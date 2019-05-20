原标题：四公司退市 注册制试点倒逼退出机制完善

5月17日晚间，上交所宣布对*ST海润和*ST上普作出股票终止上市决定，深交所则宣布作出*ST华泽*ST众和股票终止上市决定。同时，上交所还宣布对*ST保千股票实施暂停上市。种种迹象表明，提升上市公司质量，加大退市力度已经成为当前证券监管工作的一项重要内容。

从退市原因来看，四家公司中，*ST海润触及净资产、净利润和审计报告意见类型等三项强制退市标准；*ST上普由股东大会决议审议决定其股票主动终止上市；*ST华泽未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；*ST众和则属于暂停上市后首个年度报告显示公司净利润及净资产为负值、财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。

WIND统计数据显示，自成立以来到2018年，沪深两市共计仅有100家A股上市公司退市，共计有109家上市公司暂停上市。而仅2019年以来，A股已经有4家公司遭遇退市，9家公司被暂停上市，市场出清力度正在显著加强。

上交所表示，将聚焦提升上市公司质量，严格执行退市制度，把好退市出口关，努力培育形成优胜劣汰的市场生态。深交所也表示，将着力提升上市公司质量，严格落实退市主体责任，坚决做到“出现一家，退市一家”，维护退市制度的严肃性和权威性。

证监会主席易会满表示，要实施提高上市公司质量行动计划，注重发挥各方协同效应，力争用几年的时间，使存量上市公司质量有较大提升。要探索创新退市方式，实现多种形式的退市渠道。对严重扰乱市场秩序、触及退市标准的企业坚决退市、一退到底，促进“僵尸企业”“空壳公司”及时出清。

中银国际认为，我国向来是上市难和退市难并存，绩差股、劣质股该退不退，严重阻碍市场逐步发展成熟。健全的退市制度具有优胜劣汰、提高上市公司经营效率、保障上市公司财务信息质量和调节股票供需的重要作用。目前，注册制在科创板试点在即，市场的入口即将放开，更是倒逼严格的监管以及相应的退市机制及时完善，以保证注册制的顺利推出与运行，促进资本市场运转效率的提升。（记者 吴黎华）

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