内指出，继国家层面部署之后，2019年降成本在落地层面的任务清单正式出炉，释放更大力度、更快进度为实体减负的强烈信号。

《通知》为全年降成本圈了重点、做了分工：今年降成本将重点围绕继续推动大规模减税和降费；加大金融对实体经济的支持力度；持续降低制度性交易成本；明显降低企业社保缴费负担；继续降低用能用地成本；推进物流降本增效；提高资金周转效率；支持企业内部挖潜等八个重点方面，每一方面都有细化的内容和具体分工。

“《通知》综合施策，全面降低企业税费、融资、用电用能、物流、制度性交易成本等成本，这也是巩固降成本改革的要求。降成本政策贵在落实，重在推动实体经济发展。”中国财政科学研究院宏观经济研究中心副主任王志刚对《经济参考报》记者说。

事实上，今年以来，我国降成本相关举措已经在陆续落地，相关部门一直持续推进包括减税降费、金融加大对实体支持力度等，力促实体企业负担切实减轻，让企业轻装上阵。

例如，全年将为企业和个人减负约2万亿的减税降费，是今年降成本的“主力”。《通知》中也将减税降费任务列在首位，对降低增值税税率、加大税收减免力度、清理规范政府性基金、继续清理规范涉企收费等做出具体部署。其中，对小规模纳税人提高增值税起征点等从年初开始实施，降低增值税税率从4月1日起实施。

此外，《通知》就“加大金融对实体经济的支持力度”提出五项具体的任务，其中部分任务也已在逐步落实。例如，在更好地发挥政府性融资担保基金作用方面，国务院此前已印发了指导意见；在畅通金融服务实体经济渠道方面，央行最近正式宣布对聚焦当地、服务县域的中小银行，实行较低的优惠存款准备金率；在完善商业银行绩效考核和激励机制等方面，银保监会也已印发相关通知。

业内人士表示，从《通知》的部署以及各部委的政策着力点来看，均瞄准了民营、小微企业这一群体，实施定向滴灌，力促这部分企业能够真正获得充足的金融资源。

再比如，《通知》中提出，继续降低一般工商业电价。使一般工商业平均电价再降低10%。相关的措施在最近一个半月里逐步落地。3月29日，今年降低一般工商业电价的首项措施出台。电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间，全部用于降低一般工商业电价，原则上自4月1日起执行。5月15日，国家发改委又出台了第二批四项降电价措施，将于7月1日正式落地。

从目前情况看，实体成本降低已经取得一定成效，不少企业都表示领到了减负的“大礼包”。

浙江吉利控股集团副总裁李东辉说，得益于增值税税率下降、进项税加计抵减和进项税抵扣范围扩大三项新政，集团在4月享受增值税减免超过1亿元，税负下降立竿见影。省下来的钱将循环投入到科研创新中，除了进一步增强吉利集团的发展后劲，也将促进汽车制造业向智能化、网联化升级发展。

在用电成本方面，方正证券研究测算认为，第一批和第二批降电价政策出台后，可实现一般工商业电价降低约700亿元，基本完成了降低一般工商业电价10%的任务。

下一步，降电价的空间主要来自于深化电力市场化改革。《通知》明确，放开所有经营性行业发用电计划，鼓励售电公司代理中小用户参与电力市场化交易，鼓励清洁能源参与交易。

实体融资成本方面，5月17日发布的《2019年第一季度中国货币政策执行报告》指出，经季节调整后，一季度贷款加权平均利率较上年12月略有下降。前期出台的支持民营、小微企业的政策效果逐步显现，企业贷款利率比上年高点下降0.27个百分点。社会综合融资成本继续下行。

《通知》指出，积极支持符合条件的企业扩大直接融资。推动债券品种创新，扩大优质企业债券发行规模。实施好民营企业债券融资支持工具，适时启动股权融资支持工具。

记者了解到，民企股权融资支持工具正在酝酿中。东方金诚首席宏观分析师王青对《经济参考报》记者表示，未来民企股权融资支持工具可能主要用于支持面临暂时性股权质押风险的优质民营上市企业，避免因质押平仓导致企业控制权发生被动性转移，从而保证企业正常运营。在这个过程中，央行作为提供初始引导资金的参与者，还会给予其他相关支持。

不仅仅是民企股权融资工具的适时推出，业内指出，《通知》释放出将更大力度、更快进度推进降成本的强烈信号，可以预计，降成本将开启繁忙“施工期”，后续还有更多新的举措出台，更多红利将密集落地。

王志刚说，减税降费效果初显，集中反映在财政收入尤其税收增速放缓上，随着降成本政策落地，企业负担将会进一步减轻。值得关注的是，正如《通知》中提到支持企业内部挖潜，要鼓励企业内部创新，以创新提高生产率，对冲成本上升压力。这就需要企业扎实推进各类创新实践，以赢得更多市场发展空间。（记者 孙韶华 张莫 王璐）

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